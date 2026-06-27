Colombia

Cayó alias Alex Pereira, temido cabecilla de la Oficina de la Costa Bolívar, tenía 9 órdenes de captura y circulares de Interpol

La expulsión desde Panamá frustró la huida de alias Alex Pereira, un peligroso cabecilla judicializado por homicidio y extorsión que ya quedó a disposición de las autoridades en Medellín

Guardar
Google icon
Directora de Migración Colombia destaca controles migratorios contra el crimen organizado - crédito Migración Colombia

La expulsión de un colombiano con nueve órdenes de captura y circulares de Interpol puso fin a la búsqueda de uno de los cabecillas más señalados por las autoridades judiciales. Alias Alex Pereira, vinculado como líder de la estructura Oficina de la Costa Bolívar, fue deportado desde Panamá —donde intentó ingresar con documentación falsa— y quedó a disposición de las autoridades en Medellín.

La detención se concretó en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, departamento de Antioquia, cuando oficiales de Migración Colombia confirmaron la identidad del hombre de 37 años. El individuo era buscado en 196 países por la emisión de circulares azul y roja de Interpol y enfrentaba nueve órdenes de captura por delitos como concierto para delinquir, hurto agravado, tráfico de armas, tentativa de homicidio, homicidio agravado y tráfico de estupefacientes.

PUBLICIDAD

La orden de expulsión desde Panamá se produjo después de que las autoridades de ese país detectaran el uso de documentación falsa por parte del capturado, que habría salido de Colombia de manera irregular - crédito Migración Colombia
La orden de expulsión desde Panamá se produjo después de que las autoridades de ese país detectaran el uso de documentación falsa por parte del capturado, que habría salido de Colombia de manera irregular - crédito Migración Colombia

Las autoridades ofrecían hasta $20 millones como recompensa por información que condujera a su arresto. Tras la verificación migratoria y judicial, fue puesto a disposición de los entes competentes para que respondiera por los procesos pendientes.

Según las investigaciones judiciales, “Alex Pereira” lideraba la estructura criminal Oficina de la Costa Bolívar, con operaciones en varias zonas de Cartagena. Desde allí coordinaba extorsiones contra comerciantes y gestionaba acciones delictivas bajo la modalidad de “outsourcing” para la ejecución de homicidios, al servicio de otras organizaciones.

La orden de expulsión desde Panamá se produjo después de que las autoridades de ese país detectaran el uso de documentación falsa por parte del capturado, que habría salido de Colombia de manera irregular. La cooperación entre entidades migratorias permitió ubicarlo y trasladarlo a Colombia.

PUBLICIDAD

Las autoridades ofrecían hasta $20 millones como recompensa por información que condujera a su arresto - crédito Migración Colombia
Las autoridades ofrecían hasta $20 millones como recompensa por información que condujera a su arresto - crédito Migración Colombia

Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, valoró el papel de los controles migratorios en la lucha contra la delincuencia organizada. “Los controles migratorios son una herramienta fundamental para contribuir a la seguridad del país”, afirmó Arriero, y detalló que desde agosto de 2022 se entregó a las autoridades a más de 3.200 personas detectadas en procesos de emigración e inmigración, de las cuales más de 300 tenían circulares de Interpol activas.

La detención del ciudadano se da en medio de en una estrategia que involucró a Migración Colombia y a organismos judiciales nacionales e internacionales, según lo establecido en las investigaciones en curso.

El arresto representó un golpe para la Oficina de la Costa Bolívar, que operaba en sectores estratégicos de Cartagena y mantenía vínculos con otras redes criminales para la ejecución de diferentes delitos.

Caída en Medellín de alias Guayo, cabecilla del Tren del Coro

La reciente aprehensión de Eduardo Antonio Gómez Arévalo, conocido como alias Guayo, en Medellín, representa un avance en la lucha regional contra el crimen organizado. Gómez Arévalo, ciudadano venezolano buscado por la justicia chilena, enfrenta acusaciones de femicidio y homicidios frustrados.

La reciente detención de Eduardo Antonio Gómez Arévalo, conocido como alias Guayo, en la ciudad de Medellín, marca un punto de inflexión en la lucha contra la criminalidad transnacional en Sudamérica - crédito Policía Nacional/Dijín
La reciente detención de Eduardo Antonio Gómez Arévalo, conocido como alias Guayo, en la ciudad de Medellín, marca un punto de inflexión en la lucha contra la criminalidad transnacional en Sudamérica - crédito Policía Nacional/Dijín

La Policía Nacional de Colombia lo detectó indocumentado y utilizando una identidad falsa, hecho que dificultó su rastreo. La localización y detención se concretaron a través de la colaboración entre la Dirección de Investigación Criminal, Interpol y el uso de bases de datos internacionales.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria explicó que Gómez Arévalo es señalado como uno de los principales líderes del Tren del Coro, una facción criminal nacida de la división de Los Gallegos, brazo armado del denominado Tren de Aragua. Las autoridades chilenas lo vinculan al asesinato de su pareja y a la coordinación de ataques armados en Arica, contexto de disputas por el control del tráfico de drogas y otros negocios ilícitos.

