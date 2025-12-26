Zelenski anuncia que se reunirá con Trump este domingo en Florida

Volodímir Zelenski sostuvo una conversación telefónica con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno de Donald Trump, en la que se compartieron ideas y formatos para alcanzar una solución al conflicto en Ucrania, incluyendo detalles sobre los plazos para una paz duradera. A partir de esa comunicación, los equipos de ambos países han acelerado el trabajo en torno al borrador de un posible plan de paz, buscando desarrollar propuestas eficaces y concretas que incluyan garantías de seguridad y compromisos económicos. Tras esta fase de diálogo, el presidente ucraniano anunció que mantendrá una reunión presencial con el exmandatario estadounidense este domingo en Palm Beach, Florida, donde discutirán los elementos fundamentales de esa hoja de ruta. Según informó Ukrinform, el encuentro tendrá lugar en la residencia Mar-a-Lago de Trump.

De acuerdo con la agencia Ukrinform, el presidente de Ucrania confirmó este viernes el próximo encuentro con Trump, detallando que la conversación girará sobre el contenido actualizado del plan de paz, especialmente en lo referente a las condiciones de seguridad y los aspectos económicos para Ucrania en el marco de una resolución al conflicto en Europa del Este. El anuncio se produce pocos días después de que Zelenski hiciera público el borrador inicial de ese plan, lo que ha contribuido a intensificar los contactos diplomáticos entre Kiev y Washington.

El medio de noticias Axios reveló que la cita prevista para el domingo tendrá lugar en la mansión de Mar-a-Lago, localizada en Palm Beach, Florida, consolidando así un escenario de diálogo al más alto nivel entre Zelenski y Trump. Esta reunión se realiza en un contexto en el que Ucrania busca afianzar apoyos políticos y logísticos internacionales para favorecer una salida negociada al enfrentamiento armado que afecta al país desde 2022.

Tal como consignó Ukrinform, tras la conversación telefónica mantenida el jueves con Kushner y Witkoff, Zelenski afirmó que el intercambio de ideas resultó en la aparición de nuevas estrategias respecto a los formatos y reuniones necesarias para la materialización de un acuerdo. “Entramos en muchos detalles; surgieron buenas ideas que discutimos. Tenemos algunas nuevas ideas en cuanto a formatos, reuniones y, por supuesto, plazos para lograr una paz verdadera”, declaró el mandatario ucraniano, según reportó la agencia.

Zelenski también indicó a Ukrinform que su equipo actúa de manera constante para convertir el plan de paz en una propuesta que resulte viable, pragmática y creíble de cara a todos los actores internacionales involucrados. El presidente ucraniano enfatizó la necesidad de definir con claridad los mecanismos de seguridad y las pautas económicas dentro del proyecto de solución.

En las horas previas a la confirmación del encuentro, diferentes funcionarios ucranianos y estadounidenses mantuvieron intercambios directos de información sobre las posiciones respectivas de cada país y el alcance realista de una eventual resolución negociada. Según lo publicado por Axios, la cita en Florida representa una fase clave para clarificar puntos de convergencia y desacuerdo entre las partes, avanzando hacia la consolidación de una propuesta formal a presentarse en foros multilaterales en el futuro próximo.

El acercamiento entre Zelenski y Trump, detalló Axios, ocurre en un momento en que varios actores políticos internacionales han reivindicado la importancia de abrir espacios de diálogo directo entre líderes de las principales potencias involucradas en el conflicto, con la expectativa de que se logren avances concretos en materia de seguridad y cooperación económica. La reunión en Palm Beach, por tanto, se interpreta en ese marco como un movimiento dirigido a desbloquear las conversaciones diplomáticas y a dotar de nuevo impulso los esfuerzos para alcanzar un acuerdo global.

El presidente ucraniano concluyó que la interlocución sostenida hasta el momento ha incentivado a su equipo a trabajar sin descanso, con el objetivo de perfilar soluciones sólidas que propicien una paz genuina y duradera. Las próximas negociaciones, sostuvo, permitirán evaluar el grado de viabilidad de cada una de las alternativas contempladas en el borrador, al tiempo que buscarán fortalecer las garantías ofrecidas a Ucrania tanto en materia de seguridad como de desarrollo económico. Las declaraciones y detalles sobre la agenda han sido confirmadas y ampliadas por Ukrinform y Axios.