Un auto de lujo terminó en el fondo de una piscina municipal en el sur de Francia

Un coche cayó en una piscina municipal en el sur de Francia

Un sedán se precipitó el pasado jueves por la noche a través de la ventana de vidrio de la piscina municipal de La Ciotat, en el sur de Francia, cayendo en la piscina principal donde se encontraban varios nadadores, informaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:50 de la noche cuando el vehículo, una Jaguar XF, atravesó la valla del estacionamiento y destrozó la pared de vidrio del edificio antes de sumergirse en la piscina. Ningún nadador fue impactado directamente por el vehículo.

Dentro del automóvil sumergido se encontraban una mujer de 38 años y su hija de cinco, quienes fueron rescatadas por dos salvavidas y un transeúnte. Ambas salieron ilesas pero fueron trasladadas a un hospital local. Un hombre en el lugar sufrió lesiones menores causadas por vidrios rotos.

El salvavidas Julien D’Asta Pasetti vigilaba la piscina principal como de costumbre cuando escuchó un estruendo enorme. “El coche había golpeado el terraplén. Pasó por el medio de la ventana de vidrio a una velocidad inimaginable. Saltó sobre dos carriles de natación”, recordó.

En declaraciones a medios franceses, Julien relató el dramático rescate: “Nos dimos cuenta de que había una niña dentro (del coche). Tuvimos que contener la respiración. Tiramos pero ella estaba atada al asiento. Era una niña, así que el cinturón de seguridad estaba reforzado. Y entonces logramos sacarla”.

Anders, un nadador que presenció el accidente, expresó su incredulidad. “No esperas presenciar este tipo de cosas, especialmente en una piscina”, declaró.

La piscina se encuentra a una profundidad de 3,4 metros en la zona donde cayó el vehículo. Según los primeros elementos de la investigación, la conductora había confundido los pedales de freno y acelerador.

Las autoridades han asegurado el lugar y los servicios municipales planean la remoción del vehículo. El daño a las instalaciones ha obligado al cierre de la piscina durante varias semanas.

La operación de extracción del automóvil, que pesa cerca de 1,6 toneladas en vacío y aproximadamente 2 toneladas sumergido, está programada para el martes por la tarde. Según información de las autoridades locales, las operaciones comenzarán a las 13 horas.

La extracción es más compleja de lo que parece. Sacar el vehículo sin dañar la piscina representa un desafío técnico considerable. Según el plan establecido, se colocarán globos en el vehículo que serán inflados con aire mientras la piscina se llena a su máximo nivel. El vehículo será entonces dirigido hacia el borde de la piscina y luego sacado del agua con la ayuda de cabrestantes.

Una unidad de apoyo psicológico ha sido establecida para los empleados, incluidos los salvavidas involucrados en el rescate.

Pegah Mirzaii Lawri, colega de Julien, calificó el hecho de que no hubiera víctimas como “un milagro”. El accidente ocurrió al final de un día en que varios nadadores utilizaban las instalaciones de la piscina municipal Jean Boiteux.

Las imágenes del vehículo de lujo en el fondo de la piscina, con el sedán claramente visible bajo el agua cerca de las marcas de profundidad, han circulado ampliamente en medios franceses. Las fotografías también muestran la ventana destrozada y la valla del estacionamiento que el coche atravesó antes de caer a la piscina.