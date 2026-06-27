Cayó alias Alex Pereira, temido cabecilla de la Oficina de la Costa Bolívar, tenía 9 órdenes de captura y circulares de Interpol

Directora de Migración Colombia destaca controles migratorios contra el crimen organizado - crédito Migración Colombia

La expulsión de un colombiano con nueve órdenes de captura y circulares de Interpol puso fin a la búsqueda de uno de los cabecillas más señalados por las autoridades judiciales. Alias Alex Pereira, vinculado como líder de la estructura Oficina de la Costa Bolívar, fue deportado desde Panamá —donde intentó ingresar con documentación falsa— y quedó a disposición de las autoridades en Medellín.

La detención se concretó en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, departamento de Antioquia, cuando oficiales de Migración Colombia confirmaron la identidad del hombre de 37 años. El individuo era buscado en 196 países por la emisión de circulares azul y roja de Interpol y enfrentaba nueve órdenes de captura por delitos como concierto para delinquir, hurto agravado, tráfico de armas, tentativa de homicidio, homicidio agravado y tráfico de estupefacientes.

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La orden de expulsión desde Panamá se produjo después de que las autoridades de ese país detectaran el uso de documentación falsa por parte del capturado, que habría salido de Colombia de manera irregular - crédito Migración Colombia

Las autoridades ofrecían hasta $20 millones como recompensa por información que condujera a su arresto. Tras la verificación migratoria y judicial, fue puesto a disposición de los entes competentes para que respondiera por los procesos pendientes.

Según las investigaciones judiciales, “Alex Pereira” lideraba la estructura criminal Oficina de la Costa Bolívar, con operaciones en varias zonas de Cartagena. Desde allí coordinaba extorsiones contra comerciantes y gestionaba acciones delictivas bajo la modalidad de “outsourcing” para la ejecución de homicidios, al servicio de otras organizaciones.

La orden de expulsión desde Panamá se produjo después de que las autoridades de ese país detectaran el uso de documentación falsa por parte del capturado, que habría salido de Colombia de manera irregular. La cooperación entre entidades migratorias permitió ubicarlo y trasladarlo a Colombia.

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Las autoridades ofrecían hasta $20 millones como recompensa por información que condujera a su arresto - crédito Migración Colombia

Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, valoró el papel de los controles migratorios en la lucha contra la delincuencia organizada. “Los controles migratorios son una herramienta fundamental para contribuir a la seguridad del país”, afirmó Arriero, y detalló que desde agosto de 2022 se entregó a las autoridades a más de 3.200 personas detectadas en procesos de emigración e inmigración, de las cuales más de 300 tenían circulares de Interpol activas.

La detención del ciudadano se da en medio de en una estrategia que involucró a Migración Colombia y a organismos judiciales nacionales e internacionales, según lo establecido en las investigaciones en curso.

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El arresto representó un golpe para la Oficina de la Costa Bolívar, que operaba en sectores estratégicos de Cartagena y mantenía vínculos con otras redes criminales para la ejecución de diferentes delitos.

Caída en Medellín de alias Guayo, cabecilla del Tren del Coro

La reciente aprehensión de Eduardo Antonio Gómez Arévalo, conocido como alias Guayo, en Medellín, representa un avance en la lucha regional contra el crimen organizado. Gómez Arévalo, ciudadano venezolano buscado por la justicia chilena, enfrenta acusaciones de femicidio y homicidios frustrados.

La reciente detención de Eduardo Antonio Gómez Arévalo, conocido como alias Guayo, en la ciudad de Medellín, marca un punto de inflexión en la lucha contra la criminalidad transnacional en Sudamérica - crédito Policía Nacional/Dijín

La Policía Nacional de Colombia lo detectó indocumentado y utilizando una identidad falsa, hecho que dificultó su rastreo. La localización y detención se concretaron a través de la colaboración entre la Dirección de Investigación Criminal, Interpol y el uso de bases de datos internacionales.

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El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria explicó que Gómez Arévalo es señalado como uno de los principales líderes del Tren del Coro, una facción criminal nacida de la división de Los Gallegos, brazo armado del denominado Tren de Aragua. Las autoridades chilenas lo vinculan al asesinato de su pareja y a la coordinación de ataques armados en Arica, contexto de disputas por el control del tráfico de drogas y otros negocios ilícitos.

Tras la captura, la Fiscalía General de la Nación en Colombia inició el proceso de extradición a Chile, quedando a la espera de la solicitud formal por parte del gobierno chileno. El caso resalta la importancia de la cooperación internacional para combatir organizaciones delictivas transnacionales y evitar que los responsables de delitos graves encuentren refugio en otros países.

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Según las autoridades, el Tren del Coro mantiene un historial de violencia armada y enfrentamientos en la región; la detención de alias Guayo busca reducir la capacidad operativa de la organización y fortalecer la respuesta conjunta ante la criminalidad de alcance internacional.