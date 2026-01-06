Los aliados de Ucrania pactaron en París garantías de seguridad vinculantes con respaldo de Estados Unidos

FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, asiste a una reunión con la comisión de Derechos Humanos en el Senado en la Ciudad de México el 29 de noviembre de 2012 (REUTERS/Tomas Bravo/Foto de archivo)

Los aliados de Ucrania acordaron este martes en París un paquete de garantías de seguridad “legalmente vinculantes” destinado a respaldar al país en caso de un nuevo ataque ruso, un paso que busca dar contenido concreto a una eventual salida negociada a la guerra iniciada por Moscú hace casi cuatro años. El acuerdo, respaldado por una amplia coalición de países europeos, Canadá y por primera vez de forma explícita por Estados Unidos, incluye la creación de un mecanismo internacional de supervisión del alto el fuego y el diseño de una futura Fuerza Multinacional con despliegue por tierra, mar y aire, supeditada a un cese creíble de las hostilidades.

La denominada “coalición de los dispuestos”, que reunió a 35 países junto a Ucrania y representantes estadounidenses, celebró la cumbre en el Elíseo con el presidente francés, Emmanuel Macron, como anfitrión. Según el mandatario, por primera vez existe una “convergencia operativa” entre los aliados para construir garantías de seguridad sólidas que permitan sostener cualquier acuerdo de paz y evitar que Rusia reanude la ofensiva.

El núcleo del entendimiento es un sistema de garantías escalonadas. Por un lado, los aliados se comprometieron a mantener el suministro de armamento y el entrenamiento de las fuerzas ucranianas a largo plazo. Por otro, acordaron avanzar hacia compromisos jurídicamente vinculantes que establezcan cómo responderán —con medios militares, logísticos, de inteligencia, diplomáticos o sanciones adicionales— ante una eventual agresión futura de Moscú.

Uno de los puntos centrales es la creación de un mecanismo de vigilancia y verificación del alto el fuego liderado por Estados Unidos, con contribuciones de varios países. Este sistema contaría con una comisión especial encargada de evaluar posibles incumplimientos, atribuir responsabilidades y proponer medidas correctivas. La coordinación general se realizará desde una sede tripartita en París que integrará a la coalición, Washington y Kiev.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, llega a un almuerzo de trabajo con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, antes de una cumbre de la llamada "Coalición de Voluntarios" en el Palacio del Elíseo en París, Francia. 6 de enero de 2026 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El plan contempla además la consolidación de unas Fuerzas Armadas ucranianas de hasta 800.000 efectivos, con capacidades suficientes para disuadir nuevos ataques. La declaración conjunta subraya que el ejército de Ucrania seguirá siendo la “primera línea de defensa” incluso después de un eventual acuerdo de paz, respaldado por apoyo aéreo, terrestre y marítimo de los aliados.

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció en paralelo la firma de una “declaración de intenciones” entre Reino Unido y Francia para preparar un posible despliegue conjunto en suelo ucraniano. Según Londres, ambos países establecerían “centros militares” y construirían instalaciones protegidas para armas y equipamiento con el objetivo de reforzar las necesidades defensivas de Ucrania tras el cese de hostilidades.

Alemania dejó abierta la puerta a una implicación indirecta. El canciller Friedrich Merz afirmó que Berlín no descarta contribuir al dispositivo desde territorio de la OTAN, aunque cualquier decisión deberá ser aprobada por el Bundestag. La eventual participación alemana, incluso fuera de Ucrania, apunta a reforzar el paraguas disuasorio europeo en el flanco oriental.

El respaldo estadounidense marcó un punto de inflexión. El enviado especial de Washington, Steve Witkoff, aseguró que el presidente Donald Trump “apoya firmemente” los protocolos de seguridad acordados, concebidos para disuadir cualquier nuevo ataque ruso. Estados Unidos también participará en el monitoreo del alto el fuego, una demanda clave de Kiev para dar credibilidad al proceso.

06/01/2026 Reunión de la Coalición de Voluntarios en París (Francia) POLITICA EUROPA UCRANIA INTERNACIONAL CONSEJO EUROPEO / X

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, celebró los avances pero subrayó que muchos compromisos deberán ser ratificados por los parlamentos nacionales antes de entrar en vigor. También advirtió que siguen abiertos asuntos críticos, como el tamaño y la financiación futura del ejército ucraniano y los detalles operativos del sistema de supervisión.

Uno de los principales escollos sigue siendo el estatus de los territorios ocupados por Rusia. Zelensky reiteró que cualquier concesión territorial tendría que ser validada por el Parlamento o mediante un plebiscito, una línea roja que complica las negociaciones con Moscú, que insiste en mantener sus exigencias y rechaza de plano la presencia de tropas de países de la OTAN en Ucrania.

La cumbre se celebró en un contexto diplomático tenso. Aunque las conversaciones para poner fin al conflicto se aceleraron en las últimas semanas, Rusia no ha dado señales públicas de aceptar las nuevas garantías. Al mismo tiempo, las prioridades de la administración Trump —incluido el giro hacia la crisis en Venezuela y las fricciones con Europa por Groenlandia— añaden incertidumbre al proceso.

Mientras tanto, los combates continúan. El mismo martes, el Servicio de Seguridad de Ucrania informó de ataques con drones contra un arsenal militar y un depósito de petróleo en el interior de Rusia, acciones que ilustran la fragilidad del escenario y refuerzan el argumento de Kiev de que cualquier alto el fuego sin garantías firmes podría dar a Moscú tiempo para reagruparse.

El acuerdo de París no pone fin a la guerra, pero dibuja un marco más preciso para el día después de los combates. Al trasladar el foco desde promesas genéricas de ayuda hacia compromisos jurídicos y mecanismos operativos, los aliados buscan enviar una señal doble: a Ucrania, de que no quedará sola; y a Rusia, de que cualquier nuevo ataque tendría costos inmediatos y coordinados.