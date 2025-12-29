Mundo

Un enfrentamiento entre la Policía turca y militantes del Estado Islámico dejó nueve muertos

Las autoridades informaron sobre la muerte de tres agentes y seis sospechosos luego de un operativo que buscaba desarticular una célula armada en la provincia de Yalova durante la madrugada del lunes

Los agentes policiales fueron atacados a tiros desde el interior de una vivienda.

Al menos nueve personas -tres policías y seis supuestos militantes del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS por sus siglas en inglés)- murieron este lunes, y otros nueve agentes del orden resultaron heridos, en un enfrentamiento armado en el noroeste de Turquía, según el ministro del Interior del país, Ali Yerlikaya.

“Tres heroicos policías murieron y ocho policías y un guardia resultaron heridos”, dijo Yerlikaya en una rueda de prensa televisada en directo, antes de afirmar que “seis terroristas han sido abatidos”.

Según la agencia Anadolu el enfrentamiento se produjo en una operación lanzada a las 02:00 hora local (23.00 GMT del domingo) por la Policía de la provincia de Yalova, con el apoyo de unidades especiales de la vecina provincia de Bursa, en la carretera a la aldea de Elmalik, contra una supuesta célula del ISIS.

Los agentes policiales fueron atacados a tiros desde el interior de una vivienda donde, además de supuestos “terroristas”, había cinco mujeres y seis niños, que “fueron liberados vivos”, explicó Yerlikaya.

“Durante esta operación, los terroristas del ISIS abrieron fuego contra nuestra valiente policía”, dijo.

Los bomberos llegan a un lugar donde la policía turca lanzó un operativo contra una casa que se cree alberga a presuntos milicianos del Estado Islámico, y donde, según los medios estatales, siete oficiales resultaron heridos en un enfrentamiento, en la provincia de Yalova, Turquía, el 29 de diciembre de 2025. REUTERS/Umit Bektas

Los seis presuntos miembros del ISIS muertos eran todos de nacionalidad turca, añadió.

Tras desatarse el enfrentamiento las fuerzas de seguridad cercaron la aldea de Elmalik, le cortaron el suministro de gas y electricidad y ordenaron el cierre de las escuelas en la zona.

Además, la Presidencia del país prohibió transmitir imágenes del lugar por televisión y advirtió de que solo se permitía difundir información oficial.

En total, la operación policial duró casi ocho horas.

Durante las dos últimas semanas la Policía turca ha realizado varias operaciones dirigidas contra el ISIS después de que los servicios de inteligencia turcos advirtieran de que el grupo yihadista planeaba atentados durante el periodo de Navidad y Año Nuevo.

El EI fue acusado recientemente de atacar a estadounidenses en Palmira, donde murieron dos soldados y un intérprete. (Foto AP)

En un comunicado emitido el jueves pasado la Fiscalía General de Estambul informó de redadas en 127 domicilios, con 137 personas detenidas por sospecha de pertenecer al ISIS, así como la incautación de pistolas, municiones y documentos.

Los medios turcos ya habían informado de las alertas de los servicios de inteligencia sobre ataques coordinados con explosivos transportados por vehículos en zonas públicas concurridas, que el EI habría planeando para estos días.

Turquía tiene una frontera de 900 kilómetros (560 millas) con Siria y se muestra cautelosa ante las infiltraciones transfronterizas de militantes.

El ISIS fue acusado recientemente de atacar a estadounidenses en Palmira, donde murieron dos soldados y un intérprete. La inteligencia turca también anunció la semana pasada la detención, “entre Afganistán y Pakistán”, de un presunto líder del ISIS, quien presuntamente planeaba atentados suicidas en la región y Europa.

(con información de EFE y AFP)

