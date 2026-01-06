Mundo

La Unión Europea propone desbloquear 45.000 millones de euros para calmar las protestas agrícolas contra el acuerdo con el Mercosur

La Comisión Europea anunció un paquete financiero adelantado para agricultores ante el inminente acuerdo comercial con Mercosur, buscando asegurar el respaldo de países clave y disminuir la tensión en el sector rural europeo

Agricultores bloquean una calle durante
Agricultores bloquean una calle durante una protesta contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países sudamericanos del Mercosur, el día de una cumbre de líderes de la Unión Europea, en Bruselas, Bélgica. 18 de diciembre de 2025. REUTERS/Stephanie Lecocq

La Unión Europea (UE) anunció este martes una propuesta destinada a aplacar las protestas del sector agrícola frente al inminente acuerdo comercial con el bloque sudamericano Mercosur, al comprometer el desbloqueo anticipado de fondos por unos 45.000 millones de euros para agricultores. El anuncio se produce en la antesala de una votación clave que podría permitir la firma del tratado la próxima semana, tras un proceso de negociación que se ha extendido por más de 25 años y que daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo.

La Comisión Europea (CE) comunicó su intención de modificar el proyecto presupuestario para el periodo 2028-2034, una propuesta que había sido objeto de críticas por parte de organizaciones agrarias. El objetivo es facilitar que los productores accedan de forma temprana a los fondos asignados, en respuesta a la inquietud de varios países sobre el impacto del acuerdo, que busca potenciar el intercambio comercial entre los 27 miembros de la UE y los países de Mercosur: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Entre los temas más sensibles está la entrada de productos agropecuarios sudamericanos a precios más bajos, lo que ha generado temor entre agricultores europeos sobre una posible reducción de ingresos.

Miles de manifestantes se congregaron recientemente en Bruselas para expresar su rechazo tanto al acuerdo como a las iniciativas de la UE para reformar el sistema de subvenciones agrarias, que, según los críticos, implicaría menores recursos para el sector. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, detalló en una carta difundida este martes que los ajustes presupuestarios permitirán “proporcionar a los agricultores y a las comunidades rurales un nivel de apoyo sin precedentes”.

La reacción en Italia fue inmediata. La primera ministra Giorgia Meloni celebró la “decisión de la Comisión Europea de modificar, a petición de Italia, el nuevo marco financiero plurianual propuesto para poner a disposición de la Política Agrícola Común 45.000 millones de euros adicionales tan pronto como en 2028”, según un comunicado oficial. El ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, destacó que la UE ahora propone aumentar el gasto en el sector agrícola italiano en el periodo 2028-2034, en vez de reducirlo como se temía. Tras la propuesta, una fuente de la UE indicó que Italia respaldará el acuerdo comercial en la votación prevista para el viernes. La postura italiana es crucial, ya que junto a Francia había frenado el avance del pacto en diciembre, exigiendo garantías para los agricultores ante la posible llegada masiva de carne, azúcar y otros productos del Mercosur.

El Ejecutivo comunitario, con el respaldo de países como Alemania y España, busca asegurar la mayoría cualificada necesaria para autorizar la firma, lo que requiere el apoyo de al menos 15 Estados miembros que representen el 65% de la población comunitaria. Alemania y España consideran que el acuerdo brindará un impulso a sectores industriales afectados por la competencia china y por aranceles estadounidenses, facilitando la exportación de vehículos, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas europeas hacia Sudamérica. A cambio, los países del Mercosur obtendrían un acceso más sencillo al mercado europeo para carne, azúcar, arroz, miel y soja.

El Presidente de Panamá, José
El Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el Presidente de Argentina, Javier Milei, el Presidente de Paraguay, Santiago pena, el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, posan para la foto familiar que asiste a la Cumbre del Mercosur en Foz do Iguacu, Brasil, el 20 de diciembre de 2025. REUTERS/Kiko Sierich

El acuerdo, que sería el mayor alcanzado por la UE en términos de reducción arancelaria, ha suscitado el rechazo firme de Polonia y Hungría, mientras Francia mantiene su escepticismo. En este contexto, la Comisión Europea ha convocado para este miércoles a los 27 ministros de Agricultura a una reunión extraordinaria en Bruselas, donde los comisarios de Agricultura, Comercio y Salud ofrecerán garantías sobre el futuro financiamiento agrícola y el fondo de crisis de 6.300 millones de euros previsto en el próximo presupuesto comunitario. Además, la Comisión revisará los controles de importación, incluidas las normas sobre residuos de pesticidas, según confirmaron diplomáticos europeos.

(Con información de AFP y Reuters)

