Estados Unidos instó a la “máxima moderación” en Siria frente a los enfrentamientos entre el ejército y fuerzas kurdas

El enviado estadounidense para Siria, Thomas Barrack, instó a la "máxima moderación" en el país (REUTERS/Mohamed Azakir)

La administración del presidente Donald Trump instó este jueves a ejercer “máxima moderación” en Siria ante los recientes enfrentamientos entre el Ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en varios barrios de Alepo, en el contexto de los “históricos avances hacia la estabilidad” registrados en los últimos meses.

El enviado estadounidense para Siria, Thomas Barrack, señaló que el Gobierno estadounidense sigue “de cerca y con gran preocupación” la situación en los barrios de Ashrafiyé y Sheij Maqsud, y pidió que se priorice la protección de la vida y la propiedad de los civiles. “Instamos a ejercer la máxima moderación”, expresó en un mensaje a través de la red social X.

Barrack celebró los “avances hacia la estabilidad, la reconciliación nacional y la reconstrucción tras décadas de conflicto”, y destacó que las recientes conversaciones con representantes israelíes representan un paso importante hacia una paz regional más amplia.

Washington considera que este proceso refleja el compromiso de Damasco por romper el ciclo de violencia y sufrimiento, aunque advirtió que “transformaciones profundas de esta naturaleza no se pueden lograr de la noche a la mañana”.

El diplomático explicó que la semana pasada estuvieron “a punto de concluir con éxito” un acuerdo para integrar todas las instituciones civiles y militares de las zonas autónomas kurdas —incluidas las FDS— bajo control del Estado central, y consideró que ese objetivo aún es alcanzable a pesar del fuerte conflicto interno.

Miembros de la Defensa Civil Siria trabajan para extinguir un incendio tras un bombardeo en medio de nuevos enfrentamientos entre el ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias en Alepo (REUTERS/Karam al-Masri)

Barrack reiteró la disposición de Estados Unidos y sus aliados a facilitar los esfuerzos para reducir tensiones y brindar a Siria una nueva oportunidad de optar por el diálogo. Hizo también un llamamiento “urgente” al Gobierno sirio, a las FDS, a las autoridades locales kurdas y a todos los actores armados sobre el terreno a “cesar las hostilidades, reducir la tensión de inmediato y comprometerse con la desescalada”.

Las declaraciones de Thomas Barrack y Mazlum Abdi se produjeron en la tercera jornada de enfrentamientos en Alepo, mientras que el presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, aún no se ha pronunciado públicamente sobre la situación.

Este jueves, el Mando de Seguridad Interna de la gobernación de Alepo amplió el toque de queda que inicialmente regía en los barrios de Ashrafiyé y Sheij Maqsud a otras cuatro zonas: Bani Zeid, Al Surián, Al Halak y Al Midán, según informó la agencia estatal SANA.

La restricción se mantendrá “hasta nuevo aviso”, con el objetivo de “garantizar la seguridad de los residentes y en el marco de las medidas adoptadas para controlar la seguridad y prevenir cualquier violación que pueda poner en peligro vidas y propiedades”.

Mazlum Abdi acusó al ejército sirio de escalar los enfrentamientos en el país

Hubo al menos cuatro muertos y 15 heridos en un ataque de las FDS contra la ciudad de Alepo, el pasado 6 de enero (Europa Press)

Por su parte, el jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazlum Abdi, se pronunció por primera vez sobre los recientes sucesos en Alepo, advirtiendo que “el enfoque de combate y el lenguaje bélico para imponer soluciones unilaterales es inaceptable y ya ha provocado masacres que constituyen crímenes de guerra en la costa siria”, en referencia a hechos ocurridos en la primera mitad de 2025.

Abdi denunció el despliegue de tanques y artillería en los barrios de Alepo, el bombardeo y el desplazamiento de civiles desarmados, así como los intentos de asaltar zonas kurdas durante el proceso de negociación. Según advirtió, estas acciones “socavan las posibilidades de alcanzar acuerdos, crean las condiciones para cambios demográficos peligrosos y exponen a los civiles atrapados en ambos barrios al riesgo de masacres”.

El dirigente de las FDS aseguró que, mientras respaldan a la población de Ashrafiyé y Sheij Maqsud, su organización lleva “días trabajando con todas las partes para detener estos ataques”. Según sus cifras, el “ataque indiscriminado de las fuerzas gubernamentales” dejó más de una decena de muertos y 64 heridos.

(Con información de Europa Press)