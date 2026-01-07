Mundo

Japón protestó por la prohibición china de exportaciones de uso dual

Tokio eleva una queja formal tras la decisión de Pekín de restringir productos con aplicación militar, como componentes aeroespaciales y grafito, marcando un nuevo capítulo en la disputa por normas y seguridad tecnológica

Guardar
El Primer Ministro de Japón,
El Primer Ministro de Japón, Sanae Takaichi. (AP / Eugene Hoshiko, PdI)

Las tensiones entre China y Japón alcanzaron un nuevo nivel esta semana, con la imposición de restricciones comerciales y un cruce de protestas diplomáticas relacionadas con disputas sobre tecnología, materias primas estratégicas y la situación de Taiwán. El miércoles, el Ministerio de Comercio de China anunció el inicio de una investigación antidumping sobre el diclorosilano importado de Japón, un gas químico esencial en la fabricación de semiconductores. La medida, según el ministerio, responde a una solicitud de la industria nacional, que denunció una caída del 31% en el precio de este material importado entre 2022 y 2024, lo que habría dañado la producción local.

El anuncio se produjo solo un día después de que Beijing endureciera los controles y prohibiera la exportación a Japón de productos de doble uso, es decir, aquellos con potencial aplicación militar, entre los que figuran componentes de motores aeroespaciales, grafito y aleaciones de tungsteno. El portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, calificó la decisión de “extremadamente lamentable” y subrayó en rueda de prensa que una medida dirigida únicamente a Japón “nunca es aceptable porque está muy lejos de las prácticas internacionales”. Kihara precisó que el gobierno examinará el alcance de la prohibición antes de determinar una posible respuesta. Por su parte, Masaaki Kanai, jefe de Asuntos de Asia y Oceanía del Ministerio de Exteriores japonés, comunicó formalmente la protesta de Tokio a la embajada china en el archipiélago.

La escalada comercial se produce en un contexto de fricciones diplomáticas que se han agravado desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriera a finales del año pasado que las Fuerzas de Autodefensa japonesas podrían intervenir si China recurría a la fuerza contra Taiwán, territorio que Beijing considera propio. El Ministerio de Comercio de China justificó las restricciones por las “declaraciones erróneas” de altos funcionarios nipones sobre Taiwán.

En este clima de enfrentamiento, la visita a Taiwán del legislador japonés Hei Seki —sancionado previamente por China por “difundir falacias” sobre territorios en disputa— incrementó la tensión. Seki, conocido también como Yo Kitano, declaró a periodistas en la isla que su presencia buscaba demostrar que “Taiwán es un país independiente”, según recogió la Agencia Central de Noticias de Taiwán. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, desestimó sus palabras como “desagradables” e “indignas de comentario”.

Mientras tanto, Japón presentó una nota de protesta formal tras detectar nuevas actividades chinas de exploración de hidrocarburos en aguas en disputa del mar de China Oriental. Tokio denunció que China está construyendo instalaciones permanentes de exploración y extracción cerca de la línea media que Japón propone como frontera marítima entre ambos países. Las autoridades japonesas advirtieron sobre la aceleración de estos trabajos a pesar de las protestas diplomáticas reiteradas, según informaciones recogidas por la agencia Kiodo.

El ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi. REUTERS/Maxim Shemetov

En medio de la incertidumbre, surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que China limite las exportaciones de tierras raras a Japón, recursos fundamentales para la industria tecnológica y de defensa. Aunque el Ministerio de Comercio chino no mencionó oficialmente nuevas restricciones a estos minerales, el diario estatal China Daily citó fuentes anónimas que indicaron que Beijing estudia esta opción, sin que la información haya podido ser confirmada de manera independiente.

