Netanyahu anunció una inversión de USD 108.000 millones para fortalecer la industria armamentística de Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. (REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este miércoles una ambiciosa inversión destinada a fortalecer la industria de defensa nacional y reducir la dependencia del país de proveedores extranjeros.

“Queremos reducir nuestra dependencia de todos los actores, incluidos nuestros amigos”, declaró Netanyahu al confirmar un gasto de 108.000 millones de dólares a lo largo de la próxima década, con el objetivo de construir “una industria de municiones israelí independiente”. El anuncio tuvo lugar durante su discurso en una ceremonia de graduación de la Fuerza Aérea israelí.

Según explicó el mandatario, la decisión responde a las lecciones aprendidas tras años de bombardeos sobre la Franja de Gaza. En ese contexto, recordó que algunos de los principales aliados de Israel —como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania— han impuesto en distintos momentos restricciones a la venta de armamento, lo que evidenció la vulnerabilidad del país en materia de suministro militar.

FOTO DE ARCHIVO: Edificios yacen en ruinas entre los escombros en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 8 de diciembre de 2025, debido a la ofensiva israelí. (REUTERS/Nir Elias)

En paralelo, Netanyahu acusó este miércoles a Hamas de haber violado el alto el fuego, una denuncia que también fue formulada desde la otra parte. El primer ministro advirtió que Israel responderá a esta ruptura, según informó el diario The Times of Israel.

Asimismo, aseguró que el Gobierno israelí está tomando medidas para hacer frente a lo que considera la falta de voluntad de Hamas y Hezbollah para desarmarse. Netanyahu advirtió que Israel aún no ha dicho su última palabra respecto a los hutíes en Yemen ni frente a Irán, ampliando así el alcance regional de sus advertencias.

En este contexto de creciente tensión regional, el Ejército israelí anunció este miércoles una nueva serie de ataques contra objetivos vinculados a Hezbollah en el sur de Líbano, pese al alto el fuego vigente desde noviembre de 2024.

Según las fuerzas israelíes, los bombardeos tuvieron como objetivo “infraestructuras” y zonas utilizadas recientemente para el “lanzamiento de ataques”, una actividad que consideran una violación del acuerdo. “La presencia de zonas de lanzamiento de proyectiles viola el acuerdo de alto el fuego acordado, por lo que las fuerzas de Israel seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel y evitar los intentos de restaurar la organización terrorista Hezbollah”, afirmaron en un comunicado.

Israel defiende que estas operaciones no vulneran el acuerdo, al considerar que están orientadas a neutralizar amenazas específicas. Sin embargo, esta interpretación ha sido rechazada por las autoridades libanesas y por Hezbollah. El alto el fuego preveía la retirada de ambas partes del sur de Líbano, pero el Ejército israelí mantiene cinco puestos militares en territorio libanés, una situación que Beirut y el grupo terrorista califican como una violación del pacto y para la que exigen su fin.

(Con información de Europa Press)