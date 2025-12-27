Al menos dos muertos y 26 heridos en un accidente con más de 50 vehículos involucrados en Japón

Un choque múltiple en medio de una intensa nevada dejó una persona muerta y 26 heridos en la autopista Kan-etsu, en la prefectura de Gunma, Japón, en la noche del viernes. El siniestro vial coincidió con el inicio de la temporada de nevadas en el país.

Según la policía de carreteras, el accidente se produjo en la ciudad de Minakami, a unos 160 kilómetros al noroeste de Tokio, tras una colisión inicial entre dos camiones.

La víctima fatal fue identificada como una mujer de 77 años, Miyuki Wakita, de Tokio. El cadáver de la segunda persona fallecida fue encontrado en el interior de un camión grande en llamas mientras las autoridades despejaban de vehículos la ruta.

Entre los heridos, cinco se encuentran en estado grave. El choque de los camiones bloqueó la vía y provocó que más de 50 vehículos quedaran involucrados, ya que no pudieron frenar sobre la calzada que se encontraba nevada.

Un camión calcinado en medio de la nevada nocturna (Kyodo News via AP)

El siniestro tuvo lugar cerca del Intercambiador de Minakami (IC), en una carretera de dos carriles. Un camión detenido tras un choque previo entre dos vehículos fue embestido por otro camión, lo que desencadenó una serie de colisiones.

Varios automóviles que intentaron esquivar el impacto inicial provocaron múltiples accidentes en un tramo de aproximadamente 300 metros. Al momento del suceso, el límite de velocidad estaba reducido a 50 kilómetros por hora debido a las condiciones climáticas.

Los vehículos quemados tras un choque masivo en una autopista al noroeste de Tokio (Kyodo News vía AP)

Al final del accidente se desató un incendio que alcanzó a más de una docena de automóviles, algunos de los cuales quedaron totalmente calcinados. No se reportaron heridos a causa del fuego, que fue controlado unas siete horas después.

El siniestro se produjo en medio de una advertencia meteorológica por fuertes nevadas, justo cuando numerosos japoneses iniciaban las vacaciones de fin de año. Algunas secciones de la autopista permanecen cerradas para las tareas de investigación y limpieza. En el momento del accidente, se registraba una intensa nevada y la patrulla de carreteras investiga el caso bajo la hipótesis de que las superficies heladas pudieron provocar el deslizamiento de los vehículos.

Se observan vehículos quemados tras un choque masivo en una autopista con nieve en Minakami, al noroeste de Tokio (Kyodo News vía AP)

De acuerdo con East Nippon Expressway, uno de los principales operadores de autopistas y carreteras de peaje de Japón, el tramo de la autopista entre el cruce de Tsukiyono y el cruce de Yuzawa permanece cerrado en ambos sentidos. Por el momento, no hay previsión de reapertura.

La temporada de nevadas azota a Japón

El país insular atraviesa una ola de frío invernal que provocó intensas nevadas y vientos fuertes, especialmente en el norte y el oeste del país, según informaron las autoridades meteorológicas. Se emitieron advertencias por posibles interrupciones del tráfico en la prefectura de Hokkaido debido a ventiscas y acumulaciones de nieve.

Un patrón de presión invernal generó nevadas significativas en varias regiones costeras del mar del Japón. A las 5 a. m. del sábado, la acumulación alcanzó 2,14 metros en Sukayu (Aomori), 78 centímetros en Sounkyo (Hokkaido), 69 centímetros en Daisen (Tottori), 67 centímetros en el distrito de Fujiwara (Minakami, Gunma) y 58 centímetros en Tadami (Fukushima).

También se reportaron vientos intensos en el norte del país, con ráfagas de hasta 84,6 kilómetros por hora en la ciudad de Kushiro (Hokkaido), 75,9 km/h en Sakata (Yamagata) y 74,5 km/h en Happo (Akita).

(Con información de Associated Press)