Mundo

El aro y un fragmento del Edmund Fitzgerald se vendieron por USD 150.000 en una subasta

El remate en Detroit, impulsado por necesidades personales del custodio y tras un acuerdo judicial, atrajo a coleccionistas y renovó el interés por los objetos de la tragedia del Lago Superior

Guardar
El aro salvavidas y un
El aro salvavidas y un fragmento del Edmund Fitzgerald se vendieron por USD 150.000 en una subasta en Detroit - (Randal Smith via AP, File)

El remate realizado en Detroit, motivado por circunstancias personales del custodio y formalizado tras un acuerdo judicial, atrajo a coleccionistas y renovó el interés por los objetos vinculados a la tragedia del Lago Superior. La venta, organizada por la casa DuMouchelles, se celebró el 19 de diciembre de 2025 y coincidió con el 50 aniversario del hundimiento del emblemático buque de carga, una fecha especialmente significativa para quienes siguen la historia del Edmund Fitzgerald.

Un aro salvavidas y un fragmento de bote salvavidas, ambos rescatados del naufragio del Edmund Fitzgerald, alcanzaron los USD 150.000 durante la subasta, que congregó a coleccionistas, aficionados a la historia marítima y familiares de las víctimas. Estos objetos, considerados piezas de alto valor histórico, fueron adquiridos tras una intensa puja. El nombre del comprador permanece en reserva, aunque fuentes internas señalaron que se trata de un conocido coleccionista de reliquias náuticas.

El remate coincidió con el
El remate coincidió con el 50 aniversario del hundimiento del emblemático carguero en el Lago Superior

Las piezas subastadas fueron halladas por Larry Orr, carpintero de profesión y residente de Yulee, Florida, ocho días después de la tragedia. Orr encontró el aro y el fragmento de madera durante una pausa laboral en la costa de la península superior de Michigan y, movido por la curiosidad ante la desaparición del enorme mineralero, reconoció de inmediato la importancia de los restos.

Durante décadas, permitió que los artefactos permanecieran en exhibición en un museo de Michigan, donde miles de visitantes contemplaron estos objetos como un recuerdo tangible del siniestro marítimo.

Orr explicó que la decisión de vender los objetos respondió a necesidades económicas personales. Tras casi 50 años custodiando las reliquias, optó por desprenderse de ellas por motivos financieros. Esta decisión se vio influida por un acuerdo judicial previo: recientemente había pactado entregar los objetos al estado de Michigan en el marco de un convenio de USD 600.000 relacionado con una demanda por mala conducta policial, proceso que no tenía relación directa con la historia del Edmund Fitzgerald.

Sin embargo, luego de que The Associated Press revelara detalles del acuerdo, el estado accedió a devolver los artefactos a Orr, permitiendo así la subasta sin que esto alterara el monto recibido por él en el acuerdo judicial.

Las piezas subastadas fueron halladas
Las piezas subastadas fueron halladas por Larry Orr, carpintero de Yulee, Florida, días después de la tragedia marítima

El naufragio del Edmund Fitzgerald continúa ocupando un lugar destacado en la memoria colectiva de América del Norte. La noche del 10 de noviembre de 1975, el carguero —conocido popularmente como “Fitz”— se hundió en el Lago Superior a una profundidad de 163 metros (535 pies) tras enfrentar una poderosa tormenta, lo que provocó la muerte de los 29 tripulantes a bordo. La tragedia generó consternación en la comunidad marítima y en el público general, no solo por la magnitud del desastre, sino por su impacto cultural: el cantautor canadiense Gordon Lightfoot inmortalizó el suceso en 1976 con la balada “El naufragio del Edmund Fitzgerald”.

El interés por las reliquias del Edmund Fitzgerald se ha mantenido vivo a lo largo de los años. Una de las razones es que muy pocos restos físicos del buque han sido recuperados, lo que otorga a cada pieza rescatada un aura de exclusividad y un fuerte valor simbólico. Los objetos subastados no solo representan un capítulo trágico de la historia marítima, sino que también evocan el recuerdo de los marineros que perdieron la vida y el misterio en torno a las circunstancias exactas del hundimiento.

