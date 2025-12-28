Mundo

Myanmar celebra elecciones generales sin oposición prodemocrática en un proceso liderado por la junta militar

Este domingo comenzaron los primeros comicios en cinco años tras el golpe de Estado, mientras persiste el conflicto armado interno y la mayoría de partidos opositores quedaron afuera de las listas de votación

Un hombre espera mientras una mujer vota en el colegio electoral número 1 del municipio de Kyauktada (REUTERS)

Los votantes en Myanmar acudieron este domingo a las urnas en la fase inicial de las primeras elecciones generales en cinco años, organizadas bajo la supervisión de la junta militar mientras la guerra civil persiste en gran parte del país.

Observadores y opositores sostienen que el proceso busca dotar de legitimidad al régimen militar, instaurado tras el derrocamiento del gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021. En 2020, el partido de Suu Kyi logró una victoria contundente, pero fue impedido de asumir un segundo mandato.

En ciudades como Yangon y Naypyitaw, así como en otros puntos del país, los votantes emitieron su sufragio en escuelas, edificios públicos y templos. Los analistas del proceso advierten que la exclusión de los principales partidos opositores, las restricciones a la libertad de expresión y el clima de represión restan legitimidad a los resultados.

Se espera que el Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo, respaldado por los militares, obtenga la victoria, lo que, según especialistas, haría inviable una transición real hacia un gobierno civil. La celebración de las elecciones podría servir a países vecinos, como China, India y Tailandia, para justificar el mantenimiento de su apoyo bajo el argumento de promover estabilidad.

Agentes de policía hacen guardia en un colegio electoral en medio de las elecciones generales, en el municipio de Thingangyun, Yangón, Myanmar (REUTERS/Stringer)

En Yangon, la vigilancia se intensificó el sábado, con presencia de guardias armados y patrullas militares. Las autoridades electorales instalaron por primera vez máquinas de votación electrónica en el país. A pesar de las amenazas de boicot y sabotaje por parte de organizaciones opositoras y grupos armados, no se registraron incidentes graves.

La junta militar calcula que, en esta primera fase electoral, podrán votar los habitantes de 102 de los 330 municipios, donde el Ejército mantiene el control.

Aung San Suu Kyi, ex Premio Nobel de la Paz en 1991, permanece excluida del proceso mientras cumple una condena de 27 años por cargos considerados de motivación política. Su formación, la Liga Nacional para la Democracia, se disolvió en 2023 tras negarse a registrarse bajo la normativa impuesta por los militares. Otros partidos también rechazaron participar en unas condiciones que consideran injustas.

Funcionarios electorales se preparan para votar en el colegio electoral n.º 1 del municipio de Kyauktada (REUTERS)

El analista de la Red Asiática para Elecciones Libres Amael Vier advirtió sobre la falta de opciones reales para los votantes en Myanmar, recordando que el 73% de quienes participaron en 2020 eligieron partidos que ya no existen. La represión militar dificultó la movilización opositora. Según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, más de 22.000 personas permanecen detenidas por motivos políticos y más de 7.600 civiles han muerto a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe de 2021.

La resistencia armada surgió luego de que el ejército empleara fuerza letal contra protestas pacíficas tras la toma del poder. La guerra civil resultante ha desplazado a más de 3,6 millones de personas, de acuerdo con la ONU.

El jefe de la junta de Myanmar, Min Aung Hlaing, que derrocó al gobierno electo en un golpe de Estado (REUTERS)

Una nueva Ley de Protección Electoral ha endurecido sanciones y restricciones, impidiendo prácticamente toda crítica pública sobre el proceso electoral. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, aseguró que Myanmar vive una escalada de violencia e intimidación, sin condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión ni de reunión pacífica.

Tanto los militares como la oposición consideran probable que el poder siga en manos del general Min Aung Hlaing, responsable del golpe de 2021.

La elección se desarrolla en tres fases: la primera ronda se realiza este domingo en 102 de los 330 municipios del país; la segunda, el 11 de enero; y la tercera, el 25 de enero. Los resultados finales se conocerán a finales de mes. Aunque más de 4.800 candidatos de 57 partidos compiten por escaños en las legislaturas nacionales y regionales, solo seis partidos tienen opciones de obtener representación parlamentaria relevante.

(Con información de Associated Press)

