Colombia

Iván Cepeda reivindica su papel como opositor tras obtener más de 12 millones de votos en las elecciones: “Defenderé el progresismo”

El senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico publicó un extenso mensaje en X donde defendió su trayectoria, agradeció el respaldo ciudadano y prometió una oposición firme a cualquier intento de retroceso en reformas sociales

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Iván Cepeda denunció campañas en su contra y destacó respaldo histórico en las urnas - crédito Sergio Acero/REUTERS
Iván Cepeda denunció campañas en su contra y destacó respaldo histórico en las urnas - crédito Sergio Acero/REUTERS

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, publicó un extenso mensaje en la red social X donde detalló su posición frente al escenario político y el liderazgo de la oposición en Colombia, tras el abogado Abelardo de la Espriella consolidarse como el nuevo presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030.

En su comunicado, Cepeda respondió a lo que denominó “múltiples campañas en mi contra y en contra de mis colaboradoras y colaboradores”, surgidas tras los resultados de los recientes comicios que se llevaron a cabo el 21 de junio de 2026, donde quedó en segundo lugar.

El parlamentario inició su exposición recordando que el pasado 21 de junio, en calidad de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, logró “más de 12’700.000 votos”.

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Según Cepeda, este respaldo constituye “la expresión ciudadana de apoyo a nuestro proyecto político, a la gestión del presidente Petro y a nuestro programa”. Expresó su gratitud hacia la población: “Agradezco al pueblo colombiano”.

Iván Cepeda reafirmó liderazgo opositor y prometió defensa férrea del progresismo - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda reafirmó liderazgo opositor y prometió defensa férrea del progresismo - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda subrayó el carácter histórico de la votación obtenida, al afirmar que se trata de “la más numerosa que haya alcanzado el progresismo en toda su historia en Colombia”. Destacó además que la candidatura surgió por iniciativa de “organizaciones de víctimas: de las madres de muchachos asesinados como efecto de ‘falsos positivos’ y de desaparición forzada en La Escombrera, Medellín”.

El senador enfatizó que su campaña se desarrolló fuera de los modelos convencionales: “Rompimos con todos los esquemas de la política tradicional, la política espectáculo y la política de la corrupción”.

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Cepeda afirmó que la estrategia se basó en valores como la austeridad, la honestidad y el respeto, y estuvo centrada en “confiar en la fuerza, la imaginación y la dignidad de nuestro pueblo”.

En su mensaje, Cepeda hizo referencia a su trayectoria en la vida pública. Manifestó que ha dedicado sus esfuerzos a “la construcción del proyecto de la izquierda y del progresismo”, así como a la “lucha por los derechos humanos, la paz, la verdad, la justicia, la equidad social y la democracia”. Calificó su carrera como una “trayectoria con logros probados”.

El parlamentario reafirmó su vínculo con los movimientos sociales y las comunidades vulnerables, señalando: “Mi acompañamiento permanente a los movimientos sociales y populares, así como a las comunidades más necesitadas del país, hace parte de mi vida política”. Añadió que su actividad pública también ha incluido una confrontación directa “contra todas las expresiones de la extrema derecha, la parapolítica, el paramilitarismo, las mafias y la criminalidad estatal”.

Iván Cepeda aseguró continuidad de la oposición y defendió avances sociales tras la elección del 21 de junio donde quedó en segundo lugar - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda aseguró continuidad de la oposición y defendió avances sociales tras la elección del 21 de junio donde quedó en segundo lugar - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda subrayó que su postura también implica rechazar la violencia en todas sus formas. “He confrontado toda forma de violencia, incluida la de las guerrillas”, escribió.

Relató haber atravesado situaciones de persecución y haber sobrevivido a intentos de exterminio: “En distintas etapas de mi vida he sufrido múltiples formas de persecución y soy sobreviviente de genocidio. He derrotado a reconocidas figuras de la extrema derecha colombiana”.

En su declaración, Cepeda también reiteró que Gustavo Petro es el “máximo líder y artífice del primer gobierno progresista” en el país. Reafirmó su propio papel al frente de la oposición: “Junto a él, yo ejerzo el liderazgo de la oposición”. Argumentó que esta condición proviene tanto del respaldo electoral recibido como de “la legitimidad que confiere la pulcritud de mi vida pública, mi sólida formación intelectual y convicciones políticas”.

Iván Cepeda respondió a ataques y ratificó su papel frente al nuevo escenario político - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Iván Cepeda respondió a ataques y ratificó su papel frente al nuevo escenario político - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El senador ratificó en su mensaje que durante los próximos años defenderá los avances sociales alcanzados. “Defenderé el legado del progresismo, y las reformas sociales. Consagraré mi vida a consolidar el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, a recorrer los territorios y acompañar permanentemente al pueblo colombiano”.

Por último, Iván Cepeda advirtió que mantendrá una oposición firme ante la presidencia de Abelardo de la Espriella y ante cualquier intento de revertir las políticas implementadas durante la gestión progresista de Gustavo Petro: “Haré una oposición férrea a la extrema derecha y a cualquier intento, por acabar con las reformas sociales que hemos construido”.

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