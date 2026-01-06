El camino de Hinaupoko Devèze y la historia que cambió la esencia de Miss France para siempre

Hinaupoko Devèze transforma el concepto de Miss France al priorizar valores como la diversidad, la salud mental y la empatía, ampliando el significado de la corona más allá de la belleza (AFP)

Hinaupoko Devèze, originaria de Tahití, fue coronada Miss France 2026 el 6 de diciembre en el Zénith d’Amiens. Esta edición, resaltada por Paris Match, marca un punto de inflexión en la historia del certamen, ya que trae a primer plano temas como la salud mental, la diversidad cultural y la redefinición de los valores de la corona.

Un perfil atípico y una historia de superación

Con 23 años, el medio asegura que Devèze se consolidó como la favorita desde el inicio, destacándose por su voz grave, su carisma y su cercanía. Nacida en 2002, vivió su infancia entre Tahití y Nueva Caledonia antes de mudarse con su familia a Pompignan, en el sur de Francia, donde cursó sus estudios.

Inició la carrera de Derecho en Montpellier, pero la pandemia de Covid-19 significó un punto de inflexión en su vida: “Fui profundamente afectada por los efectos del confinamiento. Sufrí un burn out que me desestabilizó mucho”, relató a Paris Match.

Gracias al apoyo de su padre, psiquiatra, y su madre, auxiliar de enfermería, logró recuperarse y decidió enfocarse en la psicología, inspirada también por la situación de uno de sus hermanos.

Desde su niñez en Tahití hasta su formación en Francia, la vida de Devèze refleja una trayectoria marcada por la adaptación, el aprendizaje y la fortaleza para superar desafíos, siempre fiel a sus raíces polinesias (AFP)

La diversidad familiar fue central para su desarrollo. Devèze es la menor de una familia recompuesta, con cinco medios hermanos y dos medias hermanas. “Tuve la suerte de crecer en una familia muy diversa. Eso me ha abierto la mente”, explicó.

En 2023, regresó a la Polinesia Francesa, donde trabajó en turismo sostenible y comenzó a modelar. Solo decidió participar en el certamen para representar a Tahití, rechazando una invitación previa del comité Miss Languedoc-Roussillon.

Belleza, identidad y valores culturales

Devèze entiende Miss France como algo más que un concurso de belleza: “En Polinesia, es mucho más que un concurso de belleza, es un símbolo fuerte de nuestra cultura, tradiciones y orgullo”, afirmó en declaraciones recogidas por Paris Match.

Inspirada por Vaimalama Chaves, Miss France 2019, se presentó al certamen con el apoyo de su madre, aunque su padre mostró reservas, preocupado por el riesgo de que el evento refuerce la obsesión por la apariencia física. “Siempre me animó a desarrollar mi belleza interior”, señaló.

Devèze utiliza su visibilidad para resaltar la cultura polinesia y el orgullo por las tradiciones, defendiendo una idea de belleza que reconoce la riqueza de la identidad y la diversidad (AFP)

La joven expresó su incomodidad frente a los elogios dirigidos solo a su físico y rechazó el privilegio de la belleza: “Detesto que a una persona considerada más bella se la trate mejor. Defiendo el respeto igualitario para todos, sin importar físico, cultura o estatus social”.

Salud mental y mensajes auténticos

Una de las banderas del reinado de Devèze es la salud mental, tema al que llegó a raíz de sus propias experiencias durante la pandemia. “Comprendí la importancia de escuchar al cuerpo, reconocer los límites, hablar sin vergüenza y buscar ayuda”, declaró.

Esta vivencia, sumada al entorno familiar, le otorgó una visión única sobre el cuidado y la empatía, valores que promueve como Miss France.

La reacción de la organización y el público fue unánimemente positiva. Frédéric Gilbert, presidente de Miss France, subrayó la ausencia de polémicas tras la coronación, contrastando con las polémicas de años anteriores.

A partir de sus propias experiencias, la nueva Miss France apuesta por visibilizar la salud mental como causa central, promoviendo la importancia de hablar, pedir ayuda y construir empatía desde la autenticidad (TF1)

“Ella se divierte, es luminosa pero serena. Prefiere que la llamen Hina y se siente más cómoda en la cercanía”, comentó Gilbert a Paris Match. Al celebrar su victoria, estuvo rodeada de su familia y figuras referenciales, como Vaimalama Chaves y Mareva Galanter, compartiendo su primer contacto con la prensa junto a Camille Cerf, ex Miss France.

Hacia una nueva era en la historia del certamen

Con más de un siglo, Miss France experimentó un proceso de modernización y apertura. Las polémicas anteriores por la inclusión de perfiles distintos dieron lugar a una etapa de mayor aceptación y diversidad.

En Polinesia, el concurso tiene un profundo significado cultural, y la elección de Devèze encarna ese símbolo, trascendiendo la mera belleza física. La nueva Miss France decidió alejarse de la exposición digital tras su coronación. De acuerdo con Gilbert, entregó su celular y no lo volvió a pedir, optando por vivir la experiencia con autenticidad y libre de la presión de las redes.