Crecen los ataques contra el Estado Islámico en Siria: el Ejército de Israel detuvo a un terrorista en el sur del país

El Ejército de Israel realiza un operativo en el sur de Siria para combatir a los terroristas de ISIS (Europa Press/Contacto/IDF)

El ejército israelí anunció el sábado la detención de un presunto yihadista afiliado al Estado Islámico en el sur de Siria, tras una operación realizada el miércoles en la zona de Rafid. Según un comunicado militar, el sospechoso fue trasladado a territorio israelí para su procesamiento, en un contexto de intensificación de las operaciones internacionales contra ISIS tras recientes ataques mortales en la región.

La agencia oficial de noticias siria informó de una “incursión israelí” el miércoles en varias aldeas de la región fronteriza de Quneitra, pero no mencionó la detención de ningún individuo. Esta diferencia en las versiones refleja la tensión y la falta de transparencia en torno a las operaciones transfronterizas en Siria.

En respuesta al ataque del 13 de diciembre en Palmira, que causó la muerte de tres estadounidenses, Estados Unidos incrementó sus acciones militares contra el Estado Islámico. El Pentágono, a través del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), comunicó que el viernes sus fuerzas bombardearon más de 70 objetivos en Siria, utilizando más de 100 municiones de precisión contra infraestructuras y emplazamientos de armamento de ISIS.

El Pentágono realizó una operación militar en Siria tras el ataque de ISIS en el que murieron dos soldados de Estados Unidos

Centcom precisó que, desde el atentado en Palmira, las fuerzas estadounidenses y aliadas realizaron diez operaciones en Siria e Irak, con un saldo de 23 terroristas muertos o detenidos, sin especificar la afiliación de todos ellos.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, indicó a AFP que al menos cinco miembros de ISIS, incluido el líder de una célula responsable de operar drones en la provincia de Deir Ezzor, murieron en los ataques estadounidenses. Los bombardeos se concentraron en las provincias de Homs, Raqa y Deir Ezzor, según fuentes de seguridad citadas por la organización.

Jordania, país vecino de Siria, expresó su apoyo a la operación estadounidense. El ejército jordano explicó en un comunicado que el objetivo era impedir que organizaciones extremistas utilicen el sur de Siria como base para lanzar atentados que amenacen la seguridad regional. Además, manifestó su preocupación por la reconstrucción de las fuerzas del Estado Islámico en la zona.

Aunque ISIS perdió la mayor parte de su territorio en Siria e Irak tras la ofensiva internacional iniciada en 2014, mantiene actividad en el país. El reciente ataque en Palmira, perpetrado por un miembro de las fuerzas de seguridad sirias, puso en entredicho los esfuerzos del gobierno de Damasco por acercarse a Estados Unidos y sumarse a la coalición internacional contra el yihadismo. Las autoridades sirias señalaron que el autor del atentado estaba a punto de ser destituido por sus “ideas islamistas extremistas”.

Fuerzas estadounidenses patrullan en campos petroleros en Siria (AP foto/Baderkhan Ahmad)

El personal estadounidense atacado en Palmira formaba parte de la Operación Inherent Resolve, la coalición internacional que combate a ISIS. El presidente Donald Trump, junto al secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Dan Caine, asistió a la recepción de los cuerpos de los tres estadounidenses fallecidos.

Trump calificó la ofensiva militar del viernes como una “represalia muy seria” en su red Truth Social.

A pesar de los golpes recibidos, el Estado Islámico conserva presencia y capacidad operativa en las extensas áreas desérticas de Siria, lo que mantiene la preocupación internacional sobre la seguridad en la región.