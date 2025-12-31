Mundo

Netanyahu exigió el desarme total de Hamas para avanzar con el plan de Trump y afirmó que aún quedan objetivos “por terminar” en Gaza

El premier israelí sostuvo que, pese a esa negativa del grupo terrorista de entregar sus armas, su administración “dará una oportunidad” al pacto acordado. “Si se puede hacer de la manera fácil, bien. Si no, se hará de otra manera”, expresó

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este martes que su Gobierno logró “grandes cosas” en la Franja de Gaza, aunque advirtió que todavía quedan objetivos “por terminar”, entre ellos el desarme del grupo terrorista Hamas, al que atribuyó unos 20.000 combatientes armados con rifles Kalashnikov.

“Hemos logrado grandes cosas, pero aún tenemos cosas por terminar. Una de ellas es desarmar a Hamás”, declaró Netanyahu en una entrevista con la cadena estadounidense Newsmax. En ese marco, subrayó que el desarme del grupo extremista palestino “es parte del acuerdo” mediado por la administración de Donald Trump, y sostuvo que el presidente estadounidense “no pudo haber sido más explícito al respecto”.

El jefe del Gobierno israelí insistió en que Hamás dispone de un amplio arsenal en la Franja de Gaza y aseguró que su Ejecutivo apunta a confiscarlo en su totalidad. Según Netanyahu, el grupo islamista cuenta con “60.000 rifles de asalto”, una cifra que reiteró en otra entrevista concedida el mismo martes a la cadena Fox News.

En ese reportaje, afirmó que “hay que confiscar todos estos rifles, quitárselos y desmantelar esos túneles terroristas que aún tienen cientos de kilómetros de túneles terroristas”, y añadió que “Hamas se niega a hacerlo”.

Netanyahu sostuvo que, pese a esa negativa, Israel “dará una oportunidad” al plan acordado, que también contempla el envío de una fuerza internacional de estabilización a la Franja de Gaza. “Como hemos dicho el presidente y yo, si se puede hacer de la manera fácil, bien. Si no, se hará de otra manera”, expresó.

Las declaraciones del primer ministro israelí se produjeron en un contexto de negociaciones y contactos diplomáticos que, según sus palabras, incluyen compromisos claros en materia de seguridad. Netanyahu remarcó que el desarme de Hamas constituye un punto central para cualquier esquema de estabilización en Gaza y lo vinculó directamente con los acuerdos impulsados desde Washington.

En paralelo, el dirigente israelí incluyó entre los logros de su Gobierno el “degradar a Irán”, país al que acusó de extender su influencia en distintos puntos de Oriente Próximo y fuera de la región. “Degradar a Irán, que (…) estaba ejerciendo su influencia por todas partes”, señaló, al enumerar los resultados que atribuye a su gestión en los territorios palestinos ocupados y en el escenario regional.

Netanyahu mencionó de manera explícita a Venezuela como uno de los países donde, según su visión, se manifiesta esa influencia iraní. Además, vinculó a Teherán con el grupo terrorista Hezbollah, al que describió como un aliado directo del régimen iraní. “Aún queda trabajo por hacer con los aliados” de Irán, afirmó el primer ministro israelí.

En ese contexto, Netanyahu defendió su liderazgo político y afirmó que su continuidad al frente del Gobierno se explica por el respaldo interno. “No estaría donde estoy sin el apoyo del pueblo de Israel, que apoya ampliamente” sus políticas, declaró. En la misma línea, sostuvo que su administración no permitirá amenazas existenciales contra el Estado israelí. “No vamos a permitir que estos ayatolás acaben con la historia judía”, agregó.

Las palabras del primer ministro israelí se conocieron un día después de que Donald Trump, tras una reunión bilateral, declarara ante los medios de comunicación que “tiene que haber un desarme”, en sintonía con lo expresado por Netanyahu.

(Con información de Europa Press)

