Mundo

Netanyahu se reunió con el posible director de la Junta de Paz de Gaza antes del anuncio formal de Trump

El primer ministro israelí reitera que Hamas debe desarmarse mientras la Administración estadounidense prevé crear el organismo la próxima semana en Davos

04/01/2026 El primer ministro israelí,
04/01/2026

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió este jueves en su oficina de Jerusalén con Nicolai Mladenov, quien habría sido designado director general de la Junta de Paz en la Franja de Gaza, según afirmó la oficina del mandatario en un comunicado.

“Durante la reunión, el primer ministro reiteró que Hamas debe desarmarse y que la Franja de Gaza debe ser desmilitarizada de acuerdo con el plan de 20 puntos del presidente (Donald) Trump”, sostiene la nota oficial.

Nicolai Mladenov, antiguo ministro de Defensa de Bulgaria, actuó como el enviado especial de la ONU para las negociaciones de paz en Oriente Medio de 2015 a 2020.

El presidente de EEUU, Donald Trump, prevé anunciar formalmente la próxima semana la creación de la Junta de Paz de Gaza, organismo con líderes internacionales que coordinará la reconstrucción del enclave palestino tras la guerra, informó hoy el medio digital estadounidense Axios.

La primera reunión de esta junta se realizaría en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), previsto del 19 al 23 de enero, detalla la información citando a funcionarios de la Administración Trump.

Hace un mes, el mandatario estadounidense ya indicó que la Junta de Paz debía comenzar a funcionar a principios de 2026 y que “todos los grandes países” querían formar parte de un mecanismo integrado por “presidentes, primeros ministros y reyes”.

Militantes de Hamás portan un cadáver durante la búsqueda de rehenes fallecidos, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamas, en Khan Younis, sur de la Franja de Gaza. 28 de octubre de 2025 (REUTERS/Ramadan Abed)

La creación de esta junta figura en el plan de paz de 20 puntos impulsado por Trump para Gaza, por el cual entró en vigor el pasado 10 de octubre un frágil alto el fuego que Israel sigue violando casi a diario abriendo fuego contra gazatíes, y en el que también se incluye incorporar una fuerza internacional de estabilización o la constitución de una autoridad transicional en Gaza.

Dentro de la primera fase del acuerdo de paz se contemplaba, además del cese de hostilidades, la liberación de los 48 rehenes vivos y muertos a manos de Hamas —de los cuales queda un cuerpo por entregar—, la retirada progresiva de tropas israelíes y la autorización de entrada de más asistencia humanitaria a la Franja, entre otras cuestiones.

Desde que está en vigor el alto el fuego, el grupo terrorista palestino lleva entregando los restos de cautivos en un goteo, debido, según han venido señalando, a los problemas que han enfrentado para poder hallarlos entre toneladas de escombros causados por los bombardeos israelíes.

El Gobierno israelí, sin embargo, ha reprochado a Hamas que haya prolongado esta entrega de cuerpos para evitar las negociaciones de la segunda fase en las que, entre otros apartados clave, se debe abordar el desarme de sus milicias afines.

Según The Times of Israel (TOI), la Administración Trump comunicó la semana pasada a la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su compromiso tanto con el regreso del cuerpo del último rehén israelí fallecido como con el desarme de Hamás, pero que no está dispuesta a condicionar el inicio de la segunda fase de su plan de paz para Gaza a ninguno de los dos.

Estados Unidos ha mantenido conversaciones con Egipto, Catar y Turquía como mediadores, quienes han confirmado a Washington que Hamas aceptará un plan de desarme gradual que comenzaría con la entrega de su armamento pesado, de acuerdo con fuentes diplomáticas de TOI.

(Con información de EFE)