Tras la captura, la Fiscalía General de la Nación en Colombia inició el proceso de extradición a Chile, quedando a la espera de la solicitud formal por parte del gobierno chileno. El caso resalta la importancia de la cooperación internacional para combatir organizaciones delictivas transnacionales y evitar que los responsables de delitos graves encuentren refugio en otros países.

Según las autoridades, el Tren del Coro mantiene un historial de violencia armada y enfrentamientos en la región; la detención de alias Guayo busca reducir la capacidad operativa de la organización y fortalecer la respuesta conjunta ante la criminalidad de alcance internacional.

Temas Relacionados

Alias Alex PereiraNueve órdenes de capturaCirculares de InterpolOficina de la Costa BolívarColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Portugal EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026

El cuadro “Cafetero” buscará cerrar como líder del grupo K, mientras que los dirigidos por Cristiano Ronaldo tendrán la obligación de ganar en el estadio de Miami

Colombia vs. Portugal EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026

Las pruebas que llevaron a la Corte Suprema a abrir investigación formal contra Henry Correal: “Si no hay cariñito antes, no hay nada”

El expediente judicial aporta detalles de transferencias, reuniones y rutas de dinero entre contratistas, campañas y funcionarios en la obra pública de Galeras, Sucre

Las pruebas que llevaron a la Corte Suprema a abrir investigación formal contra Henry Correal: “Si no hay cariñito antes, no hay nada”

‘El Pibe’ Valderrama se refirió a lo que será el partido entre la selección Colombia vs. Portugal: “Equipo que gana no se toca”

El exmediocampista respaldó la continuidad del equipo titular aun ante la posibilidad de mover piezas como James Rodríguez o el atacante de referencia

‘El Pibe’ Valderrama se refirió a lo que será el partido entre la selección Colombia vs. Portugal: “Equipo que gana no se toca”

Remesas a Colombia subieron en mayo, pero acumulado del año sigue en descenso: llevan 24 meses creciendo más de USD 1.000 millones

El ingreso por envíos de migrantes sumó USD 1.189 millones en el quinto mes, un avance interanual de 8,5%, aunque entre enero y mayo bajó 16,4% a USD 4.449 millones

Remesas a Colombia subieron en mayo, pero acumulado del año sigue en descenso: llevan 24 meses creciendo más de USD 1.000 millones

Caso alias Araña : Dudas y tensiones detrás de la reunión con el “Narco VIP” en La Picota

El pulso de poderes, las advertencias internacionales y los riesgos judiciales alimentan el clima de tensión que rodea al proceso con las disidencias

Caso alias Araña : Dudas y tensiones detrás de la reunión con el “Narco VIP” en La Picota
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

ENTRETENIMIENTO

Estiwar G denunció uso de publicaciones sin autorización en redes sociales apoyando a Abelardo de la Espriella y señaló a José Manuel Restrepo

Estiwar G denunció uso de publicaciones sin autorización en redes sociales apoyando a Abelardo de la Espriella y señaló a José Manuel Restrepo

El Día del Orgullo también cuenta la historia de Colombia: del matrimonio igualitario a la primera marcha en Bogotá

El presentador Santiago Vargas se despidió oficialmente de su trabajo en el Canal RCN: estas fueron las declaraciones que dio

Historiadora explicó por qué es importante revisar las conexiones entre Colombia y África, tras la polémica de Cristina Hurtado y Lumumba Vea

Creadora de contenido reveló la situación que vivió con su mamá, famosa actriz colombiana, durante los terremotos de Venezuela: “El peor susto de mi vida”

Deportes

Colombia vs. Portugal EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026

Colombia vs. Portugal EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026

El colombiano David Alonso logró Pole Position en Moto 2 en el Gran Premio de Países Bajos

‘El Pibe’ Valderrama se refirió a lo que será el partido entre la selección Colombia vs. Portugal: “Equipo que gana no se toca”

Exfigura de la selección Colombia habló del juego ante Portugal en el Mundial 2026: “Tienen la oportunidad de competir”

James, Quintero y el dilema de Lorenzo: ¿Tiene Colombia con qué competirles a los favoritos?