Putin le envió una carta de Año Nuevo al dictador Kim Jong Un y afirmó que existe una “amistad invencible” con Corea del Norte

El mensaje, recibido en Pyongyang la semana pasada, destacó el despliegue de tropas norcoreanas en territorio ruso y sostuvo que esa cooperación militar demostró una “fraternidad militante” entre ambas naciones

Putin le envió una carta de Año Nuevo al dictador Kim Jong Un y afirmó que existe una “amistad invencible” con Corea del Norte (REUTERS)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que existe una “amistad invencible” con el régimen de Corea del Norte en una carta de Año Nuevo enviada al líder norcoreano Kim Jong Un, en la que elogió la participación de soldados de ese país en el esfuerzo militar ruso contra Ucrania, según informó este jueves la agencia estatal KCNA.

El mensaje, recibido en Pyongyang la semana pasada, destacó el despliegue de tropas norcoreanas en territorio ruso y sostuvo que esa cooperación militar demostró una “fraternidad militante” entre ambas naciones. Putin sostuvo que el accionar de los soldados y de ingenieros norcoreanos confirmó el nivel de cooperación estratégica alcanzado por Moscú y Pyongyang.

La heroica entrada de soldados del Ejército Popular de Corea en las batallas para liberar la región de Kursk de los ocupantes y las posteriores actividades de ingenieros coreanos en la tierra de Rusia demostraron claramente la amistad invencible”, escribió Putin, de acuerdo con la versión difundida por KCNA.

La cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte se profundizó durante 2024, en el marco de la guerra entre Moscú y Kiev. Agencias de inteligencia de Corea del Sur y de países occidentales estimaron que Pyongyang envió a Rusia más de 10.000 soldados durante ese año. La mayoría de esas tropas se desplegó en la región rusa de Kursk, junto con el suministro de municiones de artillería, misiles y sistemas de cohetes de largo alcance.

Esta fotografía sin fecha muestra al líder norcoreano Kim Jong Un visitando el muro conmemorativo en una ceremonia para otorgar condecoraciones estatales al comandante y a los combatientes que lucharon con Rusia en Ucrania (REUTERS)

Putin también se refirió al tratado firmado durante su visita oficial a Pyongyang en junio del año pasado. Según el mandatario ruso, las disposiciones del “tratado histórico de asociación estratégica integral” se cumplieron “gracias a nuestros esfuerzos conjuntos”. Ese acuerdo incluye una cláusula de defensa mutua que compromete a ambas partes a brindar asistencia militar inmediata en caso de que una de ellas enfrente una agresión armada.

El presidente ruso sostuvo además que el fortalecimiento de los vínculos entre Moscú y Pyongyang contribuirá a “establecer un orden justo del mundo multipolar”. La declaración se enmarca en la retórica compartida por ambos gobiernos, que cuestionan el sistema internacional liderado por Estados Unidos y sus aliados.

Desde Seúl, los servicios de inteligencia estimaron que alrededor de 2.000 soldados norcoreanos desplegados en apoyo a Rusia murieron durante las operaciones militares. Corea del Norte confirmó recién en abril que había enviado tropas para respaldar a Moscú en la guerra contra Ucrania y reconoció que efectivos norcoreanos perdieron la vida en combate.

Tras esa confirmación oficial, Kim Jong Un mantuvo encuentros con familiares de los soldados muertos y expresó condolencias por su “dolor insoportable”, según reportes de medios estatales norcoreanos.

El presidente ruso sostuvo además que el fortalecimiento de los vínculos entre Moscú y Pyongyang contribuirá a “establecer un orden justo del mundo multipolar” (REUTERS)

El acuerdo militar entre Moscú y Pyongyang generó reacciones en Corea del Sur. Luego de conocerse el pacto, el gobierno surcoreano, entonces encabezado por la administración conservadora de Yoon Suk Yeol, sostuvo que podía reconsiderar el suministro de armas a Ucrania, a pesar de una política interna que prohíbe ese tipo de asistencia. Esa revisión, sin embargo, no se concretó.

La participación directa de tropas norcoreanas en el conflicto europeo marcó un punto de inflexión en la relación entre Rusia y Corea del Norte, que ya mantenían lazos políticos y económicos.

(Con información de AFP)

