Mundo

Las bolsas europeas volvieron a cerrar con récords lideradas por bancos y mineras

El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,6% impulsado por el repunte de bancos, materias primas y defensa, situándose en 592,78 puntos y quedando a las puertas del hito de los 600 puntos

Guardar
Un árbol de Navidad junto
Un árbol de Navidad junto al gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de Fráncfort, Alemania. 23 de diciembre de 2025. REUTERS/personal

Las principales bolsas europeas registraron el martes un segundo cierre récord consecutivo, impulsadas por el desempeño de los bancos, las acciones vinculadas a las materias primas y el repunte del sector aeroespacial y de defensa. El índice paneuropeo STOXX 600 avanzó un 0,6%, situándose en 592,78 puntos y acercándose al hito de los 600 puntos. Este repunte estuvo respaldado por el liderazgo del sector de recursos básicos, que subió un 1,7%, beneficiado por la estabilización de la plata y el oro tras caídas recientes desde máximos históricos.

El sector bancario europeo experimentó un alza del 1,3%, mientras que el segmento aeroespacial y de defensa creció un 1,4%. El índice de defensa ha mantenido una tendencia alcista durante el año, y pese a un retroceso desde octubre, se mantiene en camino de lograr su mayor avance anual desde 1996. Según las perspectivas recogidas en los mercados, las promesas de un mayor gasto en defensa en Europa figuran entre los principales catalizadores de este comportamiento.

La energía sumó un 0,7%, en un contexto en el que los precios del petróleo repuntaron más de un 2% en la jornada anterior, tras conocerse que Rusia acusó a Ucrania de atacar la residencia del presidente Vladímir Putin. En este entorno, los inversores se mantienen atentos a nuevas señales sobre las negociaciones de paz en el conflicto ucraniano.

Todos los subíndices del STOXX 600 cerraron en terreno positivo, incluido el tecnológico, que ganó un 0,7%. En los principales mercados nacionales, el índice de referencia de Londres FTSE avanzó un 0,7% y el de Alemania DAX un 0,6%.

Con el cierre del año 2025 próximo, el STOXX 600 apunta a su mejor rendimiento anual desde 2021, favorecido por una combinación de tasas de interés a la baja, el compromiso de Alemania con la expansión fiscal y la diversificación de los inversores, que reorientan sus carteras apartándose de los valores tecnológicos estadounidenses considerados sobrevalorados.

Varias bolsas europeas permanecerán cerradas el miércoles y otras, como las de Londres y París, operarán en sesiones reducidas debido a las celebraciones de Año Nuevo. Ante la semana acortada por las fiestas, se prevé que el volumen de negociación siga siendo bajo. En este contexto, la atención de los inversores se centra en la inminente publicación de las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Entre los movimientos corporativos destacados, Airbus subió un 1,5% tras el anuncio de que Air China firmó un acuerdo para la compra de 60 aviones A320NEO, operación valorada en aproximadamente USD 9.500 millones a precios de catálogo.

El petróleo opera estable

Los precios del petróleo se mantuvieron estables el martes, con los inversores atentos a la persistente incertidumbre sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, al tiempo que crecía la tensión en Oriente Medio a raíz de los recientes acontecimientos en Yemen. Los futuros del crudo Brent para entrega en febrero registraron un ligero aumento de 2 centavos, situándose en USD 61,96 por barril a las 16:29 GMT, mientras que el contrato de marzo, de mayor actividad, ascendió 12 centavos hasta USD 61,61. Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió 3 centavos, alcanzando USD 58,11 el barril, según los datos de cierre del mercado.

Tanto el Brent como el WTI habían experimentado incrementos superiores al 2% en la jornada previa, tras los ataques aéreos llevados a cabo por Arabia Saudita en Yemen y la acusación de Moscú a Kiev de atacar una residencia presidencial rusa, lo que redujo las expectativas de un acuerdo de paz. Según declaraciones del Gobierno ruso, se tomaría una postura más firme en las conversaciones de paz después del incidente, mientras que Ucrania rechazó la acusación por considerarla infundada y orientada a obstaculizar las negociaciones.

Dennis Kissler, vicepresidente senior de trading de BOK Financial, afirmó a la prensa que la posibilidad de un retraso en el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania favorece los precios del crudo, aunque el impacto efectivo sobre las exportaciones se mantiene en niveles mínimos.

