Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra Ucrania mientras se realiza la cumbre de aliados en París

Un residente camina frente a un hospital privado impactado por ataques de drones rusos en Kiev. Durante la noche del lunes, Rusia lanzó 61 drones contra Ucrania, de los cuales las fuerzas de defensa neutralizaron 53. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Rusia lanzó 61 drones contra Ucrania durante la noche del lunes, de los cuales las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 53, informó este martes la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de ocho drones en seis localizaciones.

El ataque se produjo mientras líderes de los aliados de Ucrania se reunían en París para discutir garantías de seguridad para el país en caso de un eventual acuerdo de paz con Rusia.

Según el comunicado de la Fuerza Aérea, las fuerzas rusas lanzaron desde las 18:00 horas del lunes 61 drones Shahed, Gerbera y de otros tipos desde las direcciones rusas de Mílerovo, Kursk y Oriol, y desde el territorio ucraniano ocupado de Donetsk. Alrededor de 40 de los drones eran Shahed.

Hasta las 08:30 horas del martes, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 53 de esos aparatos no tripulados enemigos en el norte, centro y este del país. El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las unidades de misiles antiaéreos, los medios de guerra electrónica y sistemas no tripulados, y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

Por su parte, las fuerzas de sistemas no tripulados afirmaron este martes en su cuenta de Facebook haber destruido en los primeros cinco días del año 4.071 objetivos rusos, de los cuales 1.328 eran efectivos.

Empleados retiran escombros en un hospital privado impactado por ataques de drones rusos en Kiev. En los primeros cinco días del año, las fuerzas ucranianas de sistemas no tripulados destruyeron 4.071 objetivos rusos. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

En los siete meses desde su creación, los operadores de drones realizaron más de 832.000 vuelos de combate en los que alcanzaron más de 168.000 objetivos rusos por un valor aproximado de 20.000 millones de dólares. Entre los objetivos enemigos alcanzados figuran 532 tanques, alrededor de 2.500 cañones y obuses, 7.697 vehículos y 5.548 motocicletas, además de 50.238 efectivos. Más de 350 objetivos atacados se encontraban en territorio ruso.

Ataque ucraniano causa víctima en Rusia

Muere una persona en un ataque ucraniano en la ciudad rusa de Tver. Un fragmento de un dron de ala fija impactó contra un apartamento del noveno piso, a más de 700 kilómetros de la frontera con Ucrania.

En territorio ruso, un civil murió tras el impacto de un dron ucraniano de ala fija contra un edificio de la ciudad de Tver, unos 100 kilómetros al noroeste de Moscú y a más de 700 kilómetros de la frontera con Ucrania, según informó el gobernador local.

“En Tver durante el derribo de un dron uno de sus fragmentos impactó contra un apartamento del noveno piso de un edificio”, señaló en Telegram Vitali Koroliov, el gobernador de la ciudad. Los bomberos lograron sofocar el incendio a las 03:45 hora de Moscú y fue hospitalizado otro vecino que resultó herido.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la noche los sistemas de defensa antiaérea derribaron 129 drones ucranianos sobre 21 regiones rusas. El mayor número, 29, fue neutralizado en la región fronteriza de Briansk, seguida por Bélgorod con 15, Yaroslavl con 13 y Nóvgorod con 10.

Ante el peligro de drones, los aeropuertos de Ufá, Oremburgo, Kazán, Krasnodar, Sochi y Udmurtia cerraron temporalmente o pospusieron vuelos. En la región de Voronezh, los restos de un dron cayeron sobre la línea del ferrocarril, provocando el retraso de varios trenes.

Cumbre en París sobre garantías de seguridad

El presidente francés Emmanuel Macron saluda al presidente ucraniano Volodímir Zelenski a su llegada a un almuerzo antes de la cumbre de la 'Coalición de Voluntarios' en el Palacio del Elíseo en París, donde se debaten garantías de seguridad para Ucrania. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Los intercambios de ataques se produjeron mientras aliados europeos de Kiev y enviados estadounidenses se reunían en París con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para abordar las garantías de seguridad a Ucrania en caso de un alto el fuego, casi cuatro años después del inicio de la invasión rusa.

Según un proyecto de declaración visto por AFP, Estados Unidos lideraría el monitoreo de un eventual cese el fuego en Ucrania, que contaría con participación europea. Estados Unidos se compromete además a apoyar a la fuerza multinacional para Ucrania, liderada por Europa, “en caso de ataque” ruso en el futuro.