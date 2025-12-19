La verdadera historia de la hamaca, una innovación indígena con 4000 años de historia que conquistó el mundo

La hamaca, tecnología indígena con 4.000 años de historia, desafía los relatos tradicionales sobre el desarrollo técnico global - (Imagen ilustrativa Infobae)

La hamaca, tecnología ancestral con más de 4.000 años de historia, encarna el ingenio y la resiliencia de los pueblos originarios de Sudamérica y el Caribe. Su invención, anterior a la llegada de los europeos, la transformó en un objeto cargado de significados culturales cuya influencia global desafía las narrativas tradicionales sobre el desarrollo técnico, de acuerdo con investigaciones de la Universidad de Binghamton y los trabajos de Marcy Norton (Universidad de Pensilvania) y John Kuhn (Universidad de Binghamton).

El ejemplar más antiguo de hamaca conservada data de hace 4.000 años, aunque, como advierte John Kuhn, podría tener orígenes aún más antiguos debido a la escasa conservación de textiles en regiones tropicales. La hamaca se extendió entre pueblos de las tierras bajas sudamericanas y caribeñas, con usos documentados en decenas de comunidades, según los análisis de Norton y Kuhn.

La expansión de la hamaca fuera de su contexto original comenzó tras el arribo de los europeos en los siglos XV y XVI, quienes, tras observar los rituales de hospitalidad indígenas, adoptaron rápidamente esta tecnología tanto en la vida cotidiana como en la organización militar. Norton y Kuhn señalan que la hamaca pronto se integró a la cultura colonial y, desde allí, se difundió por Europa, Asia y África.

En las sociedades indígenas, la confección de hamacas era una labor femenina especializada que requería conocimientos avanzados de agroforestería y tejido. Norton y Kuhn describen un proceso basado principalmente en fibras de algodón y palma, aunque también se empleaban otras especies como agave, hibisco y distintas cortezas para los cordones de sujeción. Un estudio etnográfico citado por los autores identifica al menos nueve especies vegetales usadas en su confección, con preeminencia del algodón y la palma.

El proceso involucraba técnicas complejas de hilado y tejido, junto con el diseño de estructuras arquitectónicas adaptadas para colgar las hamacas en los hogares. Cronistas europeos como Jean de Léry y Gonzalo Fernández de Oviedo quedaron asombrados por la calidad de los tejidos indígenas, llegando a compararlos con la seda. La portabilidad de la hamaca hacía posible su uso tanto en viviendas como en refugios temporales durante viajes, cacerías o conflictos bélicos.

Más allá de su función como cama, la hamaca fue un espacio privado y multifacético: servía para conversar, fabricar objetos o descansar en culturas donde predominaba la vida comunitaria. Según la Universidad de Binghamton, la hamaca acompañaba los grandes ciclos vitales: era empleada desde el nacimiento como símil simbólico del útero materno hasta la muerte, cuando se utilizaba como sudario funerario. Un diccionario kalinago-francés del periodo colonial evidencia la conexión lingüística entre la palabra hamaca y la placenta, reforzando su valor simbólico.

La hamaca desempeñaba roles en rituales de sanación, chamanismo y hospitalidad. Los chamanes la utilizaban como instrumento para alcanzar estados de trance y conectar con los espíritus. En los rituales de hospitalidad, los anfitriones indígenas ofrecían hamacas a los visitantes como signo de amistad y alianza.

Norton y Kuhn resaltan: “La hamaca fue mucho más que una cama: figuró en prácticas de sanación, chamanismo y hospitalidad, y su función intersubjetiva permitió su movimiento transcultural”.

El objeto facilitaba tanto la intimidad como la convivencia colectiva. En las casas comunales, decenas de personas dormían en hamacas, balanceando privacidad y vida compartida. Compartir una hamaca era un gesto reservado a vínculos estrechos, como los de pareja o entre madre e hijo.

La rápida adopción por parte de los colonizadores europeos desmonta la idea de superioridad tecnológica europea. Los europeos aprendieron a valorar y usar la hamaca en contextos de hospitalidad y cuidado, incorporándola a expediciones militares y a la vida cotidiana en los nuevos asentamientos. Según la Universidad de Binghamton, la hamaca resultó especialmente útil para expediciones militares y fue adoptada por figuras como Sir Walter Raleigh.

La apropiación de la hamaca se produjo mediante comercio, intercambio de regalos, coerción y tributos forzados en el sistema de encomiendas. Los colonizadores exigían su producción a las comunidades originarias, convirtiendo a la hamaca en bien de intercambio y en parte fundamental del equipamiento militar y doméstico europeo en América. Con el tiempo, se integró en la cultura material de las colonias y se adaptó a las costumbres europeas, manteniendo aspectos de sus significados originales.

Norton y Kuhn sostienen que la adopción de la hamaca por los colonizadores, lejos de ser meramente utilitaria, conservó la influencia de las prácticas indígenas de cuidado, hospitalidad y sanación, lo que evidencia un verdadero intercambio cultural y tecnológico.

Tanto la Universidad de Binghamton como el trabajo académico de Norton y Kuhn concuerdan en que la historia de la hamaca desafía los prejuicios sobre la supuesta inferioridad tecnológica indígena y revela cómo sus aportes han sido centrales —pero a menudo invisibilizados— en la vida cotidiana global.

El análisis de Norton y Kuhn identifica a la hamaca como un caso paradigmático de tecnología originaria, central en la historia atlántica y mundial, que invita a repensar la historia desde una perspectiva más inclusiva y plural.

Contemplar una hamaca es reconocer siglos de creatividad y saberes de las culturas originarias americanas, un legado que permanece vivo en prácticas cotidianas a escala global.