El presidente de Corea del Sur inicia una visita de Estado a China en medio de las crecientes tensiones regionales

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y su esposa, Kim Hye-kyung, llegan a la base aérea de Seúl antes de partir hacia Pekín, en Seongnam, Corea del Sur, el 4 de enero de 2026. REUTERS/Kim Hong-Ji

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, inició este domingo una visita de Estado de cuatro días a China tras una invitación de Xi Jiping, un viaje en el que espera restaurar vínculos e impulsar el diálogo en la península coreana, y que se da en un marco de tensión por los recientes disparos de misiles por parte del régimen de Corea del Norte.

Lee aterrizó esta tarde en Beijing, según la cadena estatal CCTV, y tiene previsto mantener reuniones y conversaciones oficiales con los principales dirigentes chinos en el marco de un viaje que se prolongará hasta el 7 de enero, en el primer desplazamiento a China de un jefe de Estado surcoreano en seis años.

Segundo encuentro en apenas dos meses

El grueso de la agenda política se concentrará el lunes con una cumbre bilateral con Xi, afirmó la agencia de noticias surcoreana Yonhap, un encuentro tras el que se espera la firma de varios memorandos de entendimiento y una cena de Estado.

Xi Jinping se reunirá este lunes con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en Beijing (Yan Yan/Xinhua vía AP)

Posteriormente, el mandatario viajará a Shanghái, donde participará en encuentros económicos y actos de carácter histórico y empresarial.

El del lunes será el segundo encuentro en dos meses entre ambos líderes, después de que Xi y Lee se reunieran en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada a finales del pasado octubre en Gyeongju, Corea del Sur.

La visita actual de Lee busca “restaurar por completo” las relaciones con China, dijo el viernes el asesor de Seguridad Nacional surcoreano, Wi Sung-lac, así como abordar cuestiones de cooperación económica en ámbitos como las cadenas de suministro o la economía digital.

Asesores del presidente surcoreano Lee Jae Myung saludan a un avión que transporta al presidente en la base aérea de Seúl, mientras parte hacia Pekín, en Seongnam, Corea del Sur, el 4 de enero de 2026. REUTERS/Kim Hong-Ji

Corea del Norte, uno de los temas principales

Más allá de la economía, el ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, afirmó en una entrevista al medio local News 1 que Corea del Norte será uno de los focos principales de la visita.

“Corea del Sur y China comparten la idea de que la paz y la estabilidad en la península coreana redundan en beneficio mutuo de ambos países”, dijo, y “para lograrlo, es urgente reanudar el diálogo con Corea del Norte”.

Técnicamente todavía en guerra con Seúl, Pionyang lanzó este domingo al menos dos proyectiles no identificados hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), horas antes de la salida de Lee hacia China.

Ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun. REUTERS/Bing Guan/Pool/Foto de archivo

“El lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte constituye un acto provocador que viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, e instamos al Norte a que cese tales acciones”, lamentó luego la oficina de seguridad nacional surcoreana en un comunicado.

A pesar del tono conciliador de la Administración de Lee, Pionyang mantiene su rechazo al diálogo con Seúl y Washington a menos que se elimine el asunto de la desnuclearización de la mesa de negociaciones.

Tensión regional a causa de Taiwán

La visita de Lee llega también en medio de un aumento de las tensiones entre Pekín y Tokio, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara en noviembre que un ataque militar de China a Taiwán podría justificar la actuación de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

Hsieh Jih-sheng, subjefe del Estado Mayor de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Taiwán, señala un mapa durante una conferencia de prensa sobre los ejercicios militares de China en Taiwán, en Taipei, Taiwán, el 30 de diciembre de 2025. REUTERS/Tsai Hsin-Han/Foto de archivo

Pekín sostiene que esas palabras constituyen una “grave injerencia” en sus asuntos internos.

Lee, por su parte, se ofreció a principios de diciembre como mediador en la disputa diplomática entre China y Japón; y antes de partir hacia Pekín reiteró en una entrevista con medios chinos que Corea del Sur respeta el principio de ‘una sola China’, incluida la posición de Pekín sobre Taiwán, un asunto que China considera central en sus relaciones exteriores.

(con información de EFE)