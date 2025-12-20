Mundo

Crecen los ataques contra el Estado Islámico en Siria: el Ejército de Israel detuvo a un terrorista en el sur del país

La operación militar en la zona de Rafid se llevó a cabo el miércoles, pero fue confirmada este sábado, un día después del bombardeo de EEUU en respuesta a los ataques yihadistas del fin de semana pasado que dejaron tres norteamericanos muertos

Guardar
El Ejército de Israel realiza
El Ejército de Israel realiza un operativo en el sur de Siria para combatir a los terroristas de ISIS (Europa Press/Contacto/IDF)

El ejército israelí anunció el sábado la detención de un presunto yihadista afiliado al Estado Islámico en el sur de Siria, tras una operación realizada el miércoles en la zona de Rafid. Según un comunicado militar, el sospechoso fue trasladado a territorio israelí para su procesamiento, en un contexto de intensificación de las operaciones internacionales contra ISIS tras recientes ataques mortales en la región.

La agencia oficial de noticias siria informó de una “incursión israelí” el miércoles en varias aldeas de la región fronteriza de Quneitra, pero no mencionó la detención de ningún individuo. Esta diferencia en las versiones refleja la tensión y la falta de transparencia en torno a las operaciones transfronterizas en Siria.

En respuesta al ataque del 13 de diciembre en Palmira, que causó la muerte de tres estadounidenses, Estados Unidos incrementó sus acciones militares contra el Estado Islámico. El Pentágono, a través del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), comunicó que el viernes sus fuerzas bombardearon más de 70 objetivos en Siria, utilizando más de 100 municiones de precisión contra infraestructuras y emplazamientos de armamento de ISIS.

El Pentágono realizó una operación militar en Siria tras el ataque de ISIS en el que murieron dos soldados de Estados Unidos

Centcom precisó que, desde el atentado en Palmira, las fuerzas estadounidenses y aliadas realizaron diez operaciones en Siria e Irak, con un saldo de 23 terroristas muertos o detenidos, sin especificar la afiliación de todos ellos.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, indicó a AFP que al menos cinco miembros de ISIS, incluido el líder de una célula responsable de operar drones en la provincia de Deir Ezzor, murieron en los ataques estadounidenses. Los bombardeos se concentraron en las provincias de Homs, Raqa y Deir Ezzor, según fuentes de seguridad citadas por la organización.

Jordania, país vecino de Siria, expresó su apoyo a la operación estadounidense. El ejército jordano explicó en un comunicado que el objetivo era impedir que organizaciones extremistas utilicen el sur de Siria como base para lanzar atentados que amenacen la seguridad regional. Además, manifestó su preocupación por la reconstrucción de las fuerzas del Estado Islámico en la zona.

Aunque ISIS perdió la mayor parte de su territorio en Siria e Irak tras la ofensiva internacional iniciada en 2014, mantiene actividad en el país. El reciente ataque en Palmira, perpetrado por un miembro de las fuerzas de seguridad sirias, puso en entredicho los esfuerzos del gobierno de Damasco por acercarse a Estados Unidos y sumarse a la coalición internacional contra el yihadismo. Las autoridades sirias señalaron que el autor del atentado estaba a punto de ser destituido por sus “ideas islamistas extremistas”.

Fuerzas estadounidenses patrullan en campos
Fuerzas estadounidenses patrullan en campos petroleros en Siria (AP foto/Baderkhan Ahmad)

El personal estadounidense atacado en Palmira formaba parte de la Operación Inherent Resolve, la coalición internacional que combate a ISIS. El presidente Donald Trump, junto al secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Dan Caine, asistió a la recepción de los cuerpos de los tres estadounidenses fallecidos.

Trump calificó la ofensiva militar del viernes como una “represalia muy seria” en su red Truth Social.

A pesar de los golpes recibidos, el Estado Islámico conserva presencia y capacidad operativa en las extensas áreas desérticas de Siria, lo que mantiene la preocupación internacional sobre la seguridad en la región.

Temas Relacionados

Estado IslámicoSiriaOperación Inherent ResolveEstados UnidosAtaque en PalmiraRafidQuneitra

Últimas Noticias

Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía consolidan una alianza para avanzar hacia la segunda etapa del plan de paz en Gaza

La comunidad internacional supervisará el cumplimiento de los acuerdos y la transición hacia la estabilidad

Estados Unidos, Egipto, Qatar y

Hallaron el celular de una joven belga desaparecida hace más de dos años en Australia: reabrieron la investigación

El hallazgo del móvil de Celine Cremer en una zona boscosa permitió a las autoridades continuar con el caso que permanece inconcluso desde 2023

Hallaron el celular de una

“Creo que me estoy volviendo loco”: la desgarradora historia de los primeros estadounidenses en alcanzar la cima del Monte Everest

En mayo de 1963, la expedición liderada por Barry C. Bishop y Lute Jerstad enfrentó condiciones extremas, accidentes y agotamiento físico durante el ascenso, logrando alcanzar la cumbre y sobrevivir a una de las travesías más exigentes del montañismo

“Creo que me estoy volviendo

Castelo do Batel: el castillo que une historia europea y modernidad brasileña

Entre torres y jardines, se consolida como uno de los lugares más emblemáticos de Curitiba. La arquitectura inspirada en châteaux franceses y su función como espacio exclusivo para eventos modernos refleja la convivencia de pasado y presente

Castelo do Batel: el castillo

La Unión Europea envió una carta a Lula en la que se comprometió a firmar el acuerdo comercial con el Mercosur en enero

Las autoridades europeas “lamentaron” que los acuerdos no hubiesen sido firmados este sábado en la cumbre del bloque regional, en Brasil, y atribuyeron el aplazamiento a que procedimientos internos del Consejo exigidos para autorizar la firma aún no fueron finalizados

La Unión Europea envió una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Iván Cepeda prometió ejecutar una

Iván Cepeda prometió ejecutar una “revolución” en Colombia si llega a ganar las elecciones presidenciales 2026: “Avanzaré en entregar tierras”

Otro mensaje de Máximo Kirchner a la interna del PJ bonaerense: “Más que administrar berretines, me gusta construir políticamente”

Colombia solicitó la extradición de Zulma Guzmán a Reino Unido por ser la principal sospechosa del caso de dos niñas envenenadas con talio

Se registró un sismo de 4.3 en Islay, Arequipa

Ceci Flores llama a donar juguetes en Navidad para hijos de personas desaparecidas en Sonora: “Que los niños tengan un día feliz”

INFOBAE AMÉRICA
El estadounidense Pellegrino Matarazzo, nuevo

El estadounidense Pellegrino Matarazzo, nuevo entrenador de la Real Sociedad

La película de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu se estrenará en octubre de 2026

Varios muertos en un accidente aéreo en un aeropuerto de Carolina del Norte

El turismo en México escaló al 8,7 % del PIB en 2024

El principal sindicato de Hollywood honrará la trayectoria de Harrison Ford

ENTRETENIMIENTO

Dylan Efron sorprendió en “Bailando

Dylan Efron sorprendió en “Bailando con las estrellas” con una transformación física récord en pocas semanas

Con fotos inéditas, Malena Alterio recordó a su padre Héctor a una semana de su muerte: “Se fue de la mejor manera”

Johnny Galecki revela el oficio que casi reemplaza su carrera en Hollywood

Sylvester Stallone se quebró al recordar el rechazo de sus padres la noche que ganó el Oscar: “Sigo cargando con esto”

La lección de Ron Howard que cambió la vida de Jason Bateman