Mundo

El Kremlin negó la preparación de una reunión trilateral con Ucrania y EEUU en medio de las negociaciones en Miami

Un asesor de Putin desmintió el formato propuesto por Washington, que según Zelensky incluiría a Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Serían las primeras conversaciones directas en seis meses, pero el presidente ucraniano se mostró escéptico sobre posibles avances

Guardar
El presidente de Rusia, Vladímir
El presidente de Rusia, Vladímir Putin (tercero por la derecha), el asesor Yuri Ushakov (cuarto por la derecha) y Kirill Dmitriev (derecha), durante una reunión en el Kremlin con el enviado especial de EEUU Steve Witkoff (segundo por la izquierda) y Jared Kushner (tercero). Ushakov negó el domingo que se preparen conversaciones trilaterales. (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

El Kremlin negó el domingo que se estuvieran preparando conversaciones a tres bandas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, mientras los diplomáticos se reunían en Miami para negociar el fin del conflicto.

Un día antes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, había afirmado que Washington había planteado el formato trilateral, lo que supondría las primeras negociaciones cara a cara entre Moscú y Kiev en medio año, pero se mostró escéptico sobre la posibilidad de que condujeran a algún avance.

“En la actualidad, nadie ha discutido seriamente esta iniciativa y, según tengo entendido, no se está preparando”, declaró a los periodistas el asesor de política exterior del presidente ruso, Vladímir Putin, Yuri Ushakov, según las agencias de noticias rusas.

Tras revelar la propuesta trilateral de Estados Unidos, Zelensky añadió que los enviados europeos podrían estar presentes y dijo que sería “lógico celebrar una reunión conjunta de este tipo”.

Sin embargo, a continuación declaró a los periodistas: “No estoy seguro de que pueda salir nada nuevo de ello”, e instó a Estados Unidos a aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra.

El enviado ruso Kirill Dmitriev llegó el sábado a Miami, donde los equipos ucraniano y europeo también se han reunido desde el viernes para las negociaciones, mediadas por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner.

El enviado presidencial ruso Kirill
El enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev, el enviado especial de EEUU Steve Witkoff y Jared Kushner durante una reunión con Putin en el Kremlin. Dmitriev llegó el sábado a Miami donde continúan las negociaciones mediadas por Witkoff y Kushner. (Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool via REUTERS)

Dmitriev “regresará a Moscú, presentará su informe y discutiremos qué hacer a continuación”, dijo Uskakov.

El principal asesor del Kremlin también dijo el domingo a los periodistas rusos que “no había visto” la propuesta revisada de Estados Unidos para poner fin al conflicto tras las negociaciones entre los equipos estadounidense, ucraniano y europeo.

¿Llamada entre Putin y Macron?

El presidente francés Emmanuel Macron
El presidente francés Emmanuel Macron durante una videollamada con Vladimir Putin en 2020. Putin expresó su disposición a entablar un diálogo con Macron sobre el conflicto en Ucrania, según el portavoz del Kremlin. (Michel Euler/Pool via REUTERS)

La última vez que los enviados ucranianos y rusos mantuvieron conversaciones directas oficiales fue en julio en Estambul, lo que dio lugar a intercambios de prisioneros, pero poco más en cuanto a avances concretos para detener los combates.

La participación de Rusia y Europa en Miami supone un paso adelante con respecto a la situación anterior, cuando los estadounidenses mantuvieron negociaciones por separado con cada una de las partes en diferentes lugares.

Sin embargo, las relaciones extremadamente tensas entre ambas partes tras casi cuatro años del conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial han sembrado dudas sobre las perspectivas de las conversaciones directas entre Ucrania y Rusia.

Moscú, que envió tropas a Ucrania en febrero de 2022, también sostiene que la participación europea en las conversaciones solo obstaculiza el proceso.

Sin embargo, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una entrevista publicada el domingo, Putin expresó su disposición a hablar con el francés Emmanuel Macron sobre el conflicto.

Macron mantuvo varias conversaciones telefónicas con Putin en los meses previos y durante los primeros meses del conflicto, en un intento de involucrar al veterano líder del Kremlin.

Putin ha “expresado su disposición a entablar un diálogo con Macron”, declaró Peskov a la agencia estatal de noticias RIA Novosti.

