La Coalición de Voluntarios se reúne en París para debatir las garantías de seguridad para Ucrania ante la amenaza rusa (REUTERS)

Los 35 integrantes de la Coalición de Voluntarios se reúnen este martes de manera presencial en París, con la participación de 27 jefes de Estado y de Gobierno, para concretar la “convergencia” entre europeos, ucranianos y estadounidenses en las garantías de seguridad para Ucrania, incluidas las que se activarían si Rusia violará un eventual alto el fuego y reanudará la guerra, informaron fuentes del Elíseo a la agencia EFE.

En representación de Estados Unidos asisten el enviado especial para Ucrania del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del mandatario, según precisaron las fuentes, que subrayaron que se trata de la primera vez desde el 27 de marzo que la Coalición se reúne “presencialmente al completo”.

La delegación estadounidense se completa con el general Alexus G. Grynkewich, comandante del Comando Europeo de EEUU y Comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR) de la OTAN. El grupo estadounidense iba a estar encabezado por el secretario de Estado Marco Rubio, quien suspendió su viaje por la operación estadounidense en Venezuela, añadieron.

La cumbre marca la primera participación estadounidense en un encuentro presencial de esta coalición, lanzada la pasada primavera por Francia y el Reino Unido, también en París. La reunión está presidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Las fuentes del Elíseo detallaron cinco puntos en la agenda: el cese el fuego y la forma de garantizarlo; el apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania; la creación de una fuerza multinacional para ese país; los compromisos para apoyar a Kiev ante una nueva agresión rusa; y el compromiso para una cooperación de largo plazo en defensa.

La reunión está presidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer (REUTERS)

Los líderes, indicaron, deben comprometerse con una visión compartida sobre las modalidades ante un futuro alto el fuego y con la respuesta ante una eventual violación, además del principio de desplegar una fuerza multinacional como garantía dentro de un posible acuerdo político.

Aunque exista acuerdo en los puntos centrales, las fuentes señalaron que solo se comunicará “lo que permita el secreto militar por razones de seguridad”. En ese marco, afirmaron: “Podemos afirmar con seguridad que los europeos de la Coalición de los Voluntarios y los estadounidenses saben cómo proporcionar garantías de seguridad a Ucrania una vez que comiencen las negociaciones de paz y el alto el fuego”.

Desde la Presidencia francesa destacaron que la “ambición” de París es “demostrar la finalización del proceso de convergencia” entre europeos, ucranianos y estadounidenses. “Hemos alcanzado nuestro objetivo de volver a acercar a Ucrania, a los europeos y a los estadounidenses en la cuestión de la paz y la seguridad de Ucrania en el este”, subrayaron, con especial énfasis en el alto el fuego, que “es distinta de la cuestión de las garantías de seguridad”.

Las fuentes precisaron que el debate técnico se centra en cómo observar el cumplimiento del alto el fuego y qué hacer ante una violación, así como en definir la naturaleza de esos incidentes a lo largo de una línea de contacto de 1.400 kilómetros entre Ucrania y Rusia. En ese punto, los miembros de la Coalición deben consensuar cómo actuar según la “gravedad” de los episodios y “adaptar su respuesta en consecuencia, si fuera necesario”, con “una coordinación lo más estrecha posible entre Estados Unidos y los militares de los países participantes”.

En representación de Estados Unidos asisten el enviado especial para Ucrania del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del mandatario (REUTERS)

Las garantías de seguridad se estructuran en tres líneas de defensa, explicaron. La primera es el apoyo aliado al Ejército ucraniano, que resiste desde hace casi cuatro años al ataque ruso y que “hay que consolidar”. La segunda contempla la implicación de los países de la Coalición en la seguridad aérea, marítima o terrestre de Ucrania. La tercera corresponde a “lo que a veces se ha denominado el ‘backstop’ estadounidense”, es decir, las garantías que darían Estados Unidos si Rusia reanudara la guerra.

“Así pues, lo que se está ultimando es la articulación entre estas tres líneas y, una vez más, tenemos que converger”, recalcaron las fuentes, al justificar la reunión de 35 países en París con 27 jefes de Estado y de Gobierno y la presencia de negociadores estadounidenses.

Está prevista la asistencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky; del canciller alemán, Friedrich Merz; de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; del primer ministro canadiense, Mark Carney; y del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, entre otros líderes.

(Con información de EFE)