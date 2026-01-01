Tragedia en Suiza: así comenzó el incendio en el bar de Crans-Montana que dejó cerca de 40 muertos

Una imagen publicada por medios locales parece demostrar que las bengalas probablemente provocaron el incendio en Crans-Montana

Al menos 40 personas han fallecido y 115 resultaron heridas tras un incendio en un local nocturno de la exclusiva localidad de Crans Montana, situada en el corazón de los Alpes suizos, durante la celebración de la llegada de 2026. La catástrofe, descrita como inédita en el cantón de Valais, ha generado consternación entre residentes y turistas. Entre las víctimas, se reportan jóvenes y familias que participaban en la fiesta de Año Nuevo, uno de los eventos más concurridos de la zona turística.

Casi un día después de la tragedia, medios locales publicaron imágenes del momento del comienzo del incendio. Una foto y un video dejaron en evidencia que las llamas comenzaron luego de que unas bengalas que estaban pegadas a unas botellas alcanzaran los paneles acústicos del techo del lugar (un sótano). Estos paneles acústicos suelen estar hechos de plásticos altamente inflamables que pueden encenderse muy rápidamente por chispas o partículas calientes.

Las llamas y el humo bloquearon la principal ruta de escape hacia la terraza, dificultando la evacuación y también los intentos de rescate por parte de jóvenes que esperaban para ingresar al local. El testimonio de Rayan, un residente de Crans Montana, detalla cómo varias personas arriesgaron su vida para ayudar a los atrapados, logrando rescatar a algunos justo a tiempo.

La mayoría de los heridos presenta quemaduras graves, en ocasiones superiores al 60% del cuerpo, por lo que requerirán tratamientos prolongados, según especialistas del Hospital de Lausana, centro que dispone de una unidad especializada y donde han sido trasladados varios pacientes críticos. Además, muchos afectados sufren graves problemas respiratorios debido a la inhalación de humo tóxico generado por la combustión de materiales plásticos, señaló en rueda de prensa el jefe del Departamento de Salud del cantón de Valais, Mathias Reynard.

La investigación sobre el origen de la tragedia sigue en curso. Según la procuradora general de Valais, Beatrice Pilloud, la principal hipótesis apunta a “un fuego generalizado que provocó una explosión”, aunque la causa inicial no se ha podido confirmar oficialmente. Víctoria, una joven sobreviviente, relató a EFE que el fuego comenzó cuando una asistente subió a los hombros de un camarero y encendió bengalas de champagne, lo que habría provocado las primeras llamas en el techo del local.

(Fuente)

El rápido despliegue de la policía, bomberos y socorristas permitió la llegada de los servicios de emergencia pocos minutos después de emitirse la alarma a la 01:30 (hora local). No obstante, la intensidad del fuego y la emisión de gases tóxicos complicaron las labores de rescate y atención a las víctimas. La procuradora Pilloud evitó pronunciarse sobre las condiciones de seguridad y las vías de escape del establecimiento, argumentando que las investigaciones continúan. De acuerdo con fuentes policiales, parte de los restos de las víctimas permanecen en el interior del local mientras avanza el proceso de identificación.

El comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler, indicó que, debido al estado de los cadáveres, muchos solo podrán ser identificados mediante pruebas de ADN, ya que algunos documentos personales fueron destruidos por el fuego. Hasta el momento, ya se ha confirmado que entre las víctimas mortales figuran ciudadanos italianos, aunque no se ha precisado la nacionalidad de todos los fallecidos.

Durante la noche, decenas de familias y jóvenes se congregaron espontáneamente cerca del local siniestrado para rendir homenaje a las víctimas, depositando flores, muñecos y abrazándose en medio del dolor. Crans Montana, conocida por su afluencia de turistas y como sede del próximo campeonato mundial de esquí alpino en 2027, enfrenta una de las peores tragedias de su historia reciente.