“Por lo tanto, si existe voluntad política mutua, esto solo puede valorarse de forma positiva”.

En respuesta, la oficina de Macron dijo que la disposición manifestada por Putin para dialogar era “bienvenida”.

Mientras tanto, Zelensky dijo el domingo que “durante la última semana, Rusia ha lanzado aproximadamente 1300 drones de ataque, casi 1200 bombas aéreas guiadas y 9 misiles de diversos tipos contra Ucrania”, y que la región de Odesa y el sur del país “se han visto especialmente afectados”.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaRusiaUcraniaEstados UnidosVladimir PutinVolodimir ZelenksyDonald TrumpSteve WitkoffJared Kushner

Últimas Noticias

El templo de Carlomagno que tiene más de 1200 años y se convirtió en un símbolo europeo

Desde coronaciones imperiales hasta reconocimientos internacionales, la catedral de Aquisgrán ha resistido el paso del tiempo como epicentro espiritual y arquitectónico de Europa occidental

El templo de Carlomagno que

Multitudinaria vigilia en Australia para honrar a las víctimas del atentado terrorista de Bondi Beach que dejó 15 muertos

Miles de ciudadanos en todo el país encendieron velas y guardaron un minuto de silencio en memoria de quienes perdieron la vida durante el ataque ocurrido hace una semana

Multitudinaria vigilia en Australia para

Rusia lanzó 97 drones contra Ucrania mientras avanzan las conversaciones de paz en Miami

Las fuerzas de Kiev derribaron 75 aparatos no tripulados durante la noche del sábado. El bombardeo se produce mientras el enviado del Kremlin sostiene diálogos “constructivos” con representantes estadounidenses, aunque Moscú descarta por ahora una reunión tripartita

Rusia lanzó 97 drones contra

Al menos 9 muertos y 10 heridos en un tiroteo en un bar en Sudáfrica

Las fuerzas de seguridad reportaron que varios individuos ingresaron a un local en Bekkersdal y abrieron fuego contra los presentes. Las investigaciones apuntan a una docena de agresores que dispararon de manera indiscriminada con rifles AK-47

Al menos 9 muertos y

Enfrentamientos entre Tailandia y Camboya: más de 900.000 personas fueron evacuadas por el conflicto fronterizo

Las expectativas mundiales apuntan a que la próxima semana se logre un acuerdo entre ambos países, en el marco de una reunión de la ASEAN prevista en Kuala Lumpur, y así disminuir las confrontaciones en la región limítrofe

Enfrentamientos entre Tailandia y Camboya:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
ELN decretó el cese al

ELN decretó el cese al fuego unilateral por fiestas de Navidad y Año Nuevo en todo el país, pero advirtió nuevos ataques en el 2026

Elecciones Extremadura 2025, en directo: la participación a las 11.00 horas es del 8,8%

Así está la calidad del aire de la CDMX este 21 de diciembre

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

La Guardia Civil investiga dos nuevos intentos de robo en oficinas de Correos de Extremadura en los que no se han visto afectados los votos por correo

INFOBAE AMÉRICA
El M23 denuncia nuevos ataques

El M23 denuncia nuevos ataques militares contra "zonas densamente pobladas" a pesar de su retirada de Uvira

Toni Nadal, sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: "Me ha sorprendido, es un tema contractual o personal"

Domenicali ve "un rayo de esperanza" para regreso de Alemania al Mundial de F-1: "No estamos desesperados"

La ONU denuncia la muerte de uno de sus trabajadores tras ser detenido en Sudán del Sur

Cultura compra dos obras de Luisa Roldán que irán al Museo Nacional de Escultura en Valladolid y al Prado

ENTRETENIMIENTO

El especial navideño de “¡Oye,

El especial navideño de “¡Oye, Arnold!” que conmovió a toda una generación

Flea reveló el proceso creativo de las canciones de Red Hot Chili Peppers: “Muchos temas nacieron de ensayos improvisados”

Los 10 villanos más icónicos de las películas navideñas

Uma Thurman: la escena de “Kill Bill” que casi la mata y su reconciliación con Quentin Tarantino

Mia Goth recordó su obsesión con Amy Winehouse: “Acampé fuera de su casa para verla”