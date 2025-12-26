Mundo

La oposición de Nicaragua le solicitó a Nasry Asfura no reconocer a la dictadura de Ortega y Murillo

La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) felicitó al presidente electo y le pidió proteger a los nicaragüenses exiliados en Honduras

Nasry “Tito” Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado presidente electo de Honduras.

La opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) felicitó este viernes al presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, y le solicitó no reconocer como Gobierno a la dictadura que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

“Es esencial mantener una política de no legitimación del régimen Ortega-Murillo, absteniéndose de reconocer farsas electorales”, señaló el directorio de la CDN desde el exilio en una carta pública enviada a Asfura. En Nicaragua “no existen condiciones para elecciones libres, justas y competitivas, así como la existencia de presos políticos y una represión sistemática contra la oposición y la sociedad civil”, agregó la CDN.

El movimiento opositor sostuvo que el presidente electo debe mantener una coordinación estrecha con países democráticos por el mundo, además de implementar “medidas diplomáticas selectivas contra funcionarios responsables de graves violaciones a los derechos humanos”.

“Este nuevo período representa una oportunidad para que Honduras reafirme una posición institucional clara en defensa de la democracia y los derechos humanos, particularmente frente a la crisis que atraviesa Nicaragua”, señaló la CDN en el documento.

Añadió que Honduras podría desempeñar “un papel clave mediante una actuación firme en la OEA y en los foros multilaterales, apoyando resoluciones que condenen las violaciones de derechos humanos, farsas electorales y la persecución política en Nicaragua, así como respaldando la plena aplicación de la Carta Democrática Interamericana”.

Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, asisten a un mitin en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

Entre las peticiones dirigidas a Asfura, la concertación solicitó proteger a los nicaragüenses exiliados en Honduras, garantizando estatus de protección temporal o humanitaria y coordinando con ACNUR y organismos internacionales su asistencia y protección.

Asimismo, pidió mantener una política coherente en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), “oponiéndose a financiamientos que beneficien directamente al régimen Ortega-Murillo y exigiendo condicionalidad democrática, auditorías y evaluaciones de impacto en derechos humanos”.

En el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de los foros internacionales de derechos humanos, incluido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la CDN señaló que “Honduras puede contribuir a una postura regional e internacional clara, que evite la legitimación de dictaduras y respalde mecanismos de investigación y rendición de cuentas por las violaciones cometidas en Nicaragua”.

El movimiento opositor también felicitó al pueblo hondureño por el civismo demostrado durante el proceso electoral y expresó su confianza en que el próximo gobierno “sabrá honrar estos principios y contribuir a una Centroamérica más democrática y respetuosa de los derechos humanos”.

Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado el miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como virtual presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del 30 de noviembre. Sucederá a la presidenta Xiomara Castro, del partido Libre y aliada de Ortega y Murillo, quien le entregará el poder el próximo 27 de enero.

(Con información de EFE)

