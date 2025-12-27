El papa León XIV envió tres camiones con ayuda humanitaria a Ucrania: “Desea estar presente en las familias que sufren”

El papa León XIV preside una misa de Navidad en la basílica de San Pedro en el Vaticano, el 25 de diciembre de 2025 (AP Foto/Gregorio Borgia)

El papa León XIV envió tres camiones con ayuda humanitaria a las zonas más afectadas por los bombardeos en Ucrania y donde faltan electricidad, agua y calefacción, informó este sábado el cardenal limosnero Konrad Krajewski a los medios vaticanos.

Se trata de tres camiones con alimentos que, al disolverse en un poco de agua, se convierten en sopas energéticas con pollo y verduras.

“Una pequeña caricia del papa León XIV, un alivio vital para las familias ucranianas con motivo del Domingo de la Sagrada Familia de Nazaret que se celebra el 28 de diciembre”, explicó el cardenal polaco.

Un gesto que, continúa el cardenal, “muestra como Dios, nacido en una familia así, siempre quiere estar donde la humanidad corre peligro, donde la humanidad sufre, donde huye, donde experimenta el rechazo y el abandono”.

Antes de Nochebuena, llegaron al Vaticano tres camiones cargados con ayuda humanitaria de la empresa coreana Samyang Foods y la ayuda se desvió posteriormente a las zonas de guerra más afectadas por los bombardeos.

Así, concluye Krajewski, León XIV “no solo reza por la paz, sino que desea estar presente en las familias que sufren”.

Ataque masivo ruso contra Kiev

En las últimas horas, Rusia lanzó duros ataques contra Kiev y contra regiones en el noreste y en el sur de Ucrania, que causaron al menos un muerto y 19 heridos, en medio de la expectativa generada por el próximo encuentro entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y el de Estados Unidos, Donald Trump.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, informó de una mujer muerta y al menos 19 heridos en la ciudad, mientras en otras regiones se registraron incendios y explosiones.

Los ataques rusos, que tenían también como blanco edificios residenciales e infraestructuras eléctricas, se efectuaron con drones y misiles, incluidos misiles ultrasónicos de tipo Kinschal, según los medios ucranianos.

En Kiev, según la administración de la ciudad, hay 2.600 edificios de apartamentos sin calefacción tras los ataques, con temperaturas en torno a los cero grados. Además, 320.000 hogares se han quedado sin calefacción.

Ante la intensificación de los ataques rusos contra Ucrania, Polonia cerró dos aeropuertos en el noreste del país y sus fuerzas aéreas desplegaron aviones militares para controlar el espacio aéreo.

Los ataques se producen en medio de la expectativa que ha generado el anuncio del nuevo encuentro entre Trump y Zelensky, considerado clave en las actuales negociaciones de paz, aunque el plan de 20 puntos presentado por el mandatario ucraniano la noche de Navidad ha sido rechazado por la parte rusa.

Zelensky mantiene su exigencia de un control total de la región del Donbas y rechaza la presencia de tropas europeas y estadounidenses en Ucrania como parte de las garantías de seguridad para Kiev.

Este viernes, el presidente ucraniano anunció que tiene previsto viajar a Florida para reunirse con Trump el domingo para debatir el borrador del plan de paz de Zelensky, así como las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y un acuerdo económico.

“El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90%. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100%”, declaró con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kiev.