En contraste con las tensiones con Japón, China fortaleció sus lazos con Corea del Sur. El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, concluyó el miércoles una visita oficial a Beijing, durante la cual se firmaron acuerdos de cooperación en tecnología, comercio, transporte y protección ambiental. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur, empresas de ambos países suscribieron 24 contratos de exportación por 44 millones de dólares. Además, medios chinos reportaron que Corea del Sur superó a Japón como principal destino de vuelos salientes desde China continental durante las recientes vacaciones de Año Nuevo, en un contexto donde Beijing ha desalentado los viajes a Japón por “riesgos significativos para la seguridad personal y la vida de los ciudadanos chinos en Japón” asociados a las tensiones bilaterales.

(Con información de EFE, Europa Press y AP)

Temas Relacionados

japónchinacomercio

Últimas Noticias

Así el Nilo transformó el paisaje fértil del Antiguo Egipto e impulsó la civilización en Luxor

Un estudio publicado en Muy Interesante señala que un cambio geológico hace cuatro milenios facilitó la expansión agrícola y la edificación de templos. Cómo esta transformación marcó el inicio de una era de prosperidad y desarrollo para la región

Así el Nilo transformó el

Enfrentamientos entre el Gobierno sirio y fuerzas kurdas: al menos 12 muertos y miles de desplazados en Alepo

El ejército sirio declaró esas zonas “militares cerradas” y ordenó la evacuación de residentes antes de iniciar una ofensiva

Enfrentamientos entre el Gobierno sirio

Tres islas ocultas en el Mediterráneo, un santuario impenetrable y la foca monje como protagonista: así es la vida secreta de las Islas Chafarinas

El acceso restringido, la convivencia entre biólogos y militares y la protección de especies amenazadas convierten este enclave en un laboratorio natural, donde la ausencia de visitantes garantiza la preservación de hábitats únicos y tesoros arqueológicos

Tres islas ocultas en el

Ataques rusos contra Odesa: un muerto y ocho heridos en el sur de Ucrania

Los bombardeos dañaron edificios administrativos, depósitos de petróleo y sistemas de carga

Ataques rusos contra Odesa: un

Masivas protestas en Irán: al menos 36 muertos y miles de detenidos en una ola nacional de rechazo al régimen de Khamenei

Con gritos de “Muerte al dictador”, las manifestaciones se han extendido a casi un centenar de ciudades, en rechazo al colapso económico, el cierre de comercios y la fuerte depreciación del rial

Masivas protestas en Irán: al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Política española aliada con el

Política española aliada con el petrismo afirmó que Colombia está bajo amenaza de Estados Unidos: “Decidió que América Latina le pertenece”

¿Qué sigue para Gertz Manero? Este es el proceso para asumir la embajada en Reino Unido

Michoacán registra sismo de 4.2 de magnitud

Kenia López Rabadán presenta decálogo para la Reforma Electoral en búsqueda de corregir distorsiones

Resultados Super Astro Sol, números ganadores de hoy miércoles 7 de enero de 2026

INFOBAE AMÉRICA
Trump defiende la actuación del

Trump defiende la actuación del agente que ha matado a una mujer en Minneapolis y culpa a "la izquierda radical"

Miami homenajeará a Camila Cabello en el desfile de los Reyes Magos 2026

La Unión Venezolana en Perú pide acciones a ONU contra grupos civiles armados en Venezuela

Vicepresidente de Bolivia anuncia un proyecto de ley para frenar decretos de Rodrigo Paz

Nuevos ejercicios militares de EE. UU. en Puerto Rico despiertan críticas y temores

ENTRETENIMIENTO

Matt Damon revela su secreto

Matt Damon revela su secreto para bajar casi 15 kilos para su personaje en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan

Bruno Mars reveló la portada de su primer disco en 10 años

Kymothée arrasa Hollywood: Timothée Chalamet y Kylie Jenner, la pareja que transforma cada aparición con estilo y complicidad

Netflix revela el primer vistazo de la nueva serie de los hermanos Duffer tras el final de ‘Stranger Things’

Nick, hijo de Rob Reiner, volvió a la corte con la cabeza rapada: famoso abogado renunció al caso