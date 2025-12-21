Rusia lanzó 97 drones contra Ucrania mientras avanzan las conversaciones de paz en Miami

Un investigador examina restos de un dron Shahed ruso en Kiev el pasado 14 de noviembre. Rusia lanzó 97 aparatos no tripulados contra Ucrania durante la noche del sábado, de los cuales 75 fueron derribados. (REUTERS/Thomas Peter/archivo)

Rusia lanzó 97 aparatos aéreos no tripulados contra Ucrania durante la noche del sábado, de los cuales las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 75, informó este domingo la Fuerza Aérea ucraniana.

El ataque comenzó a las 18.00 horas del sábado y se extendió durante la noche, según un comunicado publicado en Telegram. Las fuerzas rusas desplegaron drones de ataque Shahed, Gerbera y otros tipos desde las direcciones rusas de Mílerovo, Kursk y Primorsko-Ajtarsk, así como desde Gvardiiske y Chauda en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

De los aparatos no tripulados lanzados, aproximadamente 60 eran drones Shahed de fabricación iraní, agregó el comunicado.

Hasta las 08.30 horas, la defensa antiaérea había derribado o neutralizado 75 aparatos no tripulados enemigos en el norte, sur, oeste y este del país. El ataque fue repelido por la aviación, las unidades de misiles antiaéreos, los medios de guerra electrónica y sistemas no tripulados, y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

La Fuerza Aérea ucraniana reportó 19 impactos en ocho localizaciones y la caída de fragmentos derribados en una. A primera hora de la mañana, varios drones rusos permanecían en el espacio aéreo ucraniano mientras el ataque continuaba.

Avanzan las conversaciones de paz

El enviado especial de EEUU Steve Witkoff, derecha, el asesor ruso Yuri Ushakov, izquierda, el CEO del Fondo de Inversión Directa de Rusia Kirill Dmitriev y Jared Kushner. Ushakov desmintió este domingo la preparación de una reunión trilateral. (Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP, Archivo)

El ataque se produce mientras las conversaciones sobre el fin del conflicto en Ucrania continúan en Miami. El emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, describió este sábado las conversaciones con los representantes estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner como “constructivas”, indicando que el diálogo se extendería hasta el domingo.

“Las conversaciones se están desarrollando de forma constructiva. Iniciaron hace unas horas, continuarán hoy y también mañana”, declaró Dmítriev según la cadena CNN.

Sin embargo, un asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo este domingo que una reunión tripartita entre representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos actualmente no está en la agenda. “Nadie ha hablado aún de una forma seria sobre esa iniciativa y por lo que yo sé, no se está trabajando en ello”, afirmó Ushakov a la agencia TASS.

Ushakov agregó que Dmítriev informará a su vuelta a Moscú sobre las consultas mantenidas en Miami. En cuanto a posibles modificaciones europeas al plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump, Ushakov subrayó que éstas “no mejoran las perspectivas de lograr una paz duradera”.

Las conversaciones en Miami, una de las prioridades de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, tienen lugar después de que Witkoff y Kushner sostuvieran un encuentro el viernes con enviados ucranianos y europeos en la misma ciudad.

El negociador jefe ucraniano, Rustem Umérov, indicó que las conversaciones con sus pares estadounidenses concluyeron con el compromiso de avanzar en los esfuerzos por llegar a una resolución definitiva de la guerra, que comenzó con la invasión rusa a territorio ucraniano en febrero de 2022.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, habla con la prensa en Hallandale Beach, Florida. El presidente Zelenski afirmó el sábado que Washington propuso organizar un encuentro trilateral. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui/Archivo)

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, aseguró el sábado que Washington propuso celebrar negociaciones de paz conjuntas con representantes de Ucrania y Rusia y, posiblemente, de países europeos. Zelensky agregó que esperaría los informes de su equipo sobre la reunión con los estadounidenses.

En otro desarrollo, un grupo de civiles que se encontraba en Ucrania pudo volver a Rusia, mientras Moscú facilitó la salida de ucranianos de la parte ocupada de Kherson, informó la defensora del Pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova, quien describió el movimiento como parte de una “acción humanitaria”.