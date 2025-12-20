Ucrania y Portugal anunciaron la fabricación conjunta de drones marítimos para hacer frente a la amenaza rusa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, estrecha la mano del primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, mientras se reúnen en Kiev, Ucrania, el 20 de diciembre de 2025. REUTERS/Thomas Peter

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha suscrito este sábado en Ucrania un acuerdo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para la fabricación conjunta de drones marítimos.

“Ucrania y Portugal han acordado coproducir drones marítimos ucranianos. Hemos demostrado que nuestros USV (drones de superficie no tripulados, por sus siglas en inglés) funcionan perfectamente contra los buques de guerra y submarinos rusos”, explicó el asesor presidencial ucraniano sobre asuntos estratégicos Alexander Kamishin en su cuenta en X.

“Ahora ayudarán a Portugal a defender a Europa desde el mar. Nuestra Industria de Defensa Ucraniana hará a Europa fuerte otra vez”, agregó Kamishin.

Montenegro y Zelensky han participado en un acto en el Muro de la Memoria de Kiev en la que supone la primera visita del mandatario luso a Ucrania desde que llegara al Gobierno. Montenegro viaja acompañado por el ministro de Defensa, Nuno Melo. Llegó al país a primera hora de este sábado por tren desde Medika, en Polonia.

“Esta visita es sobre todo la expresión --y no propiamente un anuncio-- de apoyo continuo de Portugal desde el primer minuto ante una agresión injustificada iniciada por Rusia”, apuntó Montenegro desde Kiev, según recoge a televisión pública portuguesa, RTP.

Para Montenegro este viaje a Kiev tiene “un significado muy especial porque estamos en un país que ha sido agredido, que está siendo agredido, invadido, que está en guerra” y ha planteado la necesidad de dar a Kiev “apoyo financiero”.

Portugal ha ayudado a Ucrania con programas humanitarios, sociales, militares y político, “pero Portugal tiene también una relación que es una relación de proximidad entre nuestras comunidades, y que los gobiernos también tienen la obligación de representar y expresar por el pueblo lo que siente el pueblo entero”, ha declarado.

Envío de tropas de paz

Montenegro, afirmó este sábado en Kiev que “nada va a impedir” que Portugal envíe militares a Ucrania en misiones de paz, pero recalcó que no tendrá soldados en el terreno en tiempos de guerra.

Montenegro realizó estas declaraciones en una rueda de prensa junto con Zelensky, durante la que es su primera visita al país desde que asumió el cargo de jefe de Gobierno de Portugal en 2024.

“Nada va a impedir que militares portugueses puedan hacer en Ucrania lo que ya están haciendo aquí al lado, en Eslovaquia, en Rumanía, en Letonia, en Lituania, en tantos otros países donde nuestras fuerzas nacionales destacadas, en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito de la OTAN, participan en misiones de paz y participan en misiones de disuasión y seguridad”, afirmó.

Aun así, matizó que no habrá militares lusos en terreno en tiempos de guerra, aunque, aclaró, ya participan a nivel marítimo y aéreo.

En esta visita iniciada hoy, Portugal y Ucrania acordaron la coproducción de drones marítimos ucranianos.

En la rueda de prensa, Montenegro anunció la disponibilidad para producir en Portugal “drones con tecnología y conocimiento científico ucraniano”, así como para llevar experiencia y conocimiento científico a la “capacidad productiva de Ucrania”, recogió la agencia de noticias Lusa.

Montenegro añadió que ambos países quieren que este encuentro se convierta en un “punto de inflexión” en las relaciones económicas, e informó que se realizará un fórum económico bilateral el próximo año, según el mismo medio.

Al llegar este sábado a Kiev, el primer ministro portugués explicó que realiza esta visita para reafirmar la solidaridad y el apoyo firme de su país a Ucrania.

Antes de la rueda de prensa, Zelensky compartió en la red social X imágenes junto a Montenegro en un acto de homenaje a los soldados caídos.

Además del encuentro con el presidente del país, la agenda de Montenegro en Kiev incluye reuniones con la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, y con el presidente del Parlamento, Ruslán Stefanchuk.

(Con información de Europa Press y EFE)