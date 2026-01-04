Netanyahu expresó su respaldo a las protestas en Irán y dijo que el pueblo podría “tomar el destino en sus manos”

Durante una reunión del consejo de ministros en Jerusalén, Netanyahu afirmó que Israel apoya las “aspiraciones a la libertad y a la justicia” de los manifestantes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó el domingo su “solidaridad con la lucha del pueblo iraní”, en sus primeros comentarios públicos desde que una nueva ola de protestas comenzó a sacudir a la República Islámica. Las declaraciones del mandatario se producen en un momento de extrema fragilidad para Teherán, que enfrenta una crisis económica terminal y las secuelas de una guerra de 12 días contra Israel ocurrida el pasado mes de junio.

Durante una reunión del consejo de ministros en Jerusalén, Netanyahu afirmó que Israel apoya las “aspiraciones a la libertad y a la justicia” de los manifestantes. El primer ministro reveló que ya ha abordado la situación con el presidente estadounidense, Donald Trump, tras su reciente visita oficial a Washington.

“Es perfectamente posible que nos encontremos en un momento en el que el pueblo iraní tome su destino en sus manos”, señaló Netanyahu sobre el movimiento de protesta que inició el 28 de diciembre.

Las manifestaciones, que comenzaron como una expresión de descontento por el alto costo de la vida y el estancamiento económico, se han ampliado rápidamente para incluir demandas políticas contra la teocracia gobernante. Tras siete días de movilizaciones, al menos 12 personas han muerto, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, según informes de medios oficiales iraníes. Sin embargo, grupos de derechos humanos como la Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en EE. UU., elevan la cifra a 15 muertos y más de 580 arrestos en 170 localidades de 25 provincias.

Las protestas por la grave situación económica en Irán continuaron este miércoles por cuarto día consecutivo, con manifestaciones en varias ciudades del país

La economía iraní se encuentra en caída libre. El rial cotiza actualmente a 1,4 millones por dólar, impulsado por el regreso de las sanciones de las Naciones Unidas en septiembre y la destrucción de infraestructura clave durante la guerra de junio, cuando Israel y Estados Unidos atacaron sitios militares y nucleares. La inflación anual ronda el 40%, y el reciente aumento en los precios de la gasolina subsidiada ha profundizado el malestar social.

Aislamiento del régimen

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, en Teherán el 3 de enero de 2026. Khamenei ordenó reprimir las protestas mientras el gobierno de Israel expresó su respaldo a las manifestaciones. (Oficina del Líder Supremo/WANA vía REUTERS)

A diferencia del movimiento de 2022-2023, desencadenado por la muerte de Mahsa Amini, el gobierno iraní enfrenta este levantamiento con sus alianzas regionales diezmadas. El denominado “Eje de Resistencia” ha sufrido golpes críticos: Israel ha desmantelado gran parte de la capacidad de Hamas en Gaza y ha eliminado a la cúpula de Hezbollah en Líbano. Además, la caída del aliado sirio Bashar al-Assad en diciembre de 2024 y los bombardeos contra los rebeldes hutíes en Yemen han dejado a Teherán aislado.

Pese a que el Líder Supremo, el ayatolá Ali Khamenei, ordenó el sábado que los “alborotadores sean puestos en su lugar”, las protestas persisten. En Teherán, se han reportado grupos de jóvenes coreando consignas como “Muerte al dictador”, mientras las redes sociales se inundan de videos que muestran enfrentamientos, aunque la verificación de los mismos sigue siendo difícil debido a las restricciones impuestas a la prensa y a las comunicaciones.

Respaldo a la captura de Maduro

En la misma sesión de gabinete, Netanyahu elogió la operación militar estadounidense en la que fue capturado el dictador venezolano Nicolás Maduro. Comandos estadounidenses apresaron a Maduro y a su esposa la madrugada del sábado en una operación que incluyó bombardeos estratégicos en Caracas. El líder venezolano fue trasladado a una prisión en Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y terrorismo.

“En lo que respecta a Venezuela, deseo expresar el apoyo de todo el gobierno a la decisión firme y acción enérgica de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia en esa región del mundo”, declaró Netanyahu.

El primer ministro israelí vinculó este suceso con un cambio geopolítico en América Latina, señalando que varios países están regresando a la “órbita estadounidense” y restableciendo lazos con Israel. “Felicitamos al presidente Trump y saludamos a las Fuerzas Armadas estadounidenses, que han llevado a cabo una operación perfecta”, concluyó.