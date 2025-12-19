Mundo

Putin no descartó la paz, pero alardeó de los avances de sus tropas en Ucrania y reclamó a Europa por los fondos congelados

En su conferencia anual, el mandatario ruso volvió a condicionar cualquier acuerdo a la retirada de Kiev de las regiones anexionadas

Vladimir Putin, presidente de Rusia
Vladimir Putin, presidente de Rusia (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no descartó avances en las negociaciones de paz con Ucrania, pero se dedicó especialmente a hacer alarde de que las tropas rusas avanzan en toda la línea de contacto en Ucrania, con control parcial sobre varias ciudades clave y el enemigo en retirada en todos los frentes.

Durante su conferencia de prensa anual, Putin destacó la situación en regiones como Donetsk y Kharkov, y subrayó la disposición de Rusia a negociar la paz bajo condiciones específicas.

Putin detalló que las fuerzas rusas mantienen el control del 50% de las ciudades de Mirnograd (también conocida como Dimitrov) y Kostiantínivka, ambas en la región de Donetsk.

Según sus declaraciones, Mirnograd está completamente rodeada y las tropas ucranianas intentan escapar en pequeños grupos. En Kostiantínivka, el mandatario expresó confianza en que el ejército ruso consolidará su dominio total sobre la ciudad.

En Kharkov, Putin aseguró que Kúpiansk quedó bajo control ruso hace varias semanas y que las fuerzas en la zona se concentran en eliminar a las tropas ucranianas atrincheradas en la orilla izquierda del río Oskil, donde, según sus datos, hay 15 batallones ucranianos cercados, equivalentes a unos 3.500 militares.

Vladimir Putin brindó su conferencia
Vladimir Putin brindó su conferencia de prensa anual (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS)

En Pokrovsk, también en Donetsk, el presidente ruso sostuvo que el ejército ucraniano realiza intentos infructuosos de recuperar posiciones, sin éxito hasta el momento.

Putin insistió en que Ucrania sufre grandes pérdidas en todos estos frentes y que sus reservas estratégicas se agotan, lo que, a su juicio, podría llevar a Kiev a buscar una solución pacífica al conflicto.

Durante la conferencia, Putin mencionó haber recibido señales de que Ucrania estaría dispuesta a entablar algún tipo de diálogo para poner fin a la guerra, aunque remarcó que Kiev aún no acepta discutir la cuestión territorial, principal obstáculo en las negociaciones.

El mandatario reiteró que Rusia está abierta a resolver el conflicto por la vía pacífica, siempre que se cumplan los principios expuestos previamente, entre ellos la retirada de las fuerzas ucranianas de las cuatro regiones anexionadas por Moscú en 2022.

Vladimir Putin al llegar a
Vladimir Putin al llegar a la conferencia (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS)

Putin subrayó que la eliminación de las causas originales del conflicto es condición indispensable para cualquier acuerdo, y que la cuestión territorial sigue siendo el punto más difícil de resolver en las conversaciones de paz.

Según los datos oficiales rusos, en 2025 el ejército habría tomado más de 6.300 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, y desde febrero de 2022, Moscú asegura haber conquistado casi 94.000 kilómetros cuadrados, una superficie comparable a la de Hungría y equivalente a aproximadamente una quinta parte de Ucrania.

Sin embargo, estimaciones independientes, como las del Instituto sobre el Estudio de la Guerra, sitúan la superficie bajo control ruso en menos de 5.000 kilómetros cuadrados, es decir, menos del 1% del territorio ucraniano.

El Estado Mayor ruso sostiene que a lo largo del año el ejército ha extendido su control sobre más de 300 localidades en Ucrania, aunque estas cifras contrastan con las evaluaciones de expertos externos.

Desde el lado ucraniano, el jefe del Ejército, Oleksandr Sirski, afirmó que Kiev ha logrado expulsar a la mayoría de las fuerzas rusas de Kúpiansk y que controla casi el 90% de la ciudad. Para reforzar esta posición, el presidente Volodimir Zelensky visitó recientemente Kúpiansk y grabó un video con el letrero de la ciudad de fondo, en un gesto destinado a demostrar que la urbe no está bajo control ruso.

Los miembros de los medios
Los miembros de los medios de comunicación asisten a la conferencia de prensa anual de fin de año del presidente ruso Vladimir Putin (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS)

Al ser consultado sobre la visita de Zelensky, Putin calificó al presidente ucraniano como un “artista talentoso” y cuestionó por qué no ingresó plenamente en la ciudad si realmente estaba bajo control ucraniano, sugiriendo que la presencia de Kiev en Kúpiansk es limitada.

La conferencia de prensa anual de Putin, que este año unificó la línea directa con la ciudadanía y la rueda de prensa, recibió más de 2,7 millones de preguntas, superando la cifra del año anterior. La mayoría de las consultas provinieron de Moscú, seguidas por San Petersburgo y varias regiones del sur y los Urales. Cerca del 20% de los mensajes se centraron en la política social, especialmente en temas de jubilación, asistencia médica y subsidios, mientras que las preocupaciones sobre la guerra en Ucrania ocuparon un lugar secundario.

Putin también abordó la cuestión de los activos rusos congelados en el extranjero, advirtiendo que los países europeos “tendrán que devolver lo robado” y que Moscú buscará recuperar estos bienes por la vía judicial. El mandatario calificó las acciones occidentales como un “atraco abierto” contra Rusia.

En su intervención, Putin transmitió confianza en que las fuerzas rusas consolidarán sus posiciones en las ciudades clave y anticipó que podrían producirse nuevos avances en el corto plazo.

