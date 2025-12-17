Israel aprobó un acuerdo histórico de 35.000 millones de dólares para exportar gas a Egipto

FOTO DE ARCHIVO. Una plataforma de gas israelí en el mar Mediterráneo. 1 de agosto de 2014 (REUTERS/Amir Cohen)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este miércoles la aprobación de un acuerdo para exportar gas natural a Egipto por un valor estimado de 35.000 millones de dólares, el mayor contrato energético en la historia del país. El pacto, que prevé suministros durante los próximos 15 años, se produce en un contexto de relaciones bilaterales tensas por la guerra en Gaza y apunta a reforzar tanto la posición regional de Israel como la cooperación estratégica con El Cairo.

Según explicó Netanyahu en un mensaje grabado difundido por su oficina, el gas será entregado a Egipto por medio de la estadounidense Chevron, uno de los principales operadores de los yacimientos israelíes en el Mediterráneo oriental. De acuerdo con las estimaciones oficiales, aproximadamente la mitad de los ingresos generados por el contrato ingresarán directamente en las arcas del Estado israelí.

“El acuerdo fortalece enormemente la posición de Israel como potencia energética regional y contribuye a la estabilidad en nuestra región”, afirmó Netanyahu en su declaración, difundida por medios israelíes y agencias internacionales. El primer ministro subrayó el carácter estratégico del pacto en un momento en que Israel busca consolidar alianzas económicas y políticas más allá del conflicto armado.

Egipto, que comparte frontera tanto con Israel como con la Franja de Gaza, no confirmó de inmediato el anuncio. El país ha desempeñado un papel central como mediador entre Israel y el grupo terrorista Hamas, especialmente en las negociaciones que condujeron al alto el fuego auspiciado por Estados Unidos y acordado en octubre. Al mismo tiempo, El Cairo ha sido uno de los críticos más visibles de la ofensiva israelí en Gaza, que ha causado decenas de miles de muertos y una devastación generalizada del enclave palestino, según datos de autoridades locales y organismos internacionales.

FOTO DE ARCHIVO: FOTO DE ARCHIVO: Un buque portacontenedores cruza una plataforma petrolera en el Golfo de Suez hacia el Mar Rojo antes de ingresar al Canal de Suez, en las afueras de El Cairo, Egipto, el 1 de septiembre de 2020 (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Foto de archivo)

El acuerdo gasífero había enfrentado obstáculos políticos internos en Israel. El ministro de Energía, Eli Cohen, aliado cercano de Netanyahu, había retrasado durante meses la aprobación del contrato al considerar que las condiciones no eran suficientemente favorables para el país. Esas demoras generaron fricciones con Washington y llevaron incluso al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a cancelar un viaje oficial a Israel previsto para octubre, según informaron entonces fuentes gubernamentales.

Este miércoles, sin embargo, Cohen apareció junto a Netanyahu durante el anuncio oficial y manifestó su respaldo a los términos finales del acuerdo, dando por superadas las resistencias dentro del Ejecutivo.

Israel descubrió importantes reservas de gas natural en su zona económica exclusiva del Mediterráneo a comienzos de los años 2000. Tras años de desarrollo de la infraestructura necesaria, comenzó a exportar gas primero a Jordania y posteriormente a Egipto hace casi una década, convirtiendo el sector energético en uno de los pilares de su estrategia económica y diplomática en Medio Oriente.

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla en el pleno de la Knesset, el parlamento de Israel, en Jerusalén, el 10 de noviembre de 2025 (REUTERS/Ronen Zvulun/Foto de archivo)

Para Egipto, el gas israelí resulta fundamental no solo para el consumo interno, sino también para alimentar sus plantas de licuefacción y reexportar gas natural licuado a Europa, que busca diversificar sus suministros energéticos desde la invasión rusa de Ucrania. En ese sentido, el acuerdo refuerza el papel de El Cairo como nodo energético regional.

En paralelo al anuncio energético, el Ministerio de Defensa de Israel informó este miércoles de otro hito en sus exportaciones estratégicas. El Parlamento alemán aprobó la ampliación de un acuerdo para la compra del sistema antimisiles Arrow 3, desarrollado conjuntamente por Israel y Estados Unidos. La extensión eleva el valor del contrato de 3.500 a 6.500 millones de dólares.

Según el ministerio israelí, se trata del mayor acuerdo de exportación de defensa en la historia del país. Alemania decidió adquirir el Arrow 3 como parte de su plan para reforzar las defensas aéreas frente a la amenaza rusa, en el marco del nuevo escenario de seguridad europeo tras la guerra en Ucrania.