Mundo

El Ejército sirio culminó la ofensiva contra las milicias kurdas en Alepo tras varios días de intensos combates

Pese al cese de hostilidades, las autoridades llamaron a la población a permanecer en sus hogares debido a la posible presencia de combatientes escondidos

Guardar
Miembros de las fuerzas de
Miembros de las fuerzas de seguridad general observan el barrio de Sheikh Maksoud después de tomar el control del área, en Alepo, Siria, el 10 de enero de 2026 (REUTERS/Khalil Ashawi)

El Ejército sirio anunció este sábado la finalización de su ofensiva contra las milicias kurdas-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en el barrio de Seij Masud, en Alepo, tras varios días de intensos combates.

Según un comunicado difundido por la agencia oficial SANA, el Ejército afirmó haber completado las operaciones de “limpieza” en la zona, aunque advirtió a la población que permanezca en sus hogares debido a la posible presencia de combatientes kurdos escondidos.

Las Fuerzas Democráticas Sirias, a través de su portavoz Farhad Shami, desmintieron estas afirmaciones y calificaron el anuncio de “falso y engañoso”, enmarcándolo como un intento de encubrir crímenes y graves violaciones cometidas por las fuerzas del gobierno sirio contra la población civil.

Shami denunció la continuidad de los bombardeos con artillería y tanques en el barrio y señaló que estas acciones buscan infundir terror y destruir infraestructura civil, incluidos hospitales, en violación de normas internacionales y humanitarias.

Fuentes de la agencia Firat informaron sobre la persistencia de enfrentamientos en al menos tres calles del barrio desde primeras horas de la mañana, además de asaltos del Ejército sirio al hospital Jaled Fajar.

Por su parte, fuentes kurdas citadas por la agencia ANHA sostuvieron que los “mercenarios” del gobierno sufrieron grandes bajas y que, para ocultarlo, los medios oficiales difunden versiones falsas destinadas a levantar la moral de sus propias fuerzas.

Una vista aérea muestra a
Una vista aérea muestra a vecinos sirios en vehículos esperando para huir de los vecindarios de Sheikh Maqsoud y Achrafieh tras choques el martes entre el gobierno sirio y combatientes kurdos en una zona enfrentada en la ciudad norteña de Alepo, el miércoles 7 de enero de 2026 (AP Foto/Omar Albam)

Las fuentes kurdas enfatizaron que la campaña de desinformación no logrará ocultar la realidad de los hechos ni quebrar la voluntad de resistencia de la población local, que reivindica su derecho a la autodefensa frente a la ofensiva militar de Damasco.

Mientras tanto, corresponsales de AFP presentes en el lugar reportaron que los combates y bombardeos seguían activos en el área, lo que contradice la versión oficial de las autoridades sirias sobre el supuesto control total del barrio.

El barrio de Sheikh Maqsud, de mayoría kurda, representa un enclave estratégico en Alepo. La disputa por su control se ha intensificado en medio de la ofensiva militar lanzada por el gobierno sirio para retomar áreas bajo control kurdo.

La situación en Sheikh Maqsud refleja la persistencia de la confrontación entre fuerzas kurdas y el ejército sirio, pese a los anuncios oficiales, y evidencia la complejidad del conflicto en la ciudad de Alepo.

Este viernes, el Ministerio de Defensa de Siria anunció la implementación de un alto el fuego en Alepo, con el propósito de facilitar la salida de combatientes kurdos tras varios días de intensos enfrentamientos.

Members of the general security
Members of the general security forces patrol the Sheikh Maksoud neighbourhood after taking control of the area, following the collapse of an agreement between the Syrian government and the Syrian Democratic Forces (SDF), in Aleppo, Syria, January 10, 2026. REUTERS/Khalil Ashawi

El cese de hostilidades, vigente desde las 03:00 (hora local), busca evitar una nueva escalada militar en los barrios residenciales de Sheikh Maqsoud, Achrafieh y Bani Zeid, según indicó la cartera de Defensa en un comunicado.

