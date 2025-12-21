Zelensky acusó a Rusia de lanzar solo “señales negativas” para lograr un acuerdo de paz pese a las reuniones en EEUU

Zelensky acusó a Rusia de lanzar señales negativas para lograr un acuerdo de paz durante las reuniones en EEUU

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, acusó a Rusia de lanzar “señales reales negativas” para lograr un acuerdo de paz pese a los últimos contactos mantenidos con la mediación de Estados Unidos para buscar una solución al conflicto. El mandatario destacó la falta de avances para un acuerdo como el resultado de las acciones deliberadas del Kremlin, como los "ataques en el frente, crímenes de guerra en zonas fronterizas y agresiones continuas contra la infraestructura ucraniana". El mensaje se produjo tras una conversación telefónica con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, este domingo.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia de Ucrania, Zelensky sostuvo este domingo una conversación con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store. El jefe de Estado destacó el papel crítico del “trabajo diplomático en marcha”, refiriéndose a los encuentros en Florida entre representantes ucranianos, estadounidenses y europeos, y afirmó que existe un consenso sobre la importancia de ampliar las consultas con aliados europeos después de las recientes gestiones diplomáticas en Estados Unidos. El líder ucraniano subrayó la necesidad de que “el mundo no guarde silencio” ante los ataques y reiteró: “Es importante que estas negociaciones sean constructivas y ello depende en gran parte de que Rusia sienta de verdad que necesita poner fin a la guerra”, según publicó la Presidencia de Ucrania.

En la misma línea, Zelensky agradeció a Noruega su “apoyo y su disposición a seguir ayudando” tanto en materia de presión sobre Moscú como en la recuperación de Ucrania tras los bombardeos. También subrayó que “Noruega va a ayudar a Ucrania con la resistencia del sector energético”.

Zelensky sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere (REUTERS/ARCHIVO)

Por su parte, el Kremlin negó este domingo que estuviera prevista una reunión trilateral con Ucrania y Estados Unidos, en contraste con lo afirmado por Zelensky sobre la propuesta estadounidense de organizar conversaciones directas entre Kiev, Moscú y Washington, lo que supondría el primer encuentro de este tipo en seis meses. El asesor de política exterior del presidente ruso, Vladimir Putin, Yuri Ushakov, declaró a periodistas rusos que “en la actualidad, nadie ha discutido seriamente esta iniciativa y, según tengo entendido, no se está preparando”, citando agencias de noticias rusas.

En relación con el papel europeo, Zelensky consideró “lógico celebrar una reunión conjunta de este tipo” con presencia de enviados europeos. No obstante, expresó su escepticismo respecto a los posibles resultados y pidió a Estados Unidos aumentar la presión sobre Rusia para lograr avances sustanciales.

Las reuniones en Miami han contado con la presencia del enviado ruso Kirill Dmitriev, además de delegaciones ucranianas y europeas, bajo la mediación del enviado especial estadounidense Steve Witkoff y del asesor Jared Kushner. Ushakov indicó que Dmitriev informaría a Moscú sobre los resultados para decidir las siguientes acciones. Además, el asesor del Kremlin dijo a la prensa que no había visto la propuesta revisada por Estados Unidos para resolver el conflicto tras las negociaciones.

Rusia argumenta que la participación europea puede dificultar el proceso de paz en medio de crecientes tensiones diplomáticas (REUTERS/ARCHIVO)

La última ronda de conversaciones directas oficiales entre enviados ucranianos y rusos tuvo lugar en julio en Estambul, resultando solo en intercambios de prisioneros. La actual inclusión de Rusia y Europa en las sesiones de Miami marca una diferencia respecto a anteriores negociaciones, en las que Washington dialogó por separado con cada parte.

Desde Moscú se argumenta que la participación europea en estas reuniones puede obstaculizar el proceso, en un contexto marcado por las fuertes tensiones entre las delegaciones tras casi cuatro años del conflicto más intenso en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una entrevista publicada el domingo por la agencia estatal rusa RIA Novosti, el presidente ruso expresó apertura a dialogar con el mandatario francés, Emmanuel Macron. La oficina de Macron calificó como “bienvenida” la disposición de Putin a dialogar.

Durante el fin de semana, Zelensky reportó que “Rusia ha lanzado aproximadamente 1300 drones de ataque, casi 1200 bombas aéreas guiadas y 9 misiles de diversos tipos contra Ucrania”, asegurando que la región de Odesa y el sur del país han sido especialmente afectados.