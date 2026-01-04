Mundo

La Unión Europea instó al régimen iraní a recurrir al “diálogo” a una semana del inicio de las protestas en todo el territorio

El bloque europeo llamó a las autoridades del país a respetar las libertades de “expresión, asociación y reunión pacífica”. Las manifestaciones se extendieron durante siete jornadas continuas en Teherán y otras ciudades

El Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea (UE) instó este sábado a las autoridades del régimen de Irán a recurrir al “diálogo” y a ejercer “contención” ante las protestas que se desarrollan en el país.

Estamos preocupados por las informaciones sobre muertes y heridos. Instamos a las fuerzas de seguridad de Irán a ejercer la máxima contención en respuesta a las protestas pacíficas”, señaló el bloque europeo en un comunicado oficial. La UE subrayó además que la respuesta a los “problemas socio-económicos” debe ser un “diálogo incluyente” y no el régimen no debería recurrir a la violencia.

En ese sentido, llamó a la liberación “inmediata” de todas las personas detenidas “por ejercer sus derechos”.

“Instamos a las autoridades iraníes a respetar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, y a permitir el libre flujo de la información en Internet”, concluyó el breve comunicado.

El pasado 31 de diciembre, la UE reiteró su exigencia al régimen iraní para que libere a la Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, y a una treintena de activistas detenidos de manera “arbitraria”. Bruselas manifestó su “profunda preocupación” por el uso de la detención como mecanismo para reprimir voces críticas en Irán.

Manifestantes marchan contra la situación
Manifestantes marchan contra la situación económica de Irán, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Teherán. (Agencia de noticias Fars vía AP)

En un comunicado, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, advirtió sobre la “violación de las obligaciones de Irán en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. La UE instó a Teherán a liberar a todas las personas detenidas injustamente por ejercer derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de reunión.

Bruselas subrayó el delicado estado de salud de Mohammadi y pidió su liberación, así como la de otros defensores de derechos humanos arrestados el 12 de diciembre en Mashhad, durante un acto en memoria del abogado disidente Josrou Alikordi.

La Fiscalía del régimen iraní informó que 39 personas fueron detenidas por “alteración del orden público”. Amnistía Internacional denunció que durante los arrestos, las fuerzas de seguridad infligieron torturas y malos tratos, incluidos golpes violentos a Narges Mohammadi, quien debió ser hospitalizada en dos ocasiones a causa de las lesiones sufridas.

Cabe mencionar que al menos cuatro personas murieron este sábado en el oeste de Irán durante enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, según reportaron dos organizaciones de derechos humanos, que señalaron a la Guardia Revolucionaria como responsable de abrir fuego contra los manifestantes.

Ante los hechos, el líder supremo del régimen Irán, Ali Khamenei, reconoció el descontento social manifestado en las protestas que se han desarrollado en distintas ciudades del país debido a la crisis económica, aunque advirtió que no habrá tolerancia para quienes califique de “alborotadores”.

Ali Jamenei, líder supremo de
Ali Jamenei, líder supremo de Irán, endureció su discurso ante el aumento de protestas en el país (Reuters)

“El presidente y los altos funcionarios están trabajando para resolver” las dificultades económicas que enfrenta Irán a raíz de las sanciones, señaló el ayatolá durante un discurso con motivo de una festividad chiíta. “Los comerciantes protestan contra esta situación y eso es completamente justo”, añadió.

Khamenei subrayó que, aunque las autoridades deben dialogar con los manifestantes, “es inútil dialogar con los alborotadores. A esos hay que ponerlos en su sitio”.

(Con información de Europa Press)

