Suiza tendrá cinco días de duelo por la tragedia en el bar “Le Constellation”: la sociedad aguarda por la identificación de las víctimas

El proceso para reconocer a quienes perdieron la vida tras el incendio requiere análisis genéticos y odontológicos que podrían tardar varios días, ante la gravedad de las quemaduras y la incertidumbre de familiares y representantes consulares

Una mujer reacciona fuera del
Una mujer reacciona fuera del bar "Le Constellation", después de un incendio y una explosión durante una fiesta de Nochevieja donde varias personas murieron y otras resultaron heridas (REUTERS Stephanie Lecocq)

Las autoridades suizas iniciaron este viernes la difícil labor de identificar los cuerpos calcinados tras el incendio que arrasó el bar “Le Constellation” durante una fiesta de Nochevieja en el centro de esquí de Crans-Montana, suceso que dejó hasta el momento 40 muertos y 115 heridos, muchos de ellos en estado delicado. Por la tragedia,

Debido a la gravedad de las quemaduras, funcionarios advirtieron que la identificación de las víctimas, en su mayoría jóvenes, podría llevar varios días.

Mientras padres y madres de jóvenes desaparecidos buscaban noticias y embajadas extranjeras trataban de determinar si había ciudadanos de sus países entre las víctimas, el alcalde de Crans-Montana, Nicolas Feraud, subrayó que la prioridad es identificar a todos los cadáveres, proceso que requiere tiempo y precisión.

El jefe de gobierno del cantón de Valais, Mathias Reynard, explicó que los expertos emplean análisis dentales y pruebas de ADN para esta tarea, y remarcó que “no se puede decir nada a las familias a menos que estemos 100 por ciento seguros”.

Las autoridades suizas indicaron que todo apunta a un accidente y descartaron, por el momento, un atentado. Testimonios y videos sugieren que el fuego comenzó cuando vengalas decorativas en champagnes prendieron el techo del sótano del bar.

Una mujer sostiene una vela
Una mujer sostiene una vela afuera del bar "Le Constellation" y la coloca en memoria de los fallecidos en la tragedia (REUTERS/Denis Balibouse)

La tragedia conmocionó a la comunidad de Crans-Montana, centro turístico conocido por el esquí y el golf. Muchos residentes y visitantes, algunos de los cuales conocían a las víctimas, expresaron su dolor y sorpresa ante el siniestro. Cientos de personas acudieron a presentar sus respetos, dejando flores y encendiendo velas en un altar improvisado cerca del bar, mientras la policía mantenía acordonada la zona y continuaba trabajando para identificar a las víctimas.

Testimonios de jóvenes que escaparon del lugar relataron que las llamas se propagaron con rapidez. Entre quienes se salvaron, Elisa Sousa contó que debía estar en el bar esa noche, pero terminó en una reunión familiar, y expresó su alivio: “Tendré que agradecerle a mi madre mil veces por no dejarme ir, porque solo Dios sabe dónde estaría ahora”.

La investigación sobre el origen del incendio en el bar Le Constellation continúa en curso. La procuradora general de Valais, Beatrice Pilloud, indicó que la principal hipótesis apunta a “un fuego generalizado que provocó una explosión”, aunque la causa inicial aún no ha sido confirmada oficialmente.

La gente reacciona fuera del
La gente reacciona fuera del bar "Le Constellation" (REUTERS/Denis Balibouse)

Según el testimonio de Victoria, una joven sobreviviente citada por EFE, el incendio comenzó cuando una asistente subió a los hombros de un camarero y encendió bengalas de champagne, lo que habría originado las primeras llamas en el techo del local.

El despliegue de la policía, bomberos y socorristas fue inmediato tras la alarma, emitida a la 01:30 hora local, aunque la intensidad del fuego y la presencia de gases tóxicos dificultaron las labores de rescate y atención a las víctimas. Pilloud evitó pronunciarse sobre las condiciones de seguridad y las rutas de escape del establecimiento, argumentando que las investigaciones siguen abiertas. Según fuentes policiales, parte de los restos de las víctimas permanecen en el interior del local mientras avanza el proceso de identificación.

El comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler, explicó que, debido al estado de los cuerpos, muchos solo podrán ser identificados mediante pruebas de ADN, ya que numerosos documentos personales fueron destruidos por el fuego. Hasta el momento, se ha confirmado que entre las víctimas mortales hay ciudadanos italianos, aunque aún no se ha informado la nacionalidad de todos los fallecidos.

Una imagen publicada por medios locales parece demostrar que las bengalas probablemente provocaron el incendio en Crans-Montana

Por su parte, el presidente suizo, Guy Parmelin, quien asumió el cargo el jueves, calificó el incendio como “una tragedia de proporciones aterradoras y sin precedentes” y anunció que las banderas ondearán a media asta durante cinco días en señal de duelo.

“Detrás de estas cifras hay rostros, nombres, familias, vidas brutalmente truncadas, completamente interrumpidas o cambiadas para siempre”, expresó Parmelin en una conferencia de prensa. El número exacto de personas que se encontraban en el bar durante el incendio aún no ha sido confirmado, y la policía no ha especificado cuántos permanecen desaparecidos.

(Con información de Reuters y EFE)

