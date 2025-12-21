El aeropuerto de Roma-Fiumicino superó por primera vez los 50 millones de pasajeros en un año

Pasajeros hacen el check-in para abordar un vuelo en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma (REUTERS/Remo Casilli')

El aeropuerto de Roma-Fiumicino ha superado por primera vez el récord de 50 millones de pasajeros en un solo año, justo antes del inicio de las fiestas navideñas, según informaron este domingo sus responsables.

La empresa Aeropuertos de Roma (ADR), que gestiona tanto Fiumicino como el aeropuerto romano de Ciampino, anunció que se espera que el número de pasajeros en 2025 supere los 51 millones, lo que representaría un incremento del 4% en comparación con el año anterior.

Durante las próximas fiestas, entre el 22 de diciembre y el 7 de enero, se estima que Fiumicino reciba alrededor de 2 millones de viajeros, mientras que Ciampino espera unos 180.000 pasajeros.

El aumento se debe principalmente a la ampliación de la red de rutas, que actualmente conecta 240 destinos en 80 países, según explicó ADR en un comunicado.

En 2025, la infraestructura inauguró más de 30 nuevas rutas, operadas por 100 aerolíneas, incluidas seis nuevas compañías que han comenzado a operar en Fiumicino este año.

El tráfico hacia esta región creció un 20% respecto a 2024, y superó en un 75% los niveles previos a la pandemia. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Por regiones, América del Norte continúa liderando el tráfico de largo alcance, con 4,7 millones de pasajeros y picos de hasta 40 salidas diarias durante la temporada de verano.

Además, entre noviembre y diciembre, el tráfico hacia esta región creció un 20% respecto a 2024, y superó en un 75% los niveles previos a la pandemia.

En cuanto al tráfico hacia Asia, se ha experimentado un aumento del 16% en 2025, especialmente hacia destinos como Corea, Japón y Bangladés, además de la recuperación de la conexión con Hong Kong.

“El aeropuerto de Roma-Fiumicino ha sido reconocido por octavo año consecutivo como el mejor aeropuerto de Europa por ACI World y, recientemente, fue nombrado Aeropuerto del Año en la Cumbre Internacional de Aeropuertos 2025 en Berlín”, recordó ADR en el comunicado.

Planta Solar

El aeropuerto, el mayor de la capital de Italia, inauguró este año una nueva planta solar que se convierte en “el mayor sistema fotovoltaico para autoconsumo de un aeropuerto europeo”, anunció en un comunicado el organismo gestor, Aeropuertos de Roma (ADR).

Panel solar. (Freepik)

El parque fotovoltaico, situado al lado oriental de la pista 3 de la instalación aeroportuaria, es también “uno de los más grandes del mundo dentro del perímetro de un aeropuerto”, y fue construido por la corporación energética italiana Enel en colaboración con la empresa de telecomunicaciones Circet.

La planta se extiende por 2,5 kilómetros, está compuesta por 55.000 paneles de silicio monocristalino, tiene una capacidad de 22 MVp (megavatio pico) y permitirá que el aeropuerto produzca más de 30 millones de kilovatios por hora al año, según ADR.

Todo ello “marca un primer paso significativo hacia el objetivo del aeropuerto de alcanzar una capacidad instalada de 60 MVp en los próximos cinco años, con la instalación de nuevas plantas solares dentro de su perímetro actual”, resalta el mismo organismo.

(con información de EFE)