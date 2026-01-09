Mundo

El presidente de Corea del Sur viajará a Japón tras su encuentro con el líder chino Xi Jinping en medio de las tensiones regionales

La visita, confirmada por Seúl, tendrá lugar la próxima semana en Nara y se desarrolla en medio de la presión de los regímenes de Corea del Norte y China

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, posan para fotografías durante la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur, el 31 de octubre de 2025 (REUTERS)

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, viajará a Japón la próxima semana para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi, según anunció el Gobierno de Seúl este viernes.

La visita, que tendrá lugar en la ciudad natal de Takaichi, Nara, el martes y miércoles, se produce pocos días después de que Lee se reuniera con el líder chino, Xi Jinping, en Beijing.

El encuentro se da en un contexto de crecientes tensiones regionales, tras los ejercicios militares chinos cerca de Taiwán y el lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte en el Mar de Japón. Además, Tokio y Pekín mantienen una disputa diplomática tras la sugerencia de Takaichi en noviembre de que Japón podría intervenir militarmente si China ataca Taiwán.

Lee Jae-myung y Takaichi, que asumieron sus cargos en 2025, se habían reunido por última vez en octubre durante la cumbre de la APEC, celebrada en la ciudad surcoreana de Gyeongju. Este será el segundo viaje de Lee a Japón desde agosto, cuando se reunió con el entonces primer ministro, Shigeru Ishiba.

En su agenda internacional, la primera ministra nipona tendrá la visita de su homóloga italiana, Giorgia Meloni, a partir del próximo jueves. Tokio espera que la visita, que se extenderá hasta el sábado, “fortalezca aún más las relaciones bilaterales, ya que este año se celebra el 160 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas” entre los dos países, según detalló en un mensaje el Ministerio de Exteriores japonés.

El presidente surcoreano Lee Jae Myung, izquierda, de visita en Beijing, estrecha la mano del líder chino Xi Jinping antes de su reunión bilateral en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, el lunes 5 de enero de 2026 (Associated Press)

Las relaciones entre Corea del Sur y Japón estubieron marcadas históricamente por tensiones derivadas de la ocupación japonesa de la península coreana entre 1910 y 1945, y existen preocupaciones de que estas diferencias puedan profundizarse bajo el gobierno conservador de Sanae Takaichi.

El predecesor conservador de Lee, Yoon Suk Yeol, buscó mejorar los lazos bilaterales antes de ser destituido tras declarar la ley marcial en diciembre de 2024. En contraste, Lee Jae-myung mantiene una postura más moderada hacia Corea del Norte y comparó la relación con Japón con la de “vecinos que comparten un patio delantero”.

Esta semana, Lee se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, en la primera visita de un mandatario surcoreano a China en seis años, aprovechando la ocasión para tomarse una selfi conjunta.

El presidente de Corea del Sur evitó involucrarse en la disputa actual entre Japón y China, decisión que llevó a Beijing a advertir a sus ciudadanos que eviten Japón, imponer restricciones comerciales y repatriar a los últimos pandas japoneses antes de lo previsto.

Sanae Takaichi y Lee Jae-myung se reunirán en Nara en el marco de las crecientes tensiones regionales por el accionar del régimen chino y el norcoreano (REUTERS)

El miércoles, Lee Jae-myung afirmó que “las relaciones con Japón son tan importantes como las relaciones con China”. El portavoz presidencial, Kang Yu-jung, destacó que los medios japoneses valoraron la actitud de Seúl por no abordar cuestiones delicadas durante el encuentro con Xi.

Según Yee Kuang Heng, profesor de seguridad internacional en la Universidad de Tokio, no se espera que Lee lleve un mensaje específico de Xi a Takaichi, aunque es posible que ambos mandatarios aborden las consecuencias de la coerción económica china, un desafío que tanto Corea del Sur como Japón experimentaron en los últimos años. Heng considera que Takaichi será cautelosa ante posibles intentos de China de dividir a Seúl y Tokio, y buscará resaltar los intereses comunes entre ambos países.

