Mundo

El régimen de Irán ejecutó a un hombre condenado por espiar para Israel

El individuo, identificado como Aqil Keshavarz, fue arrestado en mayo cuando estaba tomando fotos de una base militar en la ciudad iraní de Urmía

Guardar
El régimen iraní llevó a
El régimen iraní llevó a cabo una nueva ejecución (EFE/ALI ALI)

Las autoridades judiciales iraníes han confirmado la ejecución este sábado de un individuo condenado por espiar para Israel, según ha anunciado la agencia iraní Mizan, considerada a todos los efectos el órgano de comunicación del Poder Judicial iraní.

El individuo, identificado como Aqil Keshavarz, fue arrestado en mayo cuando estaba tomando fotos de una base militar en la ciudad iraní de Urmía, en el noroeste del país, y donde finalmente ha sido ejecutado el condenado.

“Al revisar su teléfono móvil, se descubrió un mensaje del régimen israelí y a una persona con el nombre de usuario ‘Osher’, lo que reforzó las sospechas sobre su conexión con el mencionado régimen”, según la declaración de la agencia.

Durante un registro del hotel donde se alojaba, las fuerzas de seguridad iraníes descubrieron “un cuaderno codificado con los nombres y direcciones de algunas agencias de seguridad”, un hallazgo que terminó por certificar su arresto.

Según las investigaciones y declaraciones del acusado, citadas por Mizan, “había llevado a cabo más de 200 misiones para el servicio de inteligencia israelí hasta su arresto” en las ciudades de Teherán, Isfahán, Urmía y Shahroud.

“La sentencia se cumplió esta mañana (sábado 19 de diciembre de 2021) tras su aprobación por el Tribunal Supremo”, confirma la agencia.

Desde los ataques israelíes contra instalaciones nucleares y otras instalaciones estratégicas iraníes en junio, así como los asesinatos selectivos de varios generales y expertos nucleares iraníes, las autoridades iraníes han detenido a numerosas personas sospechosas de espiar para Israel. Según estimaciones de la agencia dpa, al menos 10 personas han sido ejecutadas en estos términos.

Un policía iraní prepara la
Un policía iraní prepara la ejecución pública

Grupos de Derechos Humanos llevan criticando desde hace tiempo el uso extensivo de la pena de muerte en Irán, acusando a las autoridades de utilizar las ejecuciones para intimidar a la disidencia. Casi 1.000 personas fueron ejecutadas en el país el año pasado, según Naciones Unidas.

“La sentencia de muerte contra Aghil Keshavarz, condenado por espionaje para el régimen sionista (Israel), por vínculos y cooperación de inteligencia con dicho régimen y por la toma de imágenes de instalaciones militares y de seguridad, fue ejecutada tras ser confirmada por el Tribunal Supremo”, anunció la justicia iraní, según la agencia Mizan, del Poder Judicial del país.

El detenido afirmó que había viajado a Urumía para participar en un congreso científico, “pero al revisar su teléfono móvil se descubrió un mensaje procedente de un número vinculado al régimen sionista y de una persona con el nombre de usuario ‘Osher’”.

“Posteriormente, en el registro de su lugar de residencia se obtuvieron más documentos y pruebas”, explicó la justicia iraní.

El Poder Judicial agregó que, en sus confesiones, el condenado admitió haber colaborado con los servicios de inteligencia israelíes “con la intención de dañar a la República Islámica y de proporcionarles información del país”.

Con esta ejecución, Irán ha ahorcado a 16 personas desde la guerra de 12 días con Israel en junio, acusadas de espionaje a favor del Estado judío.

En octubre, Irán promulgó una ley que endurece los castigos por espionaje a favor de Estados Unidos e Israel y establece la pena de muerte para los actos contra la seguridad del país, así como penas de prisión por el uso de servicios como Starlink o la colaboración con medios de comunicación extranjeros considerados hostiles.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

IránEjecucionesIsraelAqil Keshavarz

Últimas Noticias

El papa León XIV criticó la concentración de la riqueza y a los poderosos que no oyen a los pobres

El pontífice instó a los líderes mundiales a asumir su responsabilidad ante la concentración de bienes y el sufrimiento social

El papa León XIV criticó

Siria llamó a EEUU a coordinar acciones contra ISIS tras los recientes ataques terroristas que dejaron tres norteamericanos muertos

Damasco reiteró su compromiso de combatir a ISIS y solicitó la colaboración internacional para proteger a la población civil y restaurar la estabilidad regional

Siria llamó a EEUU a

Rusia se suma a la ronda de conversaciones que mantienen EEUU y Ucrania en Miami para sellar el acuerdo de paz

Los diálogos se desarrollan mientras Moscú mantiene su ofensiva y se discuten posibles garantías de seguridad para Kiev. Este sábado se une el enviado de Putin, Kirill Dmitriev

Rusia se suma a la

La doctrina de las “regiones históricas” de Rusia: el mapa de Putin para redibujar Eurasia

Al calificar a las naciones vecinas como creaciones artificiales sobre tierras rusas, el Kremlin establece un marco legal y militar para una confrontación a largo plazo con Occidente que trasciende el conflicto en Ucrania

La doctrina de las “regiones

Estados Unidos afirmó que “no habrá paz” en Gaza hasta que Hamas se desarme y deje de suponer una amenaza para Israel

Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se producen en medio de negociaciones internacionales que buscan avanzar en la segunda fase del acuerdo impulsado por Donald Trump y establecer una administración provisional en el enclave

Estados Unidos afirmó que “no
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El alcalde de Almussafes asegura

El alcalde de Almussafes asegura que seguirá como alcalde pese a las denuncias de acoso sexual: “Continuaré con más dedicación que nunca”

Así pasará Isabel Preysler la Nochebuena: del plato estrella del padre de Fernando Verdasco a la tradicional misa de Tamara Falcó

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 20 de diciembre

‘La Voz 2025’ elige a su ganadora con una final repleta de artistas invitados: Pablo Alborán, Melody, Ana Torroja, Beret y muchos más

REINFO: Una estructura paralela que dicta la política ambiental nacional

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La OMS advierte que más de la mitad de Europa sufre los efectos de una temporada de gripe intensa y temprana

Macron avisa de que no hay "cheque en blanco" para Mercosur y Francia se opondrá a una firma este año

La Reina Letizia alerta de que la obesidad infantil se duplica en familias con rentas bajas

Estonia acusa a guardias fronterizos rusos de violar la frontera a la altura del río Narva

La Reina Letizia rescata los pantalones de tweed que estrenó en el 60 cumpleaños de la infanta Elena

ENTRETENIMIENTO

El guitarrista que pudo reemplazar

El guitarrista que pudo reemplazar a Mick Taylor en los Rolling Stones y quedó afuera por una razón inesperada

La obsesión de Harrison Ford por el realismo llevó a su elenco al límite durante el rodaje de “Hollywood: Departamento de homicidios”

Rob Reiner y Michele Singer: la recapitulación completa de uno de los asesinatos más escandalosos en la historia de Hollywood

“Misery”: la turbia película de Rob Reiner que nadie quería protagonizar y llevó a un nuevo nivel el terror de Stephen King

¿El fin del T-800?: Arnold Schwarzenegger se despide de Terminator y James Cameron confirma una nueva era en la saga