Las autoridades sirias establecieron como plazo máximo las 09:00 (hora local) del viernes para que los miembros de las fuerzas kurdas abandonen los barrios afectados, permitiéndoles portar únicamente armas ligeras. El Ministerio precisó que el ejército sirio se encargará de escoltar a los combatientes durante su retirada y garantizarles un paso seguro hasta el noreste del país.

El anuncio del alto el fuego se produce tras una serie de enfrentamientos que provocaron el desplazamiento forzoso de miles de civiles que huyeron de las zonas en conflicto. El gobierno sirio argumentó que la medida busca reducir el impacto sobre la población civil y restaurar la calma en áreas densamente habitadas.

El compromiso de las fuerzas sirias de proporcionar un corredor seguro para la salida de los combatientes kurdos responde a la presión internacional y a la necesidad de evitar una mayor escalada en la ciudad de Alepo, escenario recurrente de enfrentamientos en el conflicto sirio.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaEjército sirioSiriaFDSkurdosFuerzas Democráticas Sirias

Últimas Noticias

El régimen de Irán incrementa la represión tras dos semanas de protestas: al menos 65 muertos y bloqueo de internet

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos informó, además, que desde el inicio de las manifestaciones hubo más de 2.300 detenciones

El régimen de Irán incrementa

Sufrió un shock anafiláctico en pleno vuelo y fue salvado por la tripulación y otro pasajero

Fue en un viaje rumbo a Newman. La víctima vivió minutos críticos tras sufrir una grave reacción alérgica a miles de metros de altura

Sufrió un shock anafiláctico en

Estados Unidos expresó su apoyo “al valiente pueblo de Irán” tras dos semanas de protestas contra el régimen

El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio envió un mensaje en el marco de las manifestaciones que comenzaron el 28 de diciembre y se han extendido a decenas de ciudades

Estados Unidos expresó su apoyo

Rusia aprovecha el invierno para debilitar la infraestructura energética de Ucrania: lanzó un nuevo ataque con un misil y 121 drones en Odessa

Los cortes de energía y las evacuaciones agravan el temor entre los residentes

Rusia aprovecha el invierno para

Nuevo golpe de Ucrania a Rusia: atacó con drones una refinería en la región de Volgogrado y provocó un incendio

Casi 60 aparatos fueron empleados en la ofensiva con otra infraestructura estratégica del gobierno de Vladimir Putin

Nuevo golpe de Ucrania a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor hoy en México: Se

Temblor hoy en México: Se reporta sismo de 4.5 en Baja California Sur

Corrientes: una pareja murió calcinada tras un choque frontal contra un camión en la Ruta 14

El pueblo de España de 450 habitantes que es paraíso de los nómadas digitales: “Una apuesta clara por la digitalización para crear nuevas oportunidades”

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

Las postura del cadáver: un ejercicio de relajación que es el cierre perfecto para una sesión de yoga

INFOBAE AMÉRICA
Santiago Peña afirma que el

Santiago Peña afirma que el acuerdo UE-Mercosur "es una enorme oportunidad" para Paraguay

Israel ataca de nuevo supuestos objetivos de Hezbolá en Líbano a pesar del alto el fuego

Ucrania espera que ataque ruso con un misil Oréshnik no debilite el compromiso occidental

Ramaphosa acusa a promotores del "genocidio blanco" de socavar la democracia en Sudáfrica

El PP dice a Zapatero que es "más fácil" explicar sus "negocios" con Venezuela "voluntariamente" que en un juzgado

ENTRETENIMIENTO

Daniel Stern, estrella de “Mi

Daniel Stern, estrella de “Mi pobre angelito”, fue citado por la policía en un presunto caso de prostitución

Brendan Fraser conquista corazones con “Familia de alquiler”, la película que ya es favorita de la crítica

Quién es Buckethead, el artista enmascarado que integró Guns N’ Roses y lanzó cientos de temas como solista

La historia de Mickey Rourke: de galán de Hollywood a casi perder su casa por una deuda de miles de dólares

El entrañable amuleto que acompaña a Sophie Turner ante cada nuevo reto escénico