El analista Giovanni Staunovo, de UBS, atribuyó el soporte adicional en los precios al bloqueo estadounidense sobre el petróleo venezolano y a la suspensión de las exportaciones de la mezcla CPC del Caspio debido a condiciones meteorológicas adversas.

La preocupación por el suministro se intensificó con los ataques de una coalición liderada por Arabia Saudita contra lo que denominó apoyo militar extranjero a los separatistas del sur de Yemen, respaldados por Emiratos Árabes Unidos (EAU). Las autoridades saudíes advirtieron que su seguridad nacional constituye una línea roja y respaldaron el pedido para que las fuerzas emiratíes se retiren de Yemen en un plazo de 24 horas.

El Ministerio de Defensa de EAU comunicó posteriormente que ha concluido voluntariamente la misión de sus unidades antiterroristas en Yemen, las últimas fuerzas que permanecían en el país tras la retirada militar establecida en 2019.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

accioneseuropapetróleo

Últimas Noticias

Yemen impuso el estado de emergencia ante el avance de las fuerzas separatistas

La situación incrementó la crisis humanitaria y llevó a llamados internacionales a la moderación, sin que se logre una solución política

Yemen impuso el estado de

Israel anunció la suspensión de más de dos docenas de ONG en Gaza por nuevas exigencias de control al personal

La medida, que entrará en vigor el 1 de enero, afecta a organizaciones clave de ayuda humanitaria como Médicos Sin Fronteras, CARE, NRC y Oxfam

Israel anunció la suspensión de

Las bóvedas de semillas que pueden salvar a la humanidad en un futuro: bibliotecas genéticas se preparan para los peores escenarios

El resguardo de ejemplares duplicados en instalaciones como Svalbard permitió restaurar colecciones agrícolas tras conflictos y desastres. Popular Science destacó que brinda apoyo esencial a los sistemas alimentarios y facilita la capacidad de recuperación humanitaria

Las bóvedas de semillas que

Japón proveerá drones y tecnología a Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador para frenar la pesca ilegal china

Tokio destinó USD 1,9 millones para equipar a cuatro países sudamericanos con sistemas de vigilancia marítima. Las flotas chinas operan con transpondedores GPS apagados en aguas internacionales limítrofes y son sospechosas de mapeo del lecho marino

Japón proveerá drones y tecnología

Zelensky confirmó la realización de una cumbre en Francia para buscar el fin de la invasión rusa a Ucrania

La cita diplomática, que reunirá a asesores y líderes internacionales en París, busca avanzar en acuerdos para la protección de Kiev y la construcción de un marco que permita consolidar la paz en el conflicto con Rusia

Zelensky confirmó la realización de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor en Perú: sismo de

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4.4 con epicentro en Ucayali se registró hoy martes

El ministro de Hacienda Germán Ávila cuestionó al Grupo Aval por proyecto vial: “Es injusto y absurdo para el país”

Gustavo Bolívar se refirió al aumento del salario mínimo: afirmó que “como empresario, pagaré con mucho agrado este salario”

Centro Democrático se sumó a las críticas por el aumento del salario mínimo: “Prefirió el derroche, la burocracia y la corrupción”

Estos son los narcovenados de Pablo Escobar que amenazan la fauna local de Puerto Triunfo, Antioquia

INFOBAE AMÉRICA
Yemen impuso el estado de

Yemen impuso el estado de emergencia ante el avance de las fuerzas separatistas

Israel anunció la suspensión de más de dos docenas de ONG en Gaza por nuevas exigencias de control al personal

Más de 3 millones de fieles han asistido a las audiencias y celebraciones en el Vaticano en 2025

Amper vende un 25% de su filial Elinsa a Cofides por 41 millones y reforzará su operativa en Galicia y Brasil

Osasuna ya ha recuperado más de 3 millones de euros en procedimientos judiciales contra exdirigentes

ENTRETENIMIENTO

Evalúan acusar formalmente a D4vd

Evalúan acusar formalmente a D4vd de asesinato tras hallazgo del cuerpo de una menor en su auto

“Todo encajó desde el primer minuto”, relata Sydney Sweeney sobre la producción de ‘La asistenta’

Mel Gibson y Rosalind Ross se separaron tras 9 años de relación

“Estoy agradecido de que Stranger Things me haya dado la seguridad económica para el resto de mi vida”, confesó Noah Schnapp

“Es bastante fácil para mí distanciarme del entorno en el que trabajo”: Jenna Ortega habló sobre su forma de convivir con la fama