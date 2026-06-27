Defensoría del Pueblo pide a la Corte Suprema elegir dos mujeres y celebra avance de la paridad judicial en altas cortes

La Corte Suprema de Justicia deberá elegir a dos nuevos magistrados de la Sala Especial de Primera Instancia entre las 20 hojas de vida remitidas por el Consejo Superior de la Judicatura - crédito Corte Suprema de Justicia

La Defensoría del Pueblo celebró la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de conformar una lista integrada exclusivamente por mujeres para una de las vacantes de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la medida constituye un avance significativo hacia la consolidación de la paridad de género en los máximos órganos de la Rama Judicial.

A través de un pronunciamiento divulgado este sábado 27 de junio, la entidad destacó la conformación de dos listas de candidatos y candidatas para reemplazar a los magistrados Ariel Augusto Torres Rojas y Jorge Emilio Caldas Vera, resaltando especialmente que una de las nóminas esté compuesta únicamente por mujeres.

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“De manera especial, destacamos la conformación de una lista integrada exclusivamente por mujeres para una de las vacantes. Esta decisión constituye un avance concreto, necesario y significativo para corregir la subrepresentación histórica de las mujeres en los altos cargos de la administración de justicia y para avanzar hacia una paridad judicial real y efectiva”, señaló la Defensoría.

El organismo sostuvo que la decisión representa un reconocimiento a la trayectoria y capacidades de las mujeres juristas del país, además de convertirse en un mecanismo para superar las barreras que históricamente han limitado su acceso a los más altos cargos judiciales.

La Defensoría del Pueblo destacó la conformación de una lista exclusiva de mujeres para una de las vacantes en la Corte Suprema y pidió avanzar hacia una mayor paridad judicial - crédito Defensoría del Pueblo

“La integración de una lista exclusiva de mujeres no solo reconoce la existencia de mujeres juristas con las calidades, méritos y trayectoria necesarios para ocupar las más altas responsabilidades judiciales, también representa una medida legítima y adecuada para remover barreras estructurales que han limitado su acceso a los espacios de mayor jerarquía dentro de la Rama Judicial”, afirmó la entidad.

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La Defensoría también valoró que la segunda lista remitida a la Corte Suprema haya sido integrada bajo criterios de paridad, con participación tanto de mujeres como de hombres. A juicio de la entidad, este tipo de decisiones fortalecen la legitimidad de la justicia y envían un mensaje institucional sobre la necesidad de incorporar el enfoque de género en los procesos de nominación y elección.

“Estas decisiones envían un mensaje institucional relevante: la paridad judicial debe ser incorporada de manera decidida en todas las etapas de nominación y elección, especialmente cuando se trata de órganos con alta incidencia en la garantía de derechos y en la consolidación del Estado Social de Derecho”, indicó.

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La Sala Plena de la Corte Suprema iniciará el proceso de elección de los reemplazos de Ariel Augusto Torres Rojas y Jorge Emilio Caldas Vera en la Sala Especial de Primera Instancia - crédito Corte Suprema de Justicia

En ese contexto, la Defensoría invitó respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia a considerar la elección de dos mujeres para proveer las vacantes existentes en la Sala Especial de Primera Instancia, señalando que una decisión en ese sentido contribuiría a fortalecer la diversidad y legitimidad de la Rama Judicial.

La posición de la Defensoría se conoce luego de que el Consejo Superior de la Judicatura remitiera a la Corte Suprema dos listas de diez aspirantes cada una para elegir a quienes reemplazarán a los magistrados Ariel Augusto Torres Rojas y Jorge Emilio Caldas Vera.

La lista correspondiente a la vacante de Torres Rojas quedó integrada exclusivamente por mujeres: Martha Cecilia Artunduaga Guaraca, Patricia Helena Corrales Hernández, Soraya del Socorro Pérez Portillo, Paula Andrea Ramírez Barbosa, Aura Alexandra Rosero Baquero, María Martina Sánchez Triana, Lilia Inés Sanín Díaz, Sonia Esperanza Valencia Gómez, Elka Venegas Ahumada y Paola Liliana Zuluaga Suárez.

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El magistrado Ariel Augusto Torres Rojas dejará una de las vacantes que serán provistas por la Corte Suprema de Justicia en las próximas semanas - crédito Corte Suprema de Justicia

Por su parte, para reemplazar a Jorge Emilio Caldas Vera fueron postulados Gloria Marcela Abadía Cubillos, Fernando Aza Olarte, William Andrés Castiblanco Castellanos, Carlos Andrés Gómez González, Luz Carlina Gracia Hincapié, María Nidian Larrotta Rodríguez, María Margarita Lozano Pérez, Camilo Iván Machado Rodríguez, Emérita del Socorro Mora Insuasty y Jorge Enrique Sanjuan Gálvez.

La documentación de los 20 aspirantes ya fue enviada al alto tribunal, que deberá adelantar el proceso de votación interna y escoger a dos nuevos magistrados para la Sala Especial de Primera Instancia, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 2430 de 2024 sobre paridad de género en la Rama Judicial.

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