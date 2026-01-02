El director del hospital de Sion relata la gravedad de las lesiones tras el incendio: fracturas, asfixias y quemaduras

Una tragedia en Crans-Montana dejó 40 muertos y 119 heridos tras un incendio en un bar de la estación de esquí (@DeccanChronicle)

El director del hospital que recibió a los heridos en el terrible incendio del bar de una estación de esquí suiza declaró el viernes a la AFP que no solo hubo quemaduras, sino también lesiones como fracturas mientras la gente corría para salvar sus vidas.

Eric Bonvin, director de los hospitales del cantón de Wallis, en el suroeste de Suiza, dijo que a juzgar por las víctimas, era probable que la gente hubiera sido aplastada y asfixiada por el pánico, mientras que algunos resultaron heridos al intentar desesperadamente salvar a otros.

40 personas murieron y 119 resultaron heridas en el incendio ocurrido en el bar Le Constellation en Crans-Montana, la mañana del jueves, mientras la gente celebraba el Año Nuevo.

Bonvin dijo que 55 heridos graves fueron trasladados al hospital de Sion en las horas posteriores al incendio.

Cuando se le preguntó si además de quemaduras hubo lesiones como huesos rotos, respondió: “Hubo cosas así; hubo lesiones también”, declaró a la AFP.

El hospital de Sion recibió 55 heridos graves tras el incendio ocurrido en una popular estación de esquí suiza (AP Foto/Baz Ratner)

“Eso también se aplica a las personas que ayudaron a sacar a la gente”, añadió.

“Había jóvenes que participaron muy intensamente en el rescate de la gente y también hubo algunos heridos”, dijo.

Bonvin dijo que era de esperar que en escenas de horror que evolucionaban tan rápidamente se produjeran lesiones por aplastamiento y asfixia.

“Cuando hay pánico, la gente intenta salir, y hemos visto imágenes de ellos cayendo por las escaleras, y sabemos que eso sucede en todas las situaciones de pánico”, dijo.

“Las personas que quedaron aplastadas... fue algo terrible. Pero muchos resultaron heridos en esa situación, creemos que no estábamos allí, vimos las lesiones después, pero probablemente... muchos se asfixiaron”

El caos y el fuego en un bar suizo dejaron decenas de víctimas y escenas de horror durante la madrugada (Reuters)

Subrayó que en última instancia corresponde a la investigación determinar cómo murieron las personas en el bar.

“En el hospital solo vemos a las personas que llegan, que todavía están vivas, y luego las tratamos lo mejor que podemos”.

En el hospital de Sion permanecen once pacientes y 28 han sido trasladados a otros hospitales de Suiza y del extranjero.

Bonvin dijo que ningún paciente había muerto en el hospital, pero que los sobrevivientes seguían en “situaciones difíciles”.

Cuatro están en cuidados intensivos y otros en cirugía.

Bonvin dijo que algunas víctimas fueron traídas en ambulancias, mientras que otras se presentaron en el hospital; algunas de ellas habían sido llevadas en coche por sus padres.

Dijo que las personas habían sido atendidas no solo por quemaduras externas, sino también por quemaduras por inhalación, algo “extremadamente complejo y difícil” de manejar. La mayoría fueron enviadas a otros hospitales.

Medios locales difundieron una imagen que sugiere que el incendio en Crans-Montana habría comenzado por el uso de bengalas

“Lo que también es complicado es que, si afecta el tracto respiratorio, se produce inflamación y edema”, dijo Bonvin.

“Tienen que permanecer intubados hasta que se recuperen y hasta que sus vías respiratorias estén estables y lo suficientemente abiertas nuevamente para que puedan respirar”.

Bonvin dijo que la situación estaba ahora en una fase de estabilización, pero no menos delicada porque las familias tienen el primer contacto con sus seres queridos heridos.

(AFP)