Miles de visitantes contemplaron las
Miles de visitantes contemplaron las reliquias en un museo de Michigan antes de su reciente venta

La sorprendente suma alcanzada en la subasta reflejó el interés persistente por los recuerdos materiales de una de las tragedias marítimas más emblemáticas del siglo XX. El propietario manifestó que el resultado de la venta superó todas sus expectativas, evidenciando hasta qué punto el legado del naufragio continúa generando curiosidad y asombro en el público. Además, el evento reavivó el debate sobre la preservación de objetos históricos frente a su comercialización, una cuestión que sigue generando opiniones encontradas entre familiares de las víctimas, coleccionistas y autoridades estatales.

Mientras tanto, la memoria del Edmund Fitzgerald sigue presente gracias a iniciativas culturales, exposiciones temporales y la música, que año tras año invitan a nuevas generaciones a reflexionar sobre la fragilidad de la vida en el mar y el valor de preservar la historia común.

Temas Relacionados

Naufragio del Edmund FitzgeraldLago SuperiorDuMouchelles DetroitLarry OrrSubasta de objetos históricosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Identificaron a las dos víctimas del raid terrorista en el norte de Israel: un hombre de 68 años y una joven de 19

Aviv Maor, de 19 años, fue acuchillada por el atacante mientras esperaba el ómnibús, mientras que Mordechai Shimshon, de 68, fue atropellado con una camioneta

Identificaron a las dos víctimas

Un atentado contra una mezquita alauita en Siria dejó al menos ocho muertos y 18 heridos

La mezquita Imán Alí ibn Abi Talib se encuentra en el barrio Wadi al-Dhahab en Homs, un área afín a la rama del islam que profesaba el ex dictador Bashar Al Assad

Un atentado contra una mezquita

“Una sola familia hondureña”: Nasry Asfura apela a la unidad tras ser confirmado como ganador de las elecciones

Casi un mes de incertidumbre terminó esta semana en Honduras cuando el CNE declaró vencedor de los comicios presidenciales al candidato del Partido Nacional

“Una sola familia hondureña”: Nasry

Raid terrorista en el norte de Israel: un atacante con cuchillo y un auto mató a dos personas antes de ser herido por un civil

La policía indicó que investiga “un ataque continuo” luego de que un individuo utilizara armas cortantes y un vehículo para agredir a transeúntes en Beit Shean

Raid terrorista en el norte

Murió el jefe de protocolo de Kim Jong-un, uno de sus asesores clave

La trayectoria de Kim Chang-son en el entorno gubernamental incluyó la participación en cumbres históricas y la construcción de la imagen internacional del régimen norcoreano

Murió el jefe de protocolo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Petro pidió liberar a todos

Petro pidió liberar a todos los presos políticos en Venezuela pero rechazó una intervención militar en el Caribe: “Me opongo a una invasión”

Presupuesto 2026: no hubo acuerdo de labor parlamentaria y se espera una sesión compleja en el Senado

El consumo de los hogares cayó en noviembre versus el 2024, según la Cámara de Comercio

Este es el calendario lunar de la semana en España

Tragedia en Concordia: un joven deportista murió ahogado en un arroyo durante la Navidad

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno de San Pablo

El Gobierno de San Pablo pidió a su población ahorrar agua frente a la ola de calor

Identificaron a las dos víctimas del raid terrorista en el norte de Israel: un hombre de 68 años y una joven de 19

Investigado por maltrato animal en Zamora el dueño de 19 perros, con antecedentes por hechos similares

Al menos nueve personas fallecen en incendios en viviendas en las últimas 48 horas

La ONU pide a la junta que libere "de forma inmediata e incondicional" a los detenidos tras la asonada

ENTRETENIMIENTO

“Fue mi bienvenida a Hollywood”:

“Fue mi bienvenida a Hollywood”: Paul Rudd recordó su audición más desastrosa y las pasiones simples que lo definen fuera del cine

La confesión de Kate Winslet sobre “Adios June”: un proyecto imposible de rechazar

Stranger Things 5: cuándo se estrena el episodio 8 de la temporada final

Macaulay Culkin aseguró que este clásico de Hollywood no merece ser catalogado como película navideña: “No lo es y mi opinión influye”

Andy Cohen y Anderson Cooper, la dupla que conquistó el éxito de la Nochevieja en CNN