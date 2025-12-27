Mundo

Zelensky busca apoyo europeo antes de presentar a Trump un plan de paz de 20 puntos para el fin de la guerra con Rusia

La Casa Blanca no confirmó oficialmente la reunión, mientras persiste la incertidumbre sobre la respuesta rusa

Guardar
Zelensky intensifica contactos con líderes
Zelensky intensifica contactos con líderes europeos ante la inminente reunión con Trump (Europa Press(

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, inició una serie de conversaciones con líderes europeos antes de su viaje a Estados Unidos, donde prevé reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, para discutir la propuesta de paz entre Ucrania y Rusia.

El mandatario ucraniano mantuvo contactos telefónicos con el canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.

Estas gestiones diplomáticas se desarrollaron tras el anuncio de Zelensky sobre su intención de viajar a Florida para reunirse con Trump el domingo 28 de diciembre. Según CNN, el objetivo principal de este encuentro será analizar el borrador de un plan de paz de 20 puntos, elaborado por funcionarios ucranianos y estadounidenses.

Zelensky viajará a Florida para
Zelensky viajará a Florida para reunirse con Trump y tratar la paz con Rusia (Foto AP/Mystyslav Chernov, archivo)

Durante la semana, el presidente ucraniano subrayó la necesidad de la cooperación internacional para avanzar hacia la paz. En redes sociales, aseguró: “Ahora mismo, es Rusia la que está remoloneando e intentando perder tiempo en las negociaciones”, y enfatizó el compromiso de Ucrania para que todos los documentos imprescindibles estén preparados lo antes posible.

El presidente sostuvo que el país nunca ha sido “un obstáculo a la paz” y que continuará buscando el respaldo internacional a la propuesta conjunta con Washington.

El mandatario asegura que Ucrania
El mandatario asegura que Ucrania nunca ha sido un obstáculo para la paz en la región (Europa Press)

La reunión en Florida abordará la obtención de garantías de seguridad bilaterales por parte de Estados Unidos y la posibilidad de alcanzar un acuerdo económico. Funcionarios estadounidenses expresaron confianza en que el encuentro sea fructífero tras una semana de intensos contactos diplomáticos entre ambas delegaciones. La Casa Blanca no confirmó oficialmente la cita.

Se plantea también la retirada de tropas ucranianas de áreas de la región de Donetsk no ocupadas por fuerzas rusas, bajo el principio de reciprocidad con Moscú y la conversión de esos territorios en zonas económicas libres.

El plan de Zelensky incluye
El plan de Zelensky incluye la retirada de tropas ucranianas de zonas no ocupadas en Donetsk (Reuters)

La respuesta del Kremlin a las propuestas ucranianas permanece incierta. El portavoz Dmitri Peskov confirmó que el asesor de política exterior del presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo contactos con representantes de la administración Trump tras recibir la última propuesta de Kiev, sin que se hayan divulgado resultados.

Dmitri Peskov confirmó contactos entre
Dmitri Peskov confirmó contactos entre asesores rusos y la administración Trump sobre la paz en Ucrania (Reuters)

Las autoridades rusas insisten en que Ucrania retire todas sus tropas del Donbás, lo que implicaría la cesión total de ese territorio a Rusia, mientras que el gobierno de Zelensky sostiene que cualquier cambio en las fronteras debe ser aprobado en referéndum por el pueblo ucraniano.

A la espera de la reunión en Florida, funcionarios estadounidenses y europeos mantienen la expectativa de que el encuentro represente un avance relevante en la resolución del conflicto.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Volodímir ZelenskyUcraniaDonald TrumpGuerra Ucrania-Rusia

Últimas Noticias

Rusia comenzó a trasladar sus nuevos misiles hipersónicos a una antigua base aérea de Bielorrusia

El despliegue de proyectiles Oreshnik cerca de Krichev incrementa la capacidad ofensiva rusa sobre Europa, según imágenes satelitales analizadas por expertos estadounidenses

Rusia comenzó a trasladar sus

Abrigos de 10 kilos, mercados helados y 64,4 °C bajo cero: así es la vida cotidiana en Yakutsk, la ciudad más fría del planeta

La capital de Yakutia desafía el hielo extremo con rutinas adaptadas, construcciones sobre pilotes y una dieta centrada en proteínas animales. El entorno hostil y la escasa luz solar fortalecen el sentido de comunidad y el ingenio para prosperar en uno de los lugares más inhóspitos del mundo

Abrigos de 10 kilos, mercados

La oposición de Nicaragua le solicitó a Nasry Asfura no reconocer a la dictadura de Ortega y Murillo

La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) felicitó al presidente electo y le pidió proteger a los nicaragüenses exiliados en Honduras

La oposición de Nicaragua le

Donald Trump aseguró que los objetivos del Estado Islámico atacados por Estados Unidos en Nigeria fueron “diezmados”

El mandatario estadounidense anunció la operación como un “regalo de Navidad”, destacando la coordinación con fuerzas nigerianas y la aprobación del presidente Bola Tinubu para frenar la violencia extremista

Donald Trump aseguró que los

Segunda Guerra Mundial, racionamiento y Woolton Pie: la historia detrás de la dieta que cambió la alimentación infantil en el Reino Unido

Un modelo de emergencia basado en evidencia científica transformó la escasez en oportunidad y mejoró indicadores de salud pública, especialmente entre la infancia. El legado de esa disciplina alimentaria aún perdura en los comedores escolares del país, según National Geographic

Segunda Guerra Mundial, racionamiento y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mascarilla de miel: el secreto

Mascarilla de miel: el secreto para una piel suave e hidratada tras la depilación facial

Armando Benedetti reveló error del Congreso en citación a ministros del Gobierno Petro para debate de control político: “Dice 26 de septiembre”

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

Temblor de 4.8 remece Lima este 26 de diciembre

El Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026 y cierra el año con un triunfo clave en el Congreso

INFOBAE AMÉRICA
Rusia comenzó a trasladar sus

Rusia comenzó a trasladar sus nuevos misiles hipersónicos a una antigua base aérea de Bielorrusia

Trump considera que los nuevos documentos de Epstein obligan al Departamento de Justicia a "gastar todo su tiempo"

Ansiedad generalizada: un nuevo método puede reducir los síntomas en adultos, según un estudio científico

Guterres condena el "mortífero ataque terrorista" que ha dejado ocho muertos en una mezquita de Homs

El centrocampista uruguayo Nico Fonseca llega cedido al Real Oviedo hasta final de temporada

ENTRETENIMIENTO

Guía esencial de Pandora: personajes,

Guía esencial de Pandora: personajes, clanes y curiosidades para no perderse en ‘Avatar: Fuego y Ceniza’

“El mundo de la moda cambió de manera radical”, aseguró Cindy Crawford al recordar su primera portada

“Las mujeres avanzan en Hollywood y hacen que las cosas ocurran”, afirmó Jennifer Aniston sobre el rol femenino en el futuro de la industria

Murió Perry Bamonte, músico de The Cure

El reencuentro navideño de Arnold Schwarzenegger y su exesposa María Shriver a 14 años de su escandaloso divorcio