Rusia eleva la tensión en el Pacífico: ratificó que defenderá al régimen chino ante un posible conflicto con Taiwán

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, habla durante una reunión (REUTERS/Ramil Sitdikov)

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este domingo que su país reconoce la integridad territorial de China y está dispuesta a defenderla en caso de conflicto respecto a Taiwán.

En una entrevista con la agencia TASS, Lavrov recordó que el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación firmado con China en 2001 establece el principio de apoyo mutuo para la protección de la unidad nacional y la integridad territorial.

Lavrov reiteró que Rusia se opone a la independencia de Taiwán y considera a la isla como parte de China. Además, acusó a Occidente de provocar tensiones en la región con fines estratégicos y económicos, utilizando a Taiwán como instrumento de contención militar contra China y aprovechando sus recursos y tecnología.

El ministro también señaló que Estados Unidos suministra armas a Taipéi, que se venden a precios de mercado, según sus declaraciones.

El líder ruso Vladimir Putin y su homólogo chino, Xi Jinping (REUTERS)

Cabe mencionar que Rusia suministra material militar y tecnología a China que podría emplearse en una eventual invasión aérea de Taiwán, según un análisis realizado por el Royal United Services Institute (RUSI) a partir de documentos rusos filtrados.

El informe, respaldado por unas 800 páginas de contratos y listas de equipos obtenidos por el grupo hacktivista Black Moon, señala que la documentación incluye detalles sobre reuniones bilaterales, visitas de delegaciones chinas a Moscú y cronogramas de pago y entrega de sistemas de paracaídas de gran altitud y vehículos de asalto anfibio.

Según RUSI, aunque los documentos no aportan pruebas directas de pagos o entregas a Beijing, sí muestran que Rusia ha avanzado en la producción de estos equipos para China. Los analistas consideran que dichos materiales podrían emplearse en una operación militar contra Taiwán.

China, bajo el mandato de Xi Jinping, lleva adelante un ambicioso proceso de modernización militar, con el objetivo de contar con un ejército de clase mundial para 2050. Autoridades estadounidenses advirtieron que Xi ordenó a sus fuerzas armadas estar listas para una posible operación sobre Taiwán tan pronto como en 2027. Pekín sostiene que Taiwán forma parte legítima de China y no descarta el uso de la fuerza para tomar el control de la isla.

Imagen de archivo de un barco de la Guardia Costera taiwanesa patrullando cerca de la isla de Dadan, con la china Xiamen visible al fondo. 18 octubre 2025. REUTERS/Ann Wang

Semanas atrás el régimen chino defendió que la cooperación bilateral constituye la única opción viable en su relación con Estados Unidos, tras la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 por parte de Washington, en la que la prevención de un conflicto en el estrecho de Taiwán aparece como prioridad estratégica.

Sin embargo, durante una rueda de prensa, Guo Jiakun, portavoz de la Cancillería china, insistió en queTaiwánes una “parte inalienable” del territorio chino y que la cuestión taiwanesa constituye “la primera línea roja que no puede cruzarse” en las relaciones bilaterales. Guo exigió también a Washington que “detenga” cualquier apoyo a las fuerzas “separatistas” taiwanesas.

Estados Unidos marcó como prioridad impedir un conflicto en el estrecho de Taiwán, dando a conocer que mantener la superioridad militar es “fundamental para evitar cualquier agresión”. Según la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 publicada por la Casa Blanca, un ataque a la isla “debería representar un costo demasiado alto para los posibles agresores”, estableciendo entre sus prioridades “preservar la superioridad militar” estadounidense.