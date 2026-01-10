El Ejército sirio culminó la ofensiva contra las milicias kurdas en Alepo tras varios días de intensos combates

Miembros de las fuerzas de seguridad general observan el barrio de Sheikh Maksoud después de tomar el control del área, en Alepo, Siria, el 10 de enero de 2026 (REUTERS/Khalil Ashawi)

El Ejército sirio anunció este sábado la finalización de su ofensiva contra las milicias kurdas-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en el barrio de Seij Masud, en Alepo, tras varios días de intensos combates.

Según un comunicado difundido por la agencia oficial SANA, el Ejército afirmó haber completado las operaciones de “limpieza” en la zona, aunque advirtió a la población que permanezca en sus hogares debido a la posible presencia de combatientes kurdos escondidos.

Las Fuerzas Democráticas Sirias, a través de su portavoz Farhad Shami, desmintieron estas afirmaciones y calificaron el anuncio de “falso y engañoso”, enmarcándolo como un intento de encubrir crímenes y graves violaciones cometidas por las fuerzas del gobierno sirio contra la población civil.

Shami denunció la continuidad de los bombardeos con artillería y tanques en el barrio y señaló que estas acciones buscan infundir terror y destruir infraestructura civil, incluidos hospitales, en violación de normas internacionales y humanitarias.

Fuentes de la agencia Firat informaron sobre la persistencia de enfrentamientos en al menos tres calles del barrio desde primeras horas de la mañana, además de asaltos del Ejército sirio al hospital Jaled Fajar.

Por su parte, fuentes kurdas citadas por la agencia ANHA sostuvieron que los “mercenarios” del gobierno sufrieron grandes bajas y que, para ocultarlo, los medios oficiales difunden versiones falsas destinadas a levantar la moral de sus propias fuerzas.

Una vista aérea muestra a vecinos sirios en vehículos esperando para huir de los vecindarios de Sheikh Maqsoud y Achrafieh tras choques el martes entre el gobierno sirio y combatientes kurdos en una zona enfrentada en la ciudad norteña de Alepo, el miércoles 7 de enero de 2026 (AP Foto/Omar Albam)

Las fuentes kurdas enfatizaron que la campaña de desinformación no logrará ocultar la realidad de los hechos ni quebrar la voluntad de resistencia de la población local, que reivindica su derecho a la autodefensa frente a la ofensiva militar de Damasco.

Mientras tanto, corresponsales de AFP presentes en el lugar reportaron que los combates y bombardeos seguían activos en el área, lo que contradice la versión oficial de las autoridades sirias sobre el supuesto control total del barrio.

El barrio de Sheikh Maqsud, de mayoría kurda, representa un enclave estratégico en Alepo. La disputa por su control se ha intensificado en medio de la ofensiva militar lanzada por el gobierno sirio para retomar áreas bajo control kurdo.

La situación en Sheikh Maqsud refleja la persistencia de la confrontación entre fuerzas kurdas y el ejército sirio, pese a los anuncios oficiales, y evidencia la complejidad del conflicto en la ciudad de Alepo.

Este viernes, el Ministerio de Defensa de Siria anunció la implementación de un alto el fuego en Alepo, con el propósito de facilitar la salida de combatientes kurdos tras varios días de intensos enfrentamientos.

Members of the general security forces patrol the Sheikh Maksoud neighbourhood after taking control of the area, following the collapse of an agreement between the Syrian government and the Syrian Democratic Forces (SDF), in Aleppo, Syria, January 10, 2026. REUTERS/Khalil Ashawi

El cese de hostilidades, vigente desde las 03:00 (hora local), busca evitar una nueva escalada militar en los barrios residenciales de Sheikh Maqsoud, Achrafieh y Bani Zeid, según indicó la cartera de Defensa en un comunicado.

Las autoridades sirias establecieron como plazo máximo las 09:00 (hora local) del viernes para que los miembros de las fuerzas kurdas abandonen los barrios afectados, permitiéndoles portar únicamente armas ligeras. El Ministerio precisó que el ejército sirio se encargará de escoltar a los combatientes durante su retirada y garantizarles un paso seguro hasta el noreste del país.

El anuncio del alto el fuego se produce tras una serie de enfrentamientos que provocaron el desplazamiento forzoso de miles de civiles que huyeron de las zonas en conflicto. El gobierno sirio argumentó que la medida busca reducir el impacto sobre la población civil y restaurar la calma en áreas densamente habitadas.

El compromiso de las fuerzas sirias de proporcionar un corredor seguro para la salida de los combatientes kurdos responde a la presión internacional y a la necesidad de evitar una mayor escalada en la ciudad de Alepo, escenario recurrente de enfrentamientos en el conflicto sirio.

(Con información de Europa Press)