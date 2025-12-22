El papa León XIV instó a los altos funcionarios del Vaticano dejar de lado las ambiciones de poder y el resentimiento

El papa León XIV ofrece la plegaria del Angelus en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el domingo 21 de diciembre de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El papa León XIV instó este lunes a los cardenales y altos funcionarios del Vaticano a dejar de lado las ambiciones personales y las luchas de poder, retomando una tradición impulsada por su antecesor, el papa Francisco, de aprovechar el saludo navideño para interpelar a la Curia Romana.

Durante su discurso, el pontífice estadounidense planteó una pregunta que dejó entrever su diagnóstico sobre el clima interno en la burocracia vaticana: “¿Es posible ser amigos en la Curia Romana? ¿Tener relaciones de auténtica amistad fraterna?”. El interrogante reflejó su conciencia de que la Curia sigue siendo un ámbito de trabajo complejo y, en ocasiones, marcado por tensiones internas, un tema que Francisco solía abordar con dureza en sus mensajes de Navidad.

A diferencia de su predecesor, León optó por un tono más moderado y constructivo. Evitó repetir las críticas más severas de Francisco, quien había denunciado males como el “Alzheimer espiritual”, el “cáncer” de las camarillas, la “corrupción” de la ambición y el chisme “egocéntrico”. Sin embargo, el mensaje de fondo permaneció intacto. Cercano a Francisco y con experiencia previa en el Vaticano antes de su elección, León mantuvo la práctica de invitar a los funcionarios a un examen de conciencia en favor del bien de la Iglesia.

El papa León XIV en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Gregorio Borgia)

En ese marco, reconoció: “A veces esta amargura también se encuentra entre nosotros, cuando, después de muchos años de servicio en la Curia, observamos con decepción que ciertas dinámicas —vinculadas al ejercicio del poder, el deseo de prevalecer o la búsqueda de intereses personales— son lentas en cambiar”.

Frente a este panorama, el papa destacó el valor de los vínculos auténticos dentro de la institución: “En medio del trabajo diario, es una gracia encontrar amigos de confianza, donde las máscaras caen, nadie es utilizado o marginado, se ofrece un apoyo genuino, y se respeta el valor y la competencia de cada persona, evitando el resentimiento y la insatisfacción.”

Tras el pontificado de 12 años de Francisco, marcado por tensiones con sectores conservadores y con parte de la burocracia vaticana, León ha buscado posicionarse como un líder conciliador, con un fuerte énfasis en la unidad. En esa línea, llamó a los funcionarios a trabajar por la comunión dentro y fuera de la Iglesia. “En un mundo herido por la discordia, la violencia y el conflicto, donde también somos testigos de un aumento en la agresión y la ira, a menudo explotadas tanto por la esfera digital como por la política, la Navidad invita a todos a trabajar por la paz y la fraternidad universal”, expresó.

ARCHIVO - El papa Francisco responde a preguntas de periodistas durante una conferencia de prensa a bordo del avión papal a su regreso de Brasil, el lunes 29 de julio de 2013. (AP Foto/Luca Zennaro, Pool, Achivo)

Un llamado ante la crisis del sacerdocio

En una iniciativa paralela, León se dirigió también a los sacerdotes católicos del mundo, con el objetivo de alentarlos en medio de la crisis provocada por la disminución sostenida de vocaciones. El papa atribuyó esta situación a múltiples factores, entre ellos la desconfianza generada por los escándalos de abuso clerical, la soledad y las dificultades económicas.

En un documento publicado con motivo del 60º aniversario de dos decretos del Vaticano sobre la formación sacerdotal, propuso una serie de medidas para ayudar a cada sacerdote a convertirse en “un hombre alegre y un sacerdote alegre”.

Las estadísticas reflejan la magnitud del problema: en 2023, el número total de sacerdotes en el mundo fue de 406.996, lo que representa una caída de 734 respecto al año anterior. Solo África y Asia registraron un aumento de vocaciones. En contraste, en 2013 había 415.348 sacerdotes, con un crecimiento neto de 1.035 ese año, según datos de la agencia misionera FIDES. La tendencia descendente comenzó dos años después y se ha mantenido de forma sostenida.

El papa León XIV hace un gesto mientras dirige la oración del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano. 21 diciembre 2025. (REUTERS/Yara Nardi)

Ante este escenario, León pidió reforzar la formación en los seminarios para evitar el abandono temprano del ministerio, al que calificó como una “dolorosa realidad”. También reclamó una mayor equidad económica entre sacerdotes de parroquias pobres y ricas, y alentó a los obispos a promover la vida comunitaria como forma de combatir el aislamiento.

Miembro de la orden agustiniana, que pone el acento en la vida en comunidad, el papa subrayó la necesidad de revisar las prácticas eclesiales para comprender las causas de la escasez de sacerdotes y enfrentarla con decisión. “Es cierto que las razones de esta crisis pueden ser a menudo variadas y múltiples, y dependen específicamente del contexto sociocultural”, escribió. “Al mismo tiempo, debemos tener el coraje de hacer propuestas fuertes y liberadoras a los jóvenes” para animarlos a considerar la vocación sacerdotal.

