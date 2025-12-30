Las bolsas europeas volvieron a cerrar con récords lideradas por bancos y mineras

Un árbol de Navidad junto al gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de Fráncfort, Alemania. 23 de diciembre de 2025. REUTERS/personal

Las principales bolsas europeas registraron el martes un segundo cierre récord consecutivo, impulsadas por el desempeño de los bancos, las acciones vinculadas a las materias primas y el repunte del sector aeroespacial y de defensa. El índice paneuropeo STOXX 600 avanzó un 0,6%, situándose en 592,78 puntos y acercándose al hito de los 600 puntos. Este repunte estuvo respaldado por el liderazgo del sector de recursos básicos, que subió un 1,7%, beneficiado por la estabilización de la plata y el oro tras caídas recientes desde máximos históricos.

El sector bancario europeo experimentó un alza del 1,3%, mientras que el segmento aeroespacial y de defensa creció un 1,4%. El índice de defensa ha mantenido una tendencia alcista durante el año, y pese a un retroceso desde octubre, se mantiene en camino de lograr su mayor avance anual desde 1996. Según las perspectivas recogidas en los mercados, las promesas de un mayor gasto en defensa en Europa figuran entre los principales catalizadores de este comportamiento.

La energía sumó un 0,7%, en un contexto en el que los precios del petróleo repuntaron más de un 2% en la jornada anterior, tras conocerse que Rusia acusó a Ucrania de atacar la residencia del presidente Vladímir Putin. En este entorno, los inversores se mantienen atentos a nuevas señales sobre las negociaciones de paz en el conflicto ucraniano.

Todos los subíndices del STOXX 600 cerraron en terreno positivo, incluido el tecnológico, que ganó un 0,7%. En los principales mercados nacionales, el índice de referencia de Londres FTSE avanzó un 0,7% y el de Alemania DAX un 0,6%.

Con el cierre del año 2025 próximo, el STOXX 600 apunta a su mejor rendimiento anual desde 2021, favorecido por una combinación de tasas de interés a la baja, el compromiso de Alemania con la expansión fiscal y la diversificación de los inversores, que reorientan sus carteras apartándose de los valores tecnológicos estadounidenses considerados sobrevalorados.

Varias bolsas europeas permanecerán cerradas el miércoles y otras, como las de Londres y París, operarán en sesiones reducidas debido a las celebraciones de Año Nuevo. Ante la semana acortada por las fiestas, se prevé que el volumen de negociación siga siendo bajo. En este contexto, la atención de los inversores se centra en la inminente publicación de las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Entre los movimientos corporativos destacados, Airbus subió un 1,5% tras el anuncio de que Air China firmó un acuerdo para la compra de 60 aviones A320NEO, operación valorada en aproximadamente USD 9.500 millones a precios de catálogo.

El petróleo opera estable

Los precios del petróleo se mantuvieron estables el martes, con los inversores atentos a la persistente incertidumbre sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, al tiempo que crecía la tensión en Oriente Medio a raíz de los recientes acontecimientos en Yemen. Los futuros del crudo Brent para entrega en febrero registraron un ligero aumento de 2 centavos, situándose en USD 61,96 por barril a las 16:29 GMT, mientras que el contrato de marzo, de mayor actividad, ascendió 12 centavos hasta USD 61,61. Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió 3 centavos, alcanzando USD 58,11 el barril, según los datos de cierre del mercado.

Tanto el Brent como el WTI habían experimentado incrementos superiores al 2% en la jornada previa, tras los ataques aéreos llevados a cabo por Arabia Saudita en Yemen y la acusación de Moscú a Kiev de atacar una residencia presidencial rusa, lo que redujo las expectativas de un acuerdo de paz. Según declaraciones del Gobierno ruso, se tomaría una postura más firme en las conversaciones de paz después del incidente, mientras que Ucrania rechazó la acusación por considerarla infundada y orientada a obstaculizar las negociaciones.

Dennis Kissler, vicepresidente senior de trading de BOK Financial, afirmó a la prensa que la posibilidad de un retraso en el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania favorece los precios del crudo, aunque el impacto efectivo sobre las exportaciones se mantiene en niveles mínimos.

El analista Giovanni Staunovo, de UBS, atribuyó el soporte adicional en los precios al bloqueo estadounidense sobre el petróleo venezolano y a la suspensión de las exportaciones de la mezcla CPC del Caspio debido a condiciones meteorológicas adversas.

La preocupación por el suministro se intensificó con los ataques de una coalición liderada por Arabia Saudita contra lo que denominó apoyo militar extranjero a los separatistas del sur de Yemen, respaldados por Emiratos Árabes Unidos (EAU). Las autoridades saudíes advirtieron que su seguridad nacional constituye una línea roja y respaldaron el pedido para que las fuerzas emiratíes se retiren de Yemen en un plazo de 24 horas.

El Ministerio de Defensa de EAU comunicó posteriormente que ha concluido voluntariamente la misión de sus unidades antiterroristas en Yemen, las últimas fuerzas que permanecían en el país tras la retirada militar establecida en 2019.

(Con información de Reuters)