La ONU declaró el fin de la hambruna en Gaza pero dijo que la situación sigue siendo “crítica”

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció este viernes el fin de la hambruna en Gaza, aunque advirtió que la situación humanitaria sigue siendo "crítica“ y la mayoría de la población continúa expuesta a altos niveles de inseguridad alimentaria.

El organismo especializado Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), dependiente de la ONU, subrayó que, pese a la mejora registrada tras el alto el fuego entre el grupo terrorista Hamas e Israel declarado el 10 de octubre, la emergencia alimentaria persiste en el enclave palestino.

Según la ONU, el último análisis del CIF muestra una mejoría notable en la seguridad alimentaria y la nutrición en la Franja de Gaza.

El CIF, con sede en Roma, explicó que el acceso a entregas alimentarias humanitarias y comerciales ha mejorado, lo que ha permitido salir de la fase de hambruna, la más grave del índice. Sin embargo, el organismo precisó que ninguna zona de la Franja se encuentra actualmente en situación de hambruna, correspondiente a la fase 5 del CIF, aunque toda la región permanece en emergencia alimentaria, es decir, en fase 4.

El estado actual de la inseguridad alimentaria en Gaza sigue siendo motivo de preocupación para la ONU. El CIF advirtió que la mayoría de los habitantes del enclave costero palestino enfrenta niveles elevados de inseguridad alimentaria, calificando la situación como “crítica”.

El organismo enfatizó que, a pesar de la mejora en el acceso a la ayuda, la emergencia alimentaria afecta a la totalidad de la Franja y no se prevé un cambio sustancial en el corto plazo.

Las previsiones del CIF para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de abril de 2026 indican que la situación continuará siendo grave. De acuerdo con el organismo de la ONU, alrededor de 1,6 millones de personas en Gaza se verán confrontadas a una inseguridad alimentaria de nivel “crisis” o superior, lo que equivale a la fase 3 o más del índice CIF. Esta cifra representa una proporción significativa de la población del enclave, que seguirá necesitando asistencia humanitaria sostenida durante los próximos meses.

En el contexto más amplio de la crisis humanitaria, la agencia EFE informó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) evacuó a más de 10.600 gazatíes desde 2023, en un esfuerzo por atender a los pacientes más vulnerables.

La OMS ha solicitado ayuda internacional para acoger a estos pacientes, lo que pone de manifiesto la persistencia de la emergencia sanitaria y social en la región, a pesar de la mejora relativa en el acceso a alimentos.

Aunque la hambruna ha terminado, la emergencia alimentaria y la inseguridad persisten en Gaza, donde más de un millón y medio de personas continuarán enfrentando condiciones críticas en los próximos meses.