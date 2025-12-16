Mundo

Un auto de lujo terminó en el fondo de una piscina municipal en el sur de Francia

El Jaguar XF atravesó la ventana de vidrio del natatorio de La Ciotat y cayó al agua mientras había nadadores. Dos salvavidas rescataron a la conductora y su hija de cinco años que estaban dentro del vehículo

Guardar
Un coche cayó en una piscina municipal en el sur de Francia

Un sedán se precipitó el pasado jueves por la noche a través de la ventana de vidrio de la piscina municipal de La Ciotat, en el sur de Francia, cayendo en la piscina principal donde se encontraban varios nadadores, informaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:50 de la noche cuando el vehículo, una Jaguar XF, atravesó la valla del estacionamiento y destrozó la pared de vidrio del edificio antes de sumergirse en la piscina. Ningún nadador fue impactado directamente por el vehículo.

Dentro del automóvil sumergido se encontraban una mujer de 38 años y su hija de cinco, quienes fueron rescatadas por dos salvavidas y un transeúnte. Ambas salieron ilesas pero fueron trasladadas a un hospital local. Un hombre en el lugar sufrió lesiones menores causadas por vidrios rotos.

El salvavidas Julien D’Asta Pasetti vigilaba la piscina principal como de costumbre cuando escuchó un estruendo enorme. “El coche había golpeado el terraplén. Pasó por el medio de la ventana de vidrio a una velocidad inimaginable. Saltó sobre dos carriles de natación”, recordó.

En declaraciones a medios franceses, Julien relató el dramático rescate: “Nos dimos cuenta de que había una niña dentro (del coche). Tuvimos que contener la respiración. Tiramos pero ella estaba atada al asiento. Era una niña, así que el cinturón de seguridad estaba reforzado. Y entonces logramos sacarla”.

Anders, un nadador que presenció el accidente, expresó su incredulidad. “No esperas presenciar este tipo de cosas, especialmente en una piscina”, declaró.

La piscina se encuentra a una profundidad de 3,4 metros en la zona donde cayó el vehículo. Según los primeros elementos de la investigación, la conductora había confundido los pedales de freno y acelerador.

Las autoridades han asegurado el lugar y los servicios municipales planean la remoción del vehículo. El daño a las instalaciones ha obligado al cierre de la piscina durante varias semanas.

La operación de extracción del automóvil, que pesa cerca de 1,6 toneladas en vacío y aproximadamente 2 toneladas sumergido, está programada para el martes por la tarde. Según información de las autoridades locales, las operaciones comenzarán a las 13 horas.

La extracción es más compleja de lo que parece. Sacar el vehículo sin dañar la piscina representa un desafío técnico considerable. Según el plan establecido, se colocarán globos en el vehículo que serán inflados con aire mientras la piscina se llena a su máximo nivel. El vehículo será entonces dirigido hacia el borde de la piscina y luego sacado del agua con la ayuda de cabrestantes.

Una unidad de apoyo psicológico ha sido establecida para los empleados, incluidos los salvavidas involucrados en el rescate.

Pegah Mirzaii Lawri, colega de Julien, calificó el hecho de que no hubiera víctimas como “un milagro”. El accidente ocurrió al final de un día en que varios nadadores utilizaban las instalaciones de la piscina municipal Jean Boiteux.

Las imágenes del vehículo de lujo en el fondo de la piscina, con el sedán claramente visible bajo el agua cerca de las marcas de profundidad, han circulado ampliamente en medios franceses. Las fotografías también muestran la ventana destrozada y la valla del estacionamiento que el coche atravesó antes de caer a la piscina.

Temas Relacionados

FranciaLa CiotatAccidente De TransitoUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Identificaron a una activista judía entre las víctimas fatales del ataque terrorista en Bondi Beach

Edith Brutman, vicepresidenta de B’nai B’rith en Nueva Gales del Sur, no acostumbraba presentarse en este tipo de eventos, pero esta vez decidió acompañar a uno de sus amigos. Ambos murieron

Identificaron a una activista judía

Los vuelos relacionados a Jeffrey Epstein con mujeres británicas a bordo que luego denunciaron abusos y nadie investigó

Un informe periodístico de la BBC destacó que las autoridades no han realizado indagaciones sobre los viajes. Una de las víctimas que testificó contra Ghislaine Maxwell fue parte de ellos

Los vuelos relacionados a Jeffrey

Zelensky volvió a dejar claro que no renunciará al Donbás como piden los rusos

El mandatario ucraniano señaló que los estadounidenses proponen crear en estos últimos territorios una zona libre económica

Zelensky volvió a dejar claro

Trump aseguró estar “más cerca que nunca” de un acuerdo de paz en Ucrania tras las conversaciones en Berlín

El presidente estadounidense dijo haber tenido diálogos “muy buenos” con Zelensky y líderes europeos. Washington ofreció a Kiev garantías de seguridad similares al Artículo 5 de la OTAN, pero el tema territorial sigue siendo el principal obstáculo

Trump aseguró estar “más cerca

Meta tolera el fraude publicitario de China que le permite ganar miles de millones de dólares

Una investigación de Reuters revela que el propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp decidió aceptar una gran cantidad de publicidad fraudulenta procedente del país asiático

Meta tolera el fraude publicitario
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: cierre parcial en autopista México-Puebla por persona atropellada

Resultados Super Astro Sol y Luna hoy 15 de diciembre de 2025

Procuraduría abrirá investigación por parranda vallenata en la que estuvo presente Carlos Ramón González en Nicaragua

Ya no es el rey: este es el sándwich que igualó al pan con chicharrón en el primer lugar en ranking internacional

El reto del ‘barco fantasma’ podría ser mortal en Ventanilla: advierten peligro tras desaparición de amigos

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Ingresos por remesas en República Dominicana durante 11 primeros meses crecieron un 10,5 %

El Consejo General de Muface aprueba su Plan Operativo Anual para 2026 y el Plan Estratégico 2026-2028

Amnistía Internacional pide poner fin a la "deportación forzosa" de millones de personas a Afganistán

La Infanta Elena muestra su faceta más solidaria en el Mercadillo Solidario de Mapfre

Xabi Alonso: "No soy el mismo que llegó en junio"

ENTRETENIMIENTO

Nick, hijo de Rob Reiner,

Nick, hijo de Rob Reiner, destrozó la casa de sus padres durante una crisis de drogas: “Estuve despierto durante días”

Rob Reiner y Anthony Geary coincidieron en la pantalla décadas antes de morir el mismo día

El hijo mayor de Trump se comprometió con la modelo e influencer Bettina Anderson

“Si escuchara todo lo que se dice de mi apariencia, estaría acabado”: Jacob Elordi se sinceró sobre la fama

El tráiler final de Stranger Things 5 enciende la cuenta regresiva para el épico adiós en Netflix