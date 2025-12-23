Mundo

Detuvieron a Greta Thunberg en Londres durante una protesta propalestina

La activista sueca fue arrestada por portar un cartel en apoyo a miembros de Acción Palestina, grupo proscrito como organización terrorista por el Reino Unido

La policía británica detiene a la activista Greta Thunberg en una protesta pro-palestina en Londres.

La policía británica detuvo este martes a la activista sueca Greta Thunberg en el centro de Londres mientras participaba en una protesta en apoyo a activistas propalestinos, según comunicaron los colectivos Prisioneros por Palestina y Defend Our Juries. La manifestación, celebrada frente a las oficinas de Aspen Insurance en el distrito financiero de la capital británica, fue organizada para respaldar a miembros de Acción Palestina que permanecen en prisión preventiva en el Reino Unido y mantienen una huelga de hambre.

Según Prisioneros por Palestina, la joven de 22 años portaba un cartel en el que se leía: “Apoyo a los prisioneros de Acción Palestina. Me opongo al genocidio”, en referencia a la ofensiva israelí en Gaza, así como en alusión a los huelguistas y como expresión de su rechazo a la Ley de Terrorismo del año 2000. Diversos expertos, incluidos algunos designados por un organismo de la ONU, han calificado la ofensiva de Israel como un genocidio, acusación que el país rechaza de manera categórica.

El gobierno británico proscribió a Acción Palestina como organización terrorista en junio de 2025, tras una serie de acciones de protesta, incluidas incursiones en una base aérea y daños a aviones militares. A raíz de esta designación, cualquier manifestación pública de apoyo al grupo, como exhibir símbolos o pancartas, constituye un delito según el artículo 13 de la Ley Antiterrorista. La policía informó que Thunberg fue arrestada por violar esta normativa, después de que otras dos personas fueran detenidas por arrojar pintura roja a la fachada del edificio.

La activista sueca Greta Thunberg
La activista sueca Greta Thunberg habla con un agente de policía durante una protesta pro-palestina mientras sostiene un cartel en el que afirma apoyar a prisioneros vinculados a Palestine Action, organización que el gobierno británico ha proscrito como grupo terrorista, en Londres, Reino Unido, el 23 de diciembre de 2025. (Prisoners for Palestine/Distribuido vía REUTERS)

Defend Our Juries señaló que la protesta se dirigió contra Aspen Insurance por su presunta relación comercial con Elbit Systems, una empresa de defensa israelí, a la que acusan de estar vinculada a la guerra en Gaza. En la manifestación, otros activistas también realizaron acciones de protesta como parte de una campaña más amplia.

Ocho miembros de Acción Palestina permanecen en huelga de hambre en prisión preventiva, protestando por su detención sin fianza a la espera de juicio por cargos relacionados con protestas previas. Según Prisioneros por Palestina, dos de ellos llevan 52 días en huelga de hambre y se encuentran en una “etapa crítica, donde la muerte es una posibilidad real”. Por su parte, las autoridades británicas mantienen que la concesión de fianza y la detención preventiva son cuestiones que competen exclusivamente a los tribunales.

La activista sueca Greta Thunberg
La activista sueca Greta Thunberg permanece sentada dentro de una furgoneta policial tras ser arrestada en una protesta pro-palestina. (Prisoners for Palestine/Handout via REUTERS)

Thunberg ha sido absuelta previamente de cargos relacionados con protestas en el Reino Unido. En febrero de 2024, un tribunal londinense dictaminó su inocencia tras negarse a cumplir una orden policial de abandonar una manifestación que bloqueaba el acceso a una conferencia de la industria del petróleo y el gas. Además, ha afrontado sanciones por desobediencia civil en Suecia y el Reino Unido en diversas ocasiones.

Thunberg se hizo famosa después de organizar protestas climáticas semanales frente al parlamento sueco en 2018. Su detención se suma también a otros episodios recientes, como su expulsión de Israel en octubre tras participar en una flotilla humanitaria que intentaba llegar a Gaza.

(Con información de agencias)

