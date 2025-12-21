Mundo

Starmer y Trump dialogaron sobre los esfuerzos para alcanzar un “final justo y duradero” de la guerra en Ucrania

La conversación telefónica entre el primer ministro británico y el presidente de Estados Unidos se produjo después de reuniones separadas de Washington con representantes rusos, ucranianos y europeos

Trump y Starmer mantuvieron este
Trump y Starmer mantuvieron este domingo una conversación telefónica para abordar la guerra en Ucrania (Leon Neal/Pool vía REUTERS/File Photo)

El primer ministro británico, Keir Starmer, mantuvo el domingo una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centrada en los esfuerzos para alcanzar un “final justo y duradero” de la guerra en Ucrania, según informó Downing Street en un comunicado oficial.

De acuerdo con la lectura de la llamada difundida por la oficina de Starmer, ambos líderes comenzaron “reflexionando sobre la guerra en Ucrania” y abordaron el trabajo de la denominada Coalición de los Dispuestos, un grupo de países comprometidos con el respaldo político, militar y financiero a Kiev.

El primer ministro británico informó a Trump sobre los avances de esa coalición, cuyo objetivo es apoyar cualquier eventual acuerdo de paz y garantizar que el cierre de las hostilidades no deje a Ucrania en una posición de vulnerabilidad frente a Rusia, añadió el comunicado.

La conversación se produjo en un contexto diplomático intenso. Durante el fin de semana negociadores estadounidenses se reunieron en Florida con funcionarios ucranianos y rusos en nuevas conversaciones orientadas a explorar vías para poner fin al conflicto.

Se trata de la ronda más reciente de contactos dentro de un plan de paz impulsado por la administración de Trump, que busca un entendimiento simultáneo con ambas partes del conflicto.

EEUU y los aliados europeos
EEUU y los aliados europeos buscan mecanismos para lograr un acuerdo de paz para Ucrania (REUTERS/Stringer)

Aunque los detalles de las conversaciones no se han hecho públicos, estas iniciativas han despertado expectativas moderadas sobre la posibilidad de una salida negociada a la guerra iniciada en febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de territorio ucraniano.

Desde entonces, el conflicto ha provocado decenas de miles de muertos, millones de desplazados y una profunda reconfiguración del equilibrio de seguridad en Europa, además de sanciones económicas masivas contra Moscú y un apoyo militar sostenido de Occidente a Kiev.

La llamada entre Starmer y Trump también abordó asuntos bilaterales. Downing Street indicó que ambos dirigentes discutieron el nombramiento de Christian Turner como nuevo embajador británico en Estados Unidos.

Turner sustituirá a Peter Mandelson, quien fue apartado del cargo después de que salieran a la luz correos electrónicos en los que expresaba apoyo a Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense condenado por delitos sexuales.

El relevo en la embajada añade una dimensión política interna a un momento en el que Londres busca mantener una relación fluida con Washington, tanto en materia de seguridad europea como en comercio y política exterior.

Para el Gobierno británico, el alineamiento con Estados Unidos sigue siendo clave en cualquier arquitectura de paz para Ucrania, especialmente ante la incertidumbre sobre las garantías de seguridad que podrían ofrecerse a Kiev en un escenario de alto el fuego o acuerdo negociado.

La evolución de estos contactos diplomáticos en las próximas semanas será determinante para evaluar si las conversaciones impulsadas por Washington pueden traducirse en avances concretos o si, una vez más, chocarán con las profundas diferencias entre Moscú y Kiev sobre el futuro del territorio ucraniano y su inserción en el sistema de seguridad europeo.

