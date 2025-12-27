Zelensky busca apoyo europeo antes de presentar a Trump un plan de paz de 20 puntos para el fin de la guerra con Rusia

Zelensky intensifica contactos con líderes europeos ante la inminente reunión con Trump (Europa Press(

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, inició una serie de conversaciones con líderes europeos antes de su viaje a Estados Unidos, donde prevé reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, para discutir la propuesta de paz entre Ucrania y Rusia.

El mandatario ucraniano mantuvo contactos telefónicos con el canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.

Estas gestiones diplomáticas se desarrollaron tras el anuncio de Zelensky sobre su intención de viajar a Florida para reunirse con Trump el domingo 28 de diciembre. Según CNN, el objetivo principal de este encuentro será analizar el borrador de un plan de paz de 20 puntos, elaborado por funcionarios ucranianos y estadounidenses.

Zelensky viajará a Florida para reunirse con Trump y tratar la paz con Rusia (Foto AP/Mystyslav Chernov, archivo)

Durante la semana, el presidente ucraniano subrayó la necesidad de la cooperación internacional para avanzar hacia la paz. En redes sociales, aseguró: “Ahora mismo, es Rusia la que está remoloneando e intentando perder tiempo en las negociaciones”, y enfatizó el compromiso de Ucrania para que todos los documentos imprescindibles estén preparados lo antes posible.

El presidente sostuvo que el país nunca ha sido “un obstáculo a la paz” y que continuará buscando el respaldo internacional a la propuesta conjunta con Washington.

El mandatario asegura que Ucrania nunca ha sido un obstáculo para la paz en la región (Europa Press)

La reunión en Florida abordará la obtención de garantías de seguridad bilaterales por parte de Estados Unidos y la posibilidad de alcanzar un acuerdo económico. Funcionarios estadounidenses expresaron confianza en que el encuentro sea fructífero tras una semana de intensos contactos diplomáticos entre ambas delegaciones. La Casa Blanca no confirmó oficialmente la cita.

Se plantea también la retirada de tropas ucranianas de áreas de la región de Donetsk no ocupadas por fuerzas rusas, bajo el principio de reciprocidad con Moscú y la conversión de esos territorios en zonas económicas libres.

El plan de Zelensky incluye la retirada de tropas ucranianas de zonas no ocupadas en Donetsk (Reuters)

La respuesta del Kremlin a las propuestas ucranianas permanece incierta. El portavoz Dmitri Peskov confirmó que el asesor de política exterior del presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo contactos con representantes de la administración Trump tras recibir la última propuesta de Kiev, sin que se hayan divulgado resultados.

Dmitri Peskov confirmó contactos entre asesores rusos y la administración Trump sobre la paz en Ucrania (Reuters)

Las autoridades rusas insisten en que Ucrania retire todas sus tropas del Donbás, lo que implicaría la cesión total de ese territorio a Rusia, mientras que el gobierno de Zelensky sostiene que cualquier cambio en las fronteras debe ser aprobado en referéndum por el pueblo ucraniano.

A la espera de la reunión en Florida, funcionarios estadounidenses y europeos mantienen la expectativa de que el encuentro represente un avance relevante en la resolución del conflicto.

(Con información de EFE)