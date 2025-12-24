Mundo

Netanyahu anunció una inversión de USD 108.000 millones para fortalecer la industria armamentística de Israel

El primer ministro explicó que la iniciativa busca garantizar autosuficiencia en la producción de municiones y disminuir la vulnerabilidad ante eventuales restricciones de aliados

Guardar
El primer ministro de Israel,
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. (REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este miércoles una ambiciosa inversión destinada a fortalecer la industria de defensa nacional y reducir la dependencia del país de proveedores extranjeros.

“Queremos reducir nuestra dependencia de todos los actores, incluidos nuestros amigos”, declaró Netanyahu al confirmar un gasto de 108.000 millones de dólares a lo largo de la próxima década, con el objetivo de construir “una industria de municiones israelí independiente”. El anuncio tuvo lugar durante su discurso en una ceremonia de graduación de la Fuerza Aérea israelí.

Según explicó el mandatario, la decisión responde a las lecciones aprendidas tras años de bombardeos sobre la Franja de Gaza. En ese contexto, recordó que algunos de los principales aliados de Israel —como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania— han impuesto en distintos momentos restricciones a la venta de armamento, lo que evidenció la vulnerabilidad del país en materia de suministro militar.

FOTO DE ARCHIVO: Edificios yacen
FOTO DE ARCHIVO: Edificios yacen en ruinas entre los escombros en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 8 de diciembre de 2025, debido a la ofensiva israelí. (REUTERS/Nir Elias)

En paralelo, Netanyahu acusó este miércoles a Hamas de haber violado el alto el fuego, una denuncia que también fue formulada desde la otra parte. El primer ministro advirtió que Israel responderá a esta ruptura, según informó el diario The Times of Israel.

Asimismo, aseguró que el Gobierno israelí está tomando medidas para hacer frente a lo que considera la falta de voluntad de Hamas y Hezbollah para desarmarse. Netanyahu advirtió que Israel aún no ha dicho su última palabra respecto a los hutíes en Yemen ni frente a Irán, ampliando así el alcance regional de sus advertencias.

En este contexto de creciente tensión regional, el Ejército israelí anunció este miércoles una nueva serie de ataques contra objetivos vinculados a Hezbollah en el sur de Líbano, pese al alto el fuego vigente desde noviembre de 2024.

Según las fuerzas israelíes, los bombardeos tuvieron como objetivo “infraestructuras” y zonas utilizadas recientemente para el “lanzamiento de ataques”, una actividad que consideran una violación del acuerdo. “La presencia de zonas de lanzamiento de proyectiles viola el acuerdo de alto el fuego acordado, por lo que las fuerzas de Israel seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel y evitar los intentos de restaurar la organización terrorista Hezbollah”, afirmaron en un comunicado.

Israel defiende que estas operaciones no vulneran el acuerdo, al considerar que están orientadas a neutralizar amenazas específicas. Sin embargo, esta interpretación ha sido rechazada por las autoridades libanesas y por Hezbollah. El alto el fuego preveía la retirada de ambas partes del sur de Líbano, pero el Ejército israelí mantiene cinco puestos militares en territorio libanés, una situación que Beirut y el grupo terrorista califican como una violación del pacto y para la que exigen su fin.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Benjamin NetanyahuIsraelGuerra en Medio OrienteFranja de GazaUltimas noticias America

Últimas Noticias

Cómo la diplomacia de Estados Unidos logró que el “último dictador de Europa” liberara 250 prisioneros políticos

Washington negoció con Alexander Lukashenko mediante incentivos económicos y gestos personales, en lo que podría ser un ensayo para futuros acercamientos con Rusia

Cómo la diplomacia de Estados

Las fotos del regreso de la Navidad a Belén: “Después de dos años de oscuridad, necesitamos la luz”

Las palabras del cardenal Pierbattista Pizzaballa resonaron entre decenas de familias mientras la ciudad recupera las festividades tras años de restricciones y con el telón de fondo de la situación en Gaza

Las fotos del regreso de

El primer ministro de Francia insistió en el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur

Sébastien Lecornu volvió a considerar que, en este momento, no hay condiciones para que su país apoye un pacto entre los bloques

El primer ministro de Francia

El papa León XIV celebrará su primera Navidad recuperando la tradicional misa en San Pedro después de 30 años

El pontífice restaura tradiciones litúrgicas abandonadas hace tres décadas y pidió 24 horas de paz mundial tras el rechazo de Rusia a una tregua navideña

El papa León XIV celebrará

La economía global enfrenta una inédita incertidumbre estructural

El panorama mundial presenta una volatilidad marcada por cambios imprevistos en políticas comerciales, avances tecnológicos y divergencias entre los datos y la percepción pública, según un análisis publicado recientemente por The New York Times

La economía global enfrenta una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cinco personas reciben trasplantes por

Cinco personas reciben trasplantes por una donación realizada antes de Navidad

Mar del Plata: un almacenero se resistió a los tiros a un robo y mató a dos ladrones

Retroceso del 5% en remesas golpea a familias mexicanas en 2025

Rescatan a mascotas que eran vendidas en vía pública en el centro de Puebla

Navidad en Perú EN VIVO: a qué hora llega Papa Noel, tráfico en Lima, cena navideña y últimas noticias de hoy 24 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
Karanka: "Si alguien es capaz

Karanka: "Si alguien es capaz de enderezar la situación del Real Madrid es Xabi Alonso"

Un tribunal de Lisboa ordena a líder de ultraderechista Chega retirar carteles contra la comunidad gitana

La segunda cumbre de la Confederación del Sahel comienza con la ausencia del presidente de Burkina Faso

Decenas de muertos en un nuevo naufragio en República Democrática del Congo

Zelenski dice que la base para un acuerdo "está lista": "Estamos muy cerca de un resultado real"

ENTRETENIMIENTO

Carlos-Manuel Vesga comparte con Infobae

Carlos-Manuel Vesga comparte con Infobae cómo construyó su enigmático papel en ‘Pluribus’, la aclamada serie de Apple TV

Macaulay Culkin reveló la verdadera razón por la que abandonó Hollywood desde joven

“Stranger Things 5”: fecha y hora del estreno del Volumen 2 en Netflix

“Papeles de chica gorda”: el comentario que marcó a Kate Winslet y la persiguió durante años

Kate Hudson lamentó haber rechazado ser Mary Jane en ‘Spider-Man’: “No me gusta hablar de ello”