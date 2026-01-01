Mundo

Tragedia en Suiza: así comenzó el incendio en el bar de Crans-Montana que dejó cerca de 40 muertos

Una imagen parece dejar en evidencia el momento en que unas bengalas que estaban pegadas a unas botellas probablemente causaron el inicio del fuego en Crans-Montana

Guardar
Una imagen publicada por medios locales parece demostrar que las bengalas probablemente provocaron el incendio en Crans-Montana

Al menos 40 personas han fallecido y 115 resultaron heridas tras un incendio en un local nocturno de la exclusiva localidad de Crans Montana, situada en el corazón de los Alpes suizos, durante la celebración de la llegada de 2026. La catástrofe, descrita como inédita en el cantón de Valais, ha generado consternación entre residentes y turistas. Entre las víctimas, se reportan jóvenes y familias que participaban en la fiesta de Año Nuevo, uno de los eventos más concurridos de la zona turística.

Casi un día después de la tragedia, medios locales publicaron imágenes del momento del comienzo del incendio. Una foto y un video dejaron en evidencia que las llamas comenzaron luego de que unas bengalas que estaban pegadas a unas botellas alcanzaran los paneles acústicos del techo del lugar (un sótano). Estos paneles acústicos suelen estar hechos de plásticos altamente inflamables que pueden encenderse muy rápidamente por chispas o partículas calientes.

Las llamas y el humo bloquearon la principal ruta de escape hacia la terraza, dificultando la evacuación y también los intentos de rescate por parte de jóvenes que esperaban para ingresar al local. El testimonio de Rayan, un residente de Crans Montana, detalla cómo varias personas arriesgaron su vida para ayudar a los atrapados, logrando rescatar a algunos justo a tiempo.

La mayoría de los heridos presenta quemaduras graves, en ocasiones superiores al 60% del cuerpo, por lo que requerirán tratamientos prolongados, según especialistas del Hospital de Lausana, centro que dispone de una unidad especializada y donde han sido trasladados varios pacientes críticos. Además, muchos afectados sufren graves problemas respiratorios debido a la inhalación de humo tóxico generado por la combustión de materiales plásticos, señaló en rueda de prensa el jefe del Departamento de Salud del cantón de Valais, Mathias Reynard.

La investigación sobre el origen de la tragedia sigue en curso. Según la procuradora general de Valais, Beatrice Pilloud, la principal hipótesis apunta a “un fuego generalizado que provocó una explosión”, aunque la causa inicial no se ha podido confirmar oficialmente. Víctoria, una joven sobreviviente, relató a EFE que el fuego comenzó cuando una asistente subió a los hombros de un camarero y encendió bengalas de champagne, lo que habría provocado las primeras llamas en el techo del local.

(Fuente)
(Fuente)

El rápido despliegue de la policía, bomberos y socorristas permitió la llegada de los servicios de emergencia pocos minutos después de emitirse la alarma a la 01:30 (hora local). No obstante, la intensidad del fuego y la emisión de gases tóxicos complicaron las labores de rescate y atención a las víctimas. La procuradora Pilloud evitó pronunciarse sobre las condiciones de seguridad y las vías de escape del establecimiento, argumentando que las investigaciones continúan. De acuerdo con fuentes policiales, parte de los restos de las víctimas permanecen en el interior del local mientras avanza el proceso de identificación.

El comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler, indicó que, debido al estado de los cadáveres, muchos solo podrán ser identificados mediante pruebas de ADN, ya que algunos documentos personales fueron destruidos por el fuego. Hasta el momento, ya se ha confirmado que entre las víctimas mortales figuran ciudadanos italianos, aunque no se ha precisado la nacionalidad de todos los fallecidos.

Durante la noche, decenas de familias y jóvenes se congregaron espontáneamente cerca del local siniestrado para rendir homenaje a las víctimas, depositando flores, muñecos y abrazándose en medio del dolor. Crans Montana, conocida por su afluencia de turistas y como sede del próximo campeonato mundial de esquí alpino en 2027, enfrenta una de las peores tragedias de su historia reciente.

Temas Relacionados

suizaincendiotragedia en suizaCrans Montana

Últimas Noticias

Tensión en Yemen: los separatistas afirmaron que fuerzas respaldadas por Arabia Saudita se desplegarán en territorios ocupados

La medida, tras una ofensiva separatista y bajo presión saudita, no logra apaciguar a Riad, que exige el retiro completo del STC de Hadramawt y Mahra

Tensión en Yemen: los separatistas

La Coalición de Voluntarios y líderes europeos definirán la próxima semana nuevas garantías de seguridad para Ucrania

El encuentro fue programado tras dos reuniones preparatorias, donde participarán asesores de seguridad de 15 países, la OTAN y la Unión Europea

La Coalición de Voluntarios y

India y Pakistán intercambiaron listas de instalaciones nucleares y de prisioneros en medio de la distensión tras el conflicto militar

Las disputas por Cachemira y la situación de los detenidos siguen siendo los principales focos de fricción

India y Pakistán intercambiaron listas

Ucrania simuló la muerte del líder del Cuerpo de Voluntarios Rusos para frustrar un atentado de Moscú

El engaño permitió identificar a los responsables y recuperar USD 500.000 destinados al crimen

Ucrania simuló la muerte del

Impactante testimonio de dos jóvenes que sobrevivieron al incendio en Suiza: “No había salidas de emergencia”

Testimonios de sobrevivientes señalan graves deficiencias en la seguridad del local siniestrado en Crans-Montana, donde un incendio durante una fiesta de Año Nuevo causó decenas de muertos y heridos, muchos de ellos jóvenes

Impactante testimonio de dos jóvenes
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Las señales poco conocidas en ojos, pies y manos que alertan sobre el colesterol elevado

Abogado de Hermes afirma que la empresa respalda a la familia del niño fallecido en Gamarra y colaborará con investigación

BCR destaca que la inflación de Perú fue la menor de la región en 2025 y una de las más bajas del mundo

CDMX: paso a paso para tramitar la CURP biométrica en 2026

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El paso de migrantes por la selva del Darién se redujo un 99 % en 2025, con 3.091 cruces

Mamdani jura como alcalde de Nueva York en un acto privado

Mamdami asume Nueva York con el reto de hacer realidad su ambiciosa agenda progresista

Un menor de 11 años con una mano amputada entre los heridos por pirotecnia en Puerto Rico

EEUU destruye otras dos supuestas narcolanchas en un ataque que deja cinco muertos

ENTRETENIMIENTO

Sabrina Carpenter reveló que casi

Sabrina Carpenter reveló que casi incendia su baño por accidente

Pink recibió el 2026 internada en un hospital

Qué dice la crítica del final de “Stranger Things”

La reacción de los fans de Stranger Things al final definitivo de la serie

El final explicado de Stranger Things 5: quién murió y qué pasó en la batalla contra Vecna