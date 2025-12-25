La Justicia de Australia imputó a un hombre por compartir mensajes de apoyo al ataque terrorista en Bondi Beach

La Justicia de Australia imputó a un hombre por compartir mensajes de apoyo al ataque terrorista de Janucá en Bondi Beach (REUTERS)

Un australiano quedó imputado y detenido tras presuntamente publicar en redes sociales un mensaje de apoyo al atentado antisemita ocurrido en Bondi Beach, en Sídney, informaron autoridades. La causa se vincula con el ataque armado del 14 de diciembre contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá, que dejó 15 muertos.

Según un comunicado de la policía del estado de Australia Occidental, detectives registraron el martes el domicilio de un individuo que habría expresado su respaldo al tiroteo. El operativo se produjo en el marco de la investigación por el ataque y derivó en cargos penales. Medios locales indicaron que, durante el allanamiento, los agentes encontraron seis armas de fuego con licencia, 4.000 cartuchos de munición y material antisemita.

El hombre, identificado en reportes periodísticos como Martin Thomas Glynn, de 39 años y residente en Perth, compareció el miércoles ante la Corte de Magistrados de Fremantle. De acuerdo con la prensa, en una publicación en redes sociales expresó su “apoyo total” al tiroteo de Bondi Beach. Los informes judiciales señalaron que Glynn manifestó ante el tribunal que no tenía intención de dañar a nadie y que buscaba contrastar el ataque con la muerte de palestinos en Gaza.

El acusado quedó en prisión preventiva hasta su próxima audiencia en febrero, según consignaron medios locales. El comisario de policía de Australia Occidental, Col Blanch, sostuvo que las fuerzas de seguridad no creen que el imputado integre una red organizada. “Creemos que se trata de un individuo que hizo estos comentarios en internet, y aún tenemos que evaluar la amenaza que representa”, declaró a periodistas.

El primer ministro Anthony Albanese afirmó que recibió información sobre la detención y remarcó la postura del gobierno frente a este tipo de conductas. “En Australia no hay lugar para el antisemitismo, el odio y las ideologías violentas”, expresó.

En paralelo, la policía de Victoria investiga un “incendio sospechoso” ocurrido en Melbourne, luego de que un automóvil que exhibía un cartel por la festividad judía de Hanukkah fuera incendiado el jueves. El vehículo, vacío y con un letrero “Happy Chanukah” fijado al techo, resultó calcinado mientras permanecía estacionado en la entrada de una vivienda, según imágenes difundidas por la televisora pública ABC.

El incendio se registró en las primeras horas del jueves en el suburbio de St Kilda East, informó la policía de Victoria en un comunicado oficial, en el que describió el hecho como sospechoso. Los ocupantes de la casa fueron evacuados de manera preventiva. Las autoridades indicaron que detectives identificaron a una persona que podría colaborar con la investigación y que continúan las búsquedas y averiguaciones para dar con su paradero.

Las autoridades australianas endurecen leyes y sanciones por delitos de odio tras el ataque del 14 de diciembre en Bondi Beach, que causó 15 muertes durante una celebración de Janucá. En ese contexto, líderes comunitarios expresaron preocupación por la seguridad. El rabino Effy Block, de la organización Chabad de St Kilda, sostuvo que el episodio en Melbourne tuvo un carácter antisemita. “Gracias a Dios no hubo personas heridas”, dijo a AFP. “Pero esto muestra una escalada continua, con hechos que se repiten una y otra vez”, agregó.

Block señaló además que la comunidad judía de St Kilda y Melbourne atraviesa un clima de temor. “Mi comunidad judía en St Kilda y Melbourne no se siente segura en sus propios hogares y en su país”, afirmó.

Las investigaciones por el ataque de Bondi Beach y por el incendio en Melbourne continúan bajo jurisdicciones estatales distintas, mientras el gobierno federal refuerza el mensaje contra el antisemitismo y las ideologías violentas. Las fuerzas de seguridad mantienen activos los operativos y la evaluación de riesgos vinculados a posibles amenazas en línea y hechos contra objetivos asociados a la comunidad judía.

(Con información de AFP)