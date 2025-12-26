El aro y un fragmento del Edmund Fitzgerald se vendieron por USD 150.000 en una subasta

El aro salvavidas y un fragmento del Edmund Fitzgerald se vendieron por USD 150.000 en una subasta en Detroit - (Randal Smith via AP, File)

El remate realizado en Detroit, motivado por circunstancias personales del custodio y formalizado tras un acuerdo judicial, atrajo a coleccionistas y renovó el interés por los objetos vinculados a la tragedia del Lago Superior. La venta, organizada por la casa DuMouchelles, se celebró el 19 de diciembre de 2025 y coincidió con el 50 aniversario del hundimiento del emblemático buque de carga, una fecha especialmente significativa para quienes siguen la historia del Edmund Fitzgerald.

Un aro salvavidas y un fragmento de bote salvavidas, ambos rescatados del naufragio del Edmund Fitzgerald, alcanzaron los USD 150.000 durante la subasta, que congregó a coleccionistas, aficionados a la historia marítima y familiares de las víctimas. Estos objetos, considerados piezas de alto valor histórico, fueron adquiridos tras una intensa puja. El nombre del comprador permanece en reserva, aunque fuentes internas señalaron que se trata de un conocido coleccionista de reliquias náuticas.

El remate coincidió con el 50 aniversario del hundimiento del emblemático carguero en el Lago Superior

Las piezas subastadas fueron halladas por Larry Orr, carpintero de profesión y residente de Yulee, Florida, ocho días después de la tragedia. Orr encontró el aro y el fragmento de madera durante una pausa laboral en la costa de la península superior de Michigan y, movido por la curiosidad ante la desaparición del enorme mineralero, reconoció de inmediato la importancia de los restos.

Durante décadas, permitió que los artefactos permanecieran en exhibición en un museo de Michigan, donde miles de visitantes contemplaron estos objetos como un recuerdo tangible del siniestro marítimo.

Orr explicó que la decisión de vender los objetos respondió a necesidades económicas personales. Tras casi 50 años custodiando las reliquias, optó por desprenderse de ellas por motivos financieros. Esta decisión se vio influida por un acuerdo judicial previo: recientemente había pactado entregar los objetos al estado de Michigan en el marco de un convenio de USD 600.000 relacionado con una demanda por mala conducta policial, proceso que no tenía relación directa con la historia del Edmund Fitzgerald.

Sin embargo, luego de que The Associated Press revelara detalles del acuerdo, el estado accedió a devolver los artefactos a Orr, permitiendo así la subasta sin que esto alterara el monto recibido por él en el acuerdo judicial.

Las piezas subastadas fueron halladas por Larry Orr, carpintero de Yulee, Florida, días después de la tragedia marítima

El naufragio del Edmund Fitzgerald continúa ocupando un lugar destacado en la memoria colectiva de América del Norte. La noche del 10 de noviembre de 1975, el carguero —conocido popularmente como “Fitz”— se hundió en el Lago Superior a una profundidad de 163 metros (535 pies) tras enfrentar una poderosa tormenta, lo que provocó la muerte de los 29 tripulantes a bordo. La tragedia generó consternación en la comunidad marítima y en el público general, no solo por la magnitud del desastre, sino por su impacto cultural: el cantautor canadiense Gordon Lightfoot inmortalizó el suceso en 1976 con la balada “El naufragio del Edmund Fitzgerald”.

El interés por las reliquias del Edmund Fitzgerald se ha mantenido vivo a lo largo de los años. Una de las razones es que muy pocos restos físicos del buque han sido recuperados, lo que otorga a cada pieza rescatada un aura de exclusividad y un fuerte valor simbólico. Los objetos subastados no solo representan un capítulo trágico de la historia marítima, sino que también evocan el recuerdo de los marineros que perdieron la vida y el misterio en torno a las circunstancias exactas del hundimiento.

Miles de visitantes contemplaron las reliquias en un museo de Michigan antes de su reciente venta

La sorprendente suma alcanzada en la subasta reflejó el interés persistente por los recuerdos materiales de una de las tragedias marítimas más emblemáticas del siglo XX. El propietario manifestó que el resultado de la venta superó todas sus expectativas, evidenciando hasta qué punto el legado del naufragio continúa generando curiosidad y asombro en el público. Además, el evento reavivó el debate sobre la preservación de objetos históricos frente a su comercialización, una cuestión que sigue generando opiniones encontradas entre familiares de las víctimas, coleccionistas y autoridades estatales.

Mientras tanto, la memoria del Edmund Fitzgerald sigue presente gracias a iniciativas culturales, exposiciones temporales y la música, que año tras año invitan a nuevas generaciones a reflexionar sobre la fragilidad de la vida en el mar y el valor de preservar la historia común.