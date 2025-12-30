Japón proveerá drones y tecnología a Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador para frenar la pesca ilegal china

Un avión de Prefectura sobrevuela un área de actividad de buques extranjeros, mayormente chinos. Japón destinará USD 1,9 millones para proveer drones de vigilancia y equipamiento a Argentina, Uruguay, Ecuador y Perú para combatir la pesca ilegal. (Foto: Infobae)

Japón implementará un programa de asistencia a países sudamericanos que enfrentan flotas pesqueras chinas operando ilegalmente en sus aguas, proporcionando drones de vigilancia y otro equipamiento para reforzar los patrullajes marítimos, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores nipón.

Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay recibirán la ayuda a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, según informó este lunes Nikkei Asia. El Ministerio de Relaciones Exteriores japonés destinó 300 millones de yenes (1,9 millones de dólares) para la iniciativa, que incluye botes patrulleros inflables y equipos que analizan imágenes tomadas por drones. Esta tecnología permitirá identificar el registro de las embarcaciones, el tamaño de la tripulación y las rutas que siguen los buques.

Las flotas pesqueras chinas mantienen una presencia activa en las aguas alrededor de las Islas Galápagos de Ecuador. Con sus transpondedores GPS aparentemente apagados, estas flotas navegan hacia el sur frente a las costas de Perú y Chile. En el Atlántico, se ha confirmado actividad de flotas chinas en aguas cercanas a Argentina y Uruguay.

Fotografía aérea de embarcaciones internacionales cerca de Galápagos. Las flotas pesqueras chinas están activas en las aguas alrededor de las Islas Galápagos con sus transpondedores GPS aparentemente apagados, reportó Nikkei Asia. (Fotografía de archivo cortesía de la Armada del Ecuador)

Estas flotas chinas son sospechosas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como de actividades de recopilación de información, incluyendo el mapeo del lecho marino. .

Cuando una flota pesquera desactiva el rastreo GPS, determinar la trayectoria y el número de embarcaciones involucradas se vuelve extremadamente difícil. Tomar medidas de aplicación requiere capacidades superiores de guardacostas, de las cuales muchos países sudamericanos carecen.

Los buques pesqueros chinos también operan ilegalmente en el Banco de Yamato del Mar de Japón, y embarcaciones pesqueras japonesas han estado involucradas en incidentes frente a la costa del Pacífico del noreste de Japón. El gobierno japonés busca apoyar a países que enfrentan problemas similares.

Un buque patrullero marítimo chileno se aproxima a un barco pesquero de bandera china frente a la costa norte de Chile cerca de Iquique el 9 de octubre de 2025. Unas 350 naves chinas se desplazan del Océano Pacífico al Atlántico en busca de calamar, cruzando por zonas económicas exclusivas y áreas marinas protegidas. (Foto: REUTERS / Alex Diaz)

La presencia de la flota china en aguas sudamericanas ha generado gran preocupación en la región. En Argentina, la actividad pasó de 61.727 horas por cada 500 kilómetros cuadrados en 2013 a 384.046 horas en 2023 en la zona conocida como “Milla 201”, al borde de la Zona Económica Exclusiva del país, según datos de Global Fishing Watch citados por Infobae.

La Prefectura Naval Argentina informó recientemente que reforzó el monitoreo de “más de 500 buques pesqueros extranjeros que arribarán a la Milla 201 en la próxima zafra del calamar”, de los cuales ya detectó 148 “en tránsito”. La mayoría proviene de China, Corea del Sur y Taiwán, reportó Infobae.

Investigadores locales han denunciado además actividades sospechosas de mapeo de la Plataforma Continental Argentina por parte de buques chinos. El arrastrero Lu Qing Yuan Yu 205, que en 2016 había realizado pesca ilegal dentro del Mar Argentino, fue detectado este año realizando movimientos en cuadrículas que sugieren prospección del fondo marino, según Milko Schvarzman, investigador del Círculo de Políticas Ambientales, citado por Infobae.

En Ecuador, el episodio de mayor tensión tuvo lugar en 2017, cuando las autoridades capturaron el carguero chino Fu Yuan Yu Leng 999 dentro de la reserva marina de Galápagos cargado con 6.623 tiburones de diversas especies.

También se han planteado preocupaciones sobre posibles abusos a los derechos humanos de trabajadores en embarcaciones pesqueras ilegales en Sudamérica. Según reportes, estos trabajadores enfrentan largas jornadas en condiciones difíciles en barcos sin control de temperatura.

Muchos de los trabajadores son del Sudeste Asiático, según el ministerio de Relaciones Exteriores japonés. Intensificar la aplicación de medidas contra las flotas pesqueras ilegales en Sudamérica podría ayudar a proteger a esos trabajadores, según Nikkei Asia, proporcionando potencialmente una oportunidad para que Japón refuerce las relaciones con los países del Sudeste Asiático.