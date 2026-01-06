Un análisis asegura que un ataque de Xi Jinping a Taiwán pondría en peligro la economía y la estabilidad de China

Xi Jinping, en una foto de archivo. Un intento de invasión a Taiwán por parte del régimen chino conllevaría consecuencias graves para la economía y las finanzas de China, de acuerdo a analistas (Europa Press)

El reciente informe del German Marshall Fund of the United States (GMF) advierte que una acción militar del régimen de China contra Taiwán implicaría consecuencias severas para Beijing, no solo en términos económicos, sino también para la capacidad militar, la estabilidad social y su posicionamiento internacional. El análisis, dirigido por Bonnie Glaser y presentado este lunes, resalta que el objetivo de Xi Jinping de lograr la “rejuvenecimiento nacional” podría quedar gravemente comprometido si el conflicto deriva en un fracaso o en una guerra prolongada, según consignó en un artículo Nikkei Asia.

La investigación concluye que, incluso en escenarios menos intensos, los riesgos serían notables. En el escenario más grave modelado por el GMF, un enfrentamiento mayor resultaría en cerca de 100.000 bajas para el Ejército Popular de Liberación (EPL), obligando a una retirada tras varios meses de enfrentamientos. Taiwán sufriría una cifra similar de víctimas, de las que la mitad serían civiles, mientras que las pérdidas de Estados Unidos y Japón alcanzarían varios miles.

Las repercusiones económicas serían particularmente profundas. El documento señala que una guerra por Taiwán podría desatar una crisis de billones de dólares. Como el 20% del producto interno bruto de China proviene de las exportaciones, lo que duplica la proporción estadounidense, su economía queda especialmente vulnerable a presiones externas. Un conflicto, incluso limitado, generaría represalias automáticas y podría oscilar entre 2 billones y 10 billones de dólares en costes directos.

A largo plazo, el informe advierte sobre el riesgo de un proceso acelerado de “reducción de riesgos” a escala mundial, una reubicación de las cadenas de suministro y un colapso de la inversión extranjera. Esta dinámica privaría a China de los motores de crecimiento fundamentales para su modelo económico, en palabras del grupo de expertos.

En el plano militar, una intervención significaría para el EPL una merma significativa en su capacidad de proyección fuera del estrecho de Taiwán. La devastación de un conflicto amplio socavaría la habilidad de China para mantener operaciones en el mar de China Meridional, patrullar la frontera con la India, proteger rutas marítimas en el océano Índico y garantizar la seguridad nacional interna.

FOTO DE ARCHIVO: Hsieh Jih-sheng, jefe adjunto del Estado Mayor para Inteligencia del Ministerio de Defensa de Taiwán, señala un mapa durante una rueda de prensa sobre las maniobras militares de China alrededor de Taiwán, en Taipéi, Taiwán, el 30 de diciembre de 2025 (Reuters)

Zack Cooper, del American Enterprise Institute y coautor del informe, subrayó al medio Nikkei Asia que la preocupación central de Xi Jinping reside en la estabilidad interna. Para Cooper, «Cualquier hecho que ponga en entredicho la seguridad o estabilidad interna es probablemente su inquietud principal». Acentuó que en los últimos años Xi ha privilegiado el control social del Partido Comunista por encima del estímulo económico.

El informe proyecta que un conflicto fallido o prolongado podría gestar un clima de sensibilidad ante las bajas, especialmente entre familias con un solo hijo; dificultades económicas capaces de disparar el descontento; tensiones étnicas en regiones como Xinjiang o Tíbet y movimientos estudiantiles amplificados por redes digitales. Aunque el aparato de seguridad interna podría contener un episodio breve, una guerra extendida con potencial daño al territorio continental desbordaría los mecanismos locales y pondría a prueba la capacidad del partido único para mantener el orden.

El costo internacional para Beijing sería igual de significativo. El GMF sostiene que un ataque a Taiwán podría motivar respuestas como la expulsión de diplomáticos chinos, ruptura de relaciones, reconocimiento de la independencia de Taipéi o la salida de China de organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái, BRICS o la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Aunque solo una fracción de los países implementara estas medidas, el informe enfatiza que «el efecto acumulado podría ser devastador» para la influencia global y la integración económica de China, una advertencia respaldada por el equipo de autores al medio Nikkei Asia.