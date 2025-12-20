El régimen de Irán ejecutó a un hombre condenado por espiar para Israel

El régimen iraní llevó a cabo una nueva ejecución (EFE/ALI ALI)

Las autoridades judiciales iraníes han confirmado la ejecución este sábado de un individuo condenado por espiar para Israel, según ha anunciado la agencia iraní Mizan, considerada a todos los efectos el órgano de comunicación del Poder Judicial iraní.

El individuo, identificado como Aqil Keshavarz, fue arrestado en mayo cuando estaba tomando fotos de una base militar en la ciudad iraní de Urmía, en el noroeste del país, y donde finalmente ha sido ejecutado el condenado.

“Al revisar su teléfono móvil, se descubrió un mensaje del régimen israelí y a una persona con el nombre de usuario ‘Osher’, lo que reforzó las sospechas sobre su conexión con el mencionado régimen”, según la declaración de la agencia.

Durante un registro del hotel donde se alojaba, las fuerzas de seguridad iraníes descubrieron “un cuaderno codificado con los nombres y direcciones de algunas agencias de seguridad”, un hallazgo que terminó por certificar su arresto.

Según las investigaciones y declaraciones del acusado, citadas por Mizan, “había llevado a cabo más de 200 misiones para el servicio de inteligencia israelí hasta su arresto” en las ciudades de Teherán, Isfahán, Urmía y Shahroud.

“La sentencia se cumplió esta mañana (sábado 19 de diciembre de 2021) tras su aprobación por el Tribunal Supremo”, confirma la agencia.

Desde los ataques israelíes contra instalaciones nucleares y otras instalaciones estratégicas iraníes en junio, así como los asesinatos selectivos de varios generales y expertos nucleares iraníes, las autoridades iraníes han detenido a numerosas personas sospechosas de espiar para Israel. Según estimaciones de la agencia dpa, al menos 10 personas han sido ejecutadas en estos términos.

Un policía iraní prepara la ejecución pública

Grupos de Derechos Humanos llevan criticando desde hace tiempo el uso extensivo de la pena de muerte en Irán, acusando a las autoridades de utilizar las ejecuciones para intimidar a la disidencia. Casi 1.000 personas fueron ejecutadas en el país el año pasado, según Naciones Unidas.

“La sentencia de muerte contra Aghil Keshavarz, condenado por espionaje para el régimen sionista (Israel), por vínculos y cooperación de inteligencia con dicho régimen y por la toma de imágenes de instalaciones militares y de seguridad, fue ejecutada tras ser confirmada por el Tribunal Supremo”, anunció la justicia iraní, según la agencia Mizan, del Poder Judicial del país.

El detenido afirmó que había viajado a Urumía para participar en un congreso científico, “pero al revisar su teléfono móvil se descubrió un mensaje procedente de un número vinculado al régimen sionista y de una persona con el nombre de usuario ‘Osher’”.

“Posteriormente, en el registro de su lugar de residencia se obtuvieron más documentos y pruebas”, explicó la justicia iraní.

El Poder Judicial agregó que, en sus confesiones, el condenado admitió haber colaborado con los servicios de inteligencia israelíes “con la intención de dañar a la República Islámica y de proporcionarles información del país”.

Con esta ejecución, Irán ha ahorcado a 16 personas desde la guerra de 12 días con Israel en junio, acusadas de espionaje a favor del Estado judío.

En octubre, Irán promulgó una ley que endurece los castigos por espionaje a favor de Estados Unidos e Israel y establece la pena de muerte para los actos contra la seguridad del país, así como penas de prisión por el uso de servicios como Starlink o la colaboración con medios de comunicación extranjeros considerados hostiles.

(Con información de Europa Press